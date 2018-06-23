Сезон закрыт: еще один туроператор ушел с рынка

Туроператор «Матрешка-Тур», который специализировался на турах в Китай, Израиль, Кипр, Болгарию и ряд других стран, сообщил о прекращении своей деятельности «в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта», говорится в сообщении на официальном сайте компании.

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Среди причин такого решения туроператор называет отзыв лицензии у страховой компании АСК «Инвестстрах», которая прежде предоставляла финансовые гарантии «Матрешке», отсутствие возможности оперативно восстановиться в реестре туроператоров.

Лицензию у «Инвестстраха» Центробанк отозвал в апреле. Причиной регулятор называл неисполнение компанией ранее выданных предписаний.

В ассоциации «Турпомощь», которая оказывает помощь российским туристам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом, сообщили, что «туроператор ООО «Матрешка-Тур выездной туризм» не является членом ассоциации «Турпомощь» и был исключен из реестра туроператоров в апреле 2018 года».

Точное число пострадавших клиентов «Матрешка-Тур» пока неизвестно, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, страховщики обещают сообщить о ситуации с выплатой компенсаций в понедельник.

«Мы сейчас считаем количество пострадавших. Это сложно, так как частично туристы уже получили компенсации. Также запросили страховую компанию «Якорь» о том, будет ли она платить клиентам «Матрешки». Информация об этом появится в понедельник. У второй компании, «Инвестстрах», отозвана лицензия. Ранее туроператор сообщал, что 25 миллионов, на которые застрахована его ответственность в «Якоре», должно хватить для выплаты туристам», — цитирует ее «Интерфакс».

Проблемы у компании «Матрешка-Тур» начались еще в прошлом году, когда ей было отказано в предоставлении слотов в аэропортах острова Хайнань, где более сотни петербургских туристов «застряли» в ожидании решения визовых вопросов и обратного вылета, в условиях невозможности покинуть остров на чартерном самолете.

В итоге компания понесла значительные издержки, обеспечивая своим клиентам временное размещение в отелях, визы, обратные билеты и т.п. Компания свернула туры в Китай, Израиль и Болгарию. «Матрешка» была исключена из Единого федерального реестра туроператов, затем в конце 2017 года восстановилась там, выполнила ряд новогодних экскурсионных туров, продолжая выплачивать долги по нереализованным турам.

«В общей сложности компанией было собственными усилиями выплачено около 20 млн рублей долга по нереализованным турам в Китай, Израиль и зимнюю Болгарию. Однако из-за вынужденной приостановки туроператорской деятельности, к сожалению, нет возможности продолжить выплату по аннулированным турам», — говорится в сообщении компании.

Туристам, перед которыми «Матрешка» не выполнила свои обязательства, предлагается обратиться в страховое общество «Якорь» и АСК «Инвестстрах». На сайте обеих компаний нет никакой информации для клиентов «Матрешки», получить от них оперативный комментарий не удалось.

Пресс-секретарь Российского союза туроператоров Ирина Тюрина сообщила СМИ, что

на момент остановки работы у «Матрешки» не было туристов за рубежом, а значит никого вывозить не придется.

С проблемой массового банкротства туроператоров Россия столкнулась в 2014 году, когда рынок за сезон покинули свыше 10 компаний, среди которых были крупные игроки, такие как турфирма «Нева», «Экспо Тур», «Роза ветров Мир», «Лабиринт» и другие. По подсчетам Всероссийского союза страховщиков, убытки страховых компаний тогда превысили 4 млрд рублей. При том, что большинство пострадавших граждан получили не полную компенсацию денежных средств, потраченных на так и не состоявшийся отдых.

С тех пор доля самостоятельных туристов в РФ растет ежегодно. По данным систем онлайн бронирования, только в прошлом году число бронирований билетов для самостоятельных поездок в туристический сезон увеличилось на 70%.

Между тем, по данным недавнего опроса ВЦИОМ, более 45% россиян в этом году планируют провести свой летний отпуск дома. Еще 34% намерены отдохнуть на даче.