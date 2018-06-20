Такое правило: почему доллар не будет стоить 50 рублей

Рубль мог бы быть гораздо крепче, чем сейчас, но этому препятствует бюджетное правило. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

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«Если бы не было бюджетного правила, то рубль сегодня имел был соотношение к цене доллара — примерно 1 доллар к 50 рублям. Конечно, рубль был бы крепче, но в случае снижения цены на нефть мы увидели бы обратные качели», — сказал Силуанов.

Зато теперь, рубль не будет резко падать, если нефтяные котировки пойдут вниз, считает министр. Бюджетное правило помогает сделать курс рубля более прогнозируемым.

«Основная задача — даже не столько сформировать подушку безопасности, что тоже очень важно, сколько обеспечить предсказуемость в ведении предпринимательской деятельности от курсовых колебаний», — заявил он.

Силуанов не поддерживает идею смягчить бюджетное правило. Сейчас цена отсечения, сверх которой доходы направляются на покупку валюты, а затем в резервы, составляет $40 за баррель марки Urals. Средняя цена нефти по итогам января–мая 2018 года составила $67,91 за баррель, сообщал Минфин. За аналогичный период прошлого года нефть стоила в среднем $51,29.

«Вопрос цены отсечения, вопрос влияния на курсовые соотношения, на наш взгляд, доказал свою эффективность, и мы считаем, что эта позиция — одна из ключевых с точки зрения стабильности денежно-кредитной политики», — подчеркнул министр.

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов говорит, что 50 рублей за доллар при отсутствии бюджетного правила – это еще консервативная оценка. Он полагает, что при нефти по $73 за баррель доллар мог подешеветь и до 45 рублей.

«Зато при нефти по $30 за баррель, как это было совсем недавно, в 2014 году, доллар стоил бы 100 рублей или даже больше. Поэтому рассуждать в стиле «давайте отменим бюджетное правило» неконструктивно, бюджетное правило не дает рублю вырасти, но и не дает сильно упасть по отношению к доллару», — считает аналитик.

Накопление долларов и гособлигаций США тоже поддерживает рубль и имеет некоторый смысл, так поступают многие страны, добавляет он.

Вряд ли россияне, особенно те, которые собираются на отдых за границу этим летом, огорчились бы курсу доллара в 45-50 рублей. Тем более, что российская валюта находится под давлением внешних и внутренних факторов. Это укрепление доллара на мировом рынке, повышение ставок американским Федрезервом, рост доходностей гособлигаций США, отток средств нерезидентов с российского рынка из-за ужесточения санкций в отношении российских физических и юридических лиц.

На этой неделе доллар уже перешагивал отметку в 64 рубля. На 15:30 мск за один доллар на Мосбирже давали 63,6 руб., за евро 73,6 руб.

Владимир Веденеев, начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал», отмечает, что отсутствие поддержки со стороны нефтяных цен и серьезные продажи ОФЗ со стороны нерезидентов, а также ежедневные покупки валюты с рынка Минфином в рамках бюджетного правила для пополнения резервного фонда на фоне укрепляющегося доллара, «делают рубль неоправданно слабым в текущих условиях».

«Отток средств из ОФЗ уже привел к тому, что доходность «длинных» выпусков достигла 8%, а сохранение этой тенденции может дополнительно ослабить рубль даже при текущих ценах на нефть», — отмечает эксперт.

«В среднесрочной перспективе все-таки более вероятна негативная динамика рубля, чем его укрепление. Ближайшими целями в паре доллар/рубль могут стать отметки 65-66 рублей, а в паре евро/рубль 77-78 рублей», — считает эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин.

Минфин вносит свой вклад в текущее ослабление рубля. Ведомство с 7 июня по 5 июля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 19 млрд руб. в день. Суммарно ведомство направит на эти цели рекордные 379,7 млрд руб. Ранее в этом году на эти цели уже было потрачено 1,311 трлн руб. В прошлом году Минфин купил валюты на 829 млрд руб. Таким образом, к 5 июля на счетах в Казначействе будет лежать 2,5 триллиона.

Но не все эти деньги попадут в этом году в Фонд национального благосостояния. Минфин перечислит туда около 1 триллиона до октября, а в следующем году направит в ФНБ ориентировочно 2,2 трлн руб., говорил министр финансов.