Трамп открыл новый фронт: Штаты давят на ОПЕК

Добыча сланцевой нефти в Соединенных Штатах уже в июле поставит новый рекорд. По прогнозам американского Управления энергетической информации (EIA), суммарно она вырастет на 141 тыс. б/с и составит 7,34 млн б/с. Это больше, чем сейчас добывают Ирак (4,2 млн б/с) и ОАЭ (около 3 млн б/с) вместе взятые. Это в пять раз больше, чем сейчас добывает Венесуэла.

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По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в мае суточная добыча в Венесуэле составляла 1,36 млн баррелей, сократившись после американских санкций и прекращения технического сотрудничества между странами более чем на 1 млн б/с за два года (в 2015 году Венесуэла добывала 2,4 млн б/с).

Эксперты прогнозируют дальнейший спад добычи в Венесуэле: аналитики JPMorgan считают «очень высоким» риск ее падения ниже 1 млн б/с.

Резкое падение добычи в Венесуэле помогло в полтора раза перевыполнить соглашение 24 стран ОПЕК+ об ограничении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки.

Многие аналитики считают США, неучаствующие в ОПЕК+, едва ли не главным бенефициаром сделки. Благодаря соглашению с мирового рынка практически исчез профицит сырья, а котировки с минимума выросли в два с лишним раза.

Для американских компаний, добывающих сланцевую нефть, по расчетам аналитиков, производство становится рентабельным при стоимости нефти выше $50 за баррель. Так что нынешний уровень мировых цен в $70-80 за баррель им весьма выгоден. Штаты настроены уже в этом году по объему добычи перегнать Саудовскую Аравию.

Но дорогая нефть хотя и выгодна сланцевикам, в целом для экономики США скорее вредна. Америка остается основным потребителем нефти на мировом рынке: в сутки США нужно порядка 19 млн баррелей. Рост нефтяных котировок этой весной уже взвинтил цены на бензин в стране почти до $3 за галлон, что негативно сказывается на спросе и на экономике в целом. Кроме того, высокие цены на нефть подстегивают развитие альтернативных источников энергии, которые конкурируют с нефтепродуктами, отмечает эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко.

Повлиять на рынок - и в первую очередь на ОПЕК - США пытались разными способами. Дональд Трамп не стеснялся делать громкие заявления, в том числе посредством твиттера.

«Похоже, ОПЕК взялась за старое. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море. Цены на нефть искусственно завышены! Ничего хорошего в этом нет, и это неприемлемо!» — написал он на своей страничке 20 апреля в разгар переговоров ОПЕК+.

Во время встречи ОПЕК и непростых переговоров по поводу возможного повышения добычи 22 июня Трамп написал новый твитт, призвав стороны принять «правильное» решение.

«Надеюсь, ОПЕК значительно увеличит объемы производства. Необходимо поддерживать цены на низком уровне!» — написал глава Белого дома.

По сути, «твиттер-дипломатия» - это разновидность вербальных интервенций, которые, разумеется, в той или иной степени нацелены на достижение необходимого эффекта, отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Бахтин. Она способна оказывать краткосрочное и по большей части эмоциональное влияние на рыночные настроения.

Всерьез говорить о влиянии сообщений Трампа на ход принятия решений странами ОПЕК вряд ли возможно, отмечает эксперт. Например, после апрельского твита фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,5%, но затем быстро восстановились.

Решения ОПЕК+ были обусловлены не давлением со стороны США, а объективной необходимостью, соглашается ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Что касается твитта, то он просто был сделан в нужное время и по самой актуальной теме, добавляет аналитик.

Влияют на рынок нефти и санкции США, как это видно на примере с Венесуэлой. Серьезное давление на нефть оказало решение Белого дома выйти из «ядерной сделки» с Ираном и «атаковать» Тегеран новыми ограничительными мерами, в том число на экспорт «черного золота». Эти страсти в апреле разогрели рынок до $80 за баррель, а участников сделки ОПЕК+ подтолкнули к более активному обсуждению увеличения добычи.

Но затем Соединенный Штаты стали пытаться «сбить» цены. Министр финансов Стивен Мнучин в мае говорил, что Вашингтон вел «переговоры с различными странами, которые хотели бы увеличить поставки нефти, чтобы компенсировать влияние санкций США на иранскую нефть».

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что американское правительство обратилось к Саудовской Аравии и некоторым другим участникам ОПЕК с просьбой увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день, чтобы сбалансировать цены.

«Президент Трамп думает, что может давать наказы ОПЕК, что делать, а чего не делать. Он создает трудности на рынке, вводя санкции, и сейчас ждет, что на рынке установятся лучшие цены. Это не честно. ОПЕК не является департаментом минэнерго США», – заявил 21 июня, накануне встречи ОПЕК в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

И все же 23 июня страны-члены ОПЕК+ приняли «нужное» Трампу решение - допустили рост добычи на 1 млн б/с.

Давление США на ОПЕК идет не только через твиттер Трампа. Так, комитет по вопросам юстиции конгресса США уже составил законопроект, названный им же «акт неОПЕК» (NOPEC), цель которого - наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран-членов ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на мировом нефтяном рынке.

Проект закона уже опубликован в твиттере и 13 июня его перепостил сам Дональд Трамп. С идеей принять специальный закон о картелях, который ограничил бы деятельность ОПЕК, США выступали еще 10 лет назад.

В своей книге, выпущенной в 2011 году, Трамп называл членов ОПЕК «нефтяными бандитами» и подчеркивал, что своими действиями картель отрыто нарушает закон, который запрещает подобные договоренности – по сути ценовой сговор в глобальном масштабе, напоминает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.

Трамп заявляет, что решить эту проблему можно, если Конгресс США примет «Закон о запрещении картелей в сфере добычи и экспорта нефти» – NOPECS.394. Документ вносит поправки в антитрестовский закон Шермана, что сделает незаконным любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установления цен на нее, добавляет он.

Но не совсем понятно, как может работать этот закон в отношении ОПЕК как наказание за якобы ценовой сговор и антиконкурентную политику. Конечными бенефициарами ответственности являются отдельные государства - члены ОПЕК, распространение на которых национального законодательства США невозможно, отмечает Пахомов.

Вряд ли в рамках существующего международного права можно привлечь ОПЕК к ответственности, соглашается управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

Скорее всего, эти заявления останутся только критикой работы организации без каких-либо негативных последствий для нее.

Тем более, что цены на нефть формируются под влиянием многих факторов, поэтому сложно доказать чью-либо единичную вину в ценообразовании, добавляет юрист. США в итоге поступят разумно и не будут вести столько торговых войн одновременно, уверен Пахомов.