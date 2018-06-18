Снова санкции: еврочиновники не откроют Крым

Европейский союз официально продлил санкции по Крыму и Севастополю. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Как стало известно, санкции были продлены на год, до 23 июня 2019 года.

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Данные санкции вводят ограничения на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь: европейские компании не могут покупать недвижимость или объекты в Крыму, финансировать крымские компании.

Также запрещается экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании для их использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.

Санкционный режим был введен после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Основной пакет ограничений вводился поэтапно, с мая по декабрь 2014 года. Санкции ЕС, США и ряда других стран охватывают также российский энергетический, оборонный и финансовый сектора, они также действуют в отношении широкого круга компаний и частных лиц.

В Крыму новость о продлении санкций не стала неожиданностью.

«Продление санкций Евросоюза относительно Республики Крым и города Севастополя, безусловно, для нас не является неожиданностью. Это продолжение той системной политики в отношении нашего полуострова, которая вызывает полное недоумение, поскольку все те вещи, которые они связывают с санкциями, на самом деле противоречат действительности», — сказал депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара (его слова приводит RT).

Продлению санкций ожидаемо порадовался президент Украины Петр Порошенко, написав «приветственный» пост в своем фейсбуке.

Он отметил, что украинская сторона рассчитывает на «жесткую позицию» ЕС в отношении военных сил России в Черном и Азовском морях. По его словам, российское присутствие в этом регионе создает «новые вызовы безопасности». Порошенко подчеркнул, что эти темы будут обсуждаться на саммите с европейскими лидерами, который пройдет 9 июля.

ЕС продляет санкции «по инерции», поскольку не признает факт вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Но в самом Евросоюзе, а также в других странах, все больше тех, кто призывает отменить санкционный режим.

Так, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюзу стоит отменить антироссийские санкции, в частности, из-за пошлин на сталь и алюминий введенных США. Об этом пишет Osterreich.

«Настало время прекратить санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией», — сказал Штрахе.

Президент США Дональд Трамп в ходе недавнего саммита «большой семерки» в Канаде якобы заявил, что Крым является русским, потому что каждый, кто живет там, говорит по-русски. Об этом сообщил портал BuzzFeed News со ссылкой на двух дипломатических источников.

Трамп сделал это заявление в прошлую пятницу 8 июня на ужине с министрами иностранных дел стран «Большой семерки». По информации портала, источники передали эти слова главы Белого дома на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены говорить по этому вопросу.

Представители Белого дома отказались опровергать или подтверждать данные слова своего босса, подчеркнув, что не комментируют «частные разговоры президента».

США в этом году 6 апреля ввели новые санкции в отношении России. Под удар попали предприниматели Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, их компании «Русал» и «Ренова», а также чиновники и топ-менеджеры, в частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Этот раунд ужесточения ограничительной политики привел к падению курса рубля к доллару примерно на 8%, а также дал старт оттоку средств нерезидентов с российского фондового и долгового рынков.

По данным ЦБ, на 1 мая 2018 года доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа составила 2,22 трлн руб. или 32,3% от совокупного номинала выпущенных бумаг. На 1 апреля показатели равнялись 2,351 трлн руб. и 34,5% соответственно. Таким образом, за апрель нерезиденты избавились от бумаг на 131 млрд руб.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB Тома Левинсона и Юрия Попова, нерезиденты в мае продали бумаг на сумму около 100 млрд руб. В июне объемы продаж, видимо, уменьшились, отмечают они.

Заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева отмечала, что за апрель-май иностранцы сократили свое участие в ОФЗ с 34,5% до 31%, т.е. примерно на 200 млрд рублей.

Стоит также отметить, что иностранцы выводят средства не только из облигаций, но и из акций. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов по итогам мая приблизился к $700 млн, отмечает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев со ссылкой на данные EPRF.

Санкции оказывают негативное влияние на отечественную экономику, признают власти и закладывают в свои прогнозы их сохранение в течение ближайших трех лет. Американский банк Morgan Stanley считает, что дальнейшее ужесточение администрацией США санкций в отношении России, может привести к рецессии.