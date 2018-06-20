Суд ненастоящий: Киев остался без транша

Межлународный валютный фонд (МВФ) высказал в адрес Украины очередные претензии. Глава фонда Кристин Лагард в ходе разговора с президентом Украины Петром Порошенко указала на необходимость поправок к закону об антикоррупционном суде. Об этом говорится в ее заявлении.

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Во время беседы с украинским президентом Кристин Лагард поддержала принятие Верховной Радой закона о создании антикоррупционного суда. В то же время она отметила важность внесения в него поправок.

«Мы согласились в важности того, чтобы парламент быстро одобрил дополнительный закон, который внес президент для формального создания суда, а также в необходимости внести необходимые поправки, чтобы восстановить требование о том, что суд будет заниматься всеми делами своей юрисдикции, в том числе апелляциями и относящимися к нему решениями судов первой инстанции, как это говорилось в законопроекте, одобренном в первом чтении», — отметила Лагард.

Она также напомнила о повышении цен на газ и необходимости сокращения бюджетного дефицита. С заявлением с поддержкой позиции МВФ затем выступил Госдепартамент США.

МВФ оказывает финансовую помощь Украине на постоянной основе. Всего Украина уже получила $8,7 млрд из запланированных $17,5 млрд. Программа помощи МВФ была рассчитана на срок до весны 2019 года. В 2018 году Киев рассчитывает получить транш в $1,9 млрд.

Однако вопрос о выделении очередного транша для Украины от МВФ повис в воздухе, и уже длительное время в нем нет никаких подвижек. Взамен на транши МВФ потребовал от Киева проведения ряда реформ.

Главными условиями для его получения были создание антикоррупционного суда и повышение газовых тарифов. 7 июня Верховная Рада приняла многострадальный закон о создании новой судебной инстанции. Он вступил в силу 14 июня.

Согласно закону, суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления его в силу. Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного вреда составит более $32 тысяч.

Однако в законе о ВАСК была зафиксирована норма, прошедшая мимо обсуждения в парламенте. Как предполагают эксперты, она позволит ряду коррупционеров уйти из-под юрисдикции новой инстанции.

Согласно вынесенному в закон положению, «апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые сейчас уже рассматривают в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не во вновь созданном антикоррупционном суде».

Это не устроило МВФ. Теперь Кристин Лагард ожидает от Киева исправления закона. Также с 1 августа кабинету министров Украины для продолжения программы сотрудничества с МВФ придется пойти на условия МВФ и «выровнять» тарифы на газ для промышленности и населения.

МВФ настаивал на том, что разница в ценах на голубое топливо для населения и промышленности недопустима.

Менее требовательны к Киеву в ЕС. В июне стало известно о том, что Европейский парламент одобрил предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

При этом нынешняя помощь Украине от Евросоюза станет уже третьей с 2014 года. За это время страна получила около €3 млрд в рамках таких программ.

Как пояснял «Газете.Ru» аналитик «Финам» Сергей Дроздов, одобрение Европарламентом финансовой помощи Украине «носит исключительно политический характер, так как без внешних финансовых инъекций нынешнему режиму Украины сложно будет дотянуть до предстоящих выборов».

В случае если Украина не получит новый транш от МВФ, то, скорее всего, страну ждет дефолт, который не заставит себя ждать уже в следующем году, на фоне грядущих выплат по внешнему долгу Украины и крайне вялого экономического роста,

полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Украину с 2018 года ждут серьезные выплаты по госдолгу. Во второй половине этого года правительство должно заплатить более $3 млрд кредиторам, в 2019 году — $7 млрд. В целом, за следующие четыре года Украина должна выплатить около $20 млрд по внешнему долгу, тогда как объем золотовалютных резервов на 1 июня составил $18,12 млрд.

«Дефолт вряд ли устроит западных кредиторов, поскольку в такой ситуации население Украины точно не поддержит действующую власть, а в следующем году важнейшее политическое событие — президентские выборы на Украине. Соответственно, чтобы не допустить перелома политических сил и сохранить прозападную политику, которая выгодна не только Европе, но и США, в том числе и для определенного сдерживания российских амбиций, поэтому так или иначе, но финансовая помощь будет оказываться, чтобы не допустить раскола в политических силах. Между тем вопросы по выполнению требований МВФ остаются открытыми», — говорит эксперт.

Пока что Украина только создает видимость работы по созданию антикоррупционного суда и оттягивает повышение тарифов на газ, так как, с одной стороны, боится роста социальной напряженности внутри страны, с другой — надеется, что МВФ снизит свои требования, резюмирует Жарский.

Но глава Национального банка Украины Яков Смолий уверен, что средств у Украины на выплату долгов в ближайшие годы хватит и без МВФ. В тоже время он отметил, что надо проводить структурные реформы, в частности, предусмотренные программой сотрудничества с фондом.

«Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины, — пояснил Яков Смолий на недавней встрече с руководителями банков. — Объем международных резервов Украины является достаточным, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ».