Возвращение «челноков»: зарубежные покупки россиян обложат пошлиной

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила Минфину облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники среди федеральных чиновника. Бюджету это предложение добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее, говорят они.

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На данный момент порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа в Россию составляет €1000. Согласно решению совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2018 году такой лимит будет действовать для всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 2019 года лимит будет снижен до €500, а с 2020 года — до €200.

Речь идет о так называемом верхнем пороге, то есть каждая страна может установить более жесткий лимит.

При этом партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 г. до 500 евро, а с 2020 г. – до 200 евро.

Российский Минфин ранее предлагал установить планку 500 евро с июля этого года, но не получил одобрения правительства.

Валерий Глазунов, генеральный директор компании «Глазунов и Семёнов», констатирует, что предложение ФТС действительно позволит пополнить российский бюджет.

«С точки зрения российской экономики и российского бюджета введение пошлин – правильная и необходимая мера. Ключевым минусом данной инициативы является удорожание покупок для россиян в иностранных интернет-магазинах, так как дополнительные платежи будут включены в стоимость покупок», - говорит Денис Савин, старший юрист BGP Litigation.

Как пояснил «Газете.Ru» сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, предлагаемые меры призваны в первую очередь помочь конкурировать с западными игроками российским интернет-магазинам. Зачастую им сегодня не получается предложить цену лучше, чем у большинства зарубежных площадок - в частности, Amazon или Alliexpress, констатирует он.

При этом эксперт предполагает, что, учитывая доходы россиян, это сделает покупку большинства товаров в зарубежных интернет-магазинах недоступной для россиян. По мнению Андрея Назарова, в нынешней ситуации лучше подумать над тем, как сделать в целом сделать условия для российских онлайн-магазинов более конкурентными, чем облагать пошлиной все покупки.

Последние годы активно обсуждается и другой вариант повышения конкурентоспособности российских компаний: правительство давно рассматривает возможность налогообложения покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Еще в 2016 году президент Владимир Путин велел министерствам и ведомствам «представить предложения по внесению изменений в законодательство, направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в РФ с использованием сети интернет». Это поручение должно было быть выполнено до 1 сентября 2016 года. Однако ведомствам не удалось договориться по процедуре сбора налога.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), государство уже упустило порядка 300 млрд рублей из-за того, что не ввело НДС на покупку в зарубежных интернет-магазинах. Согласно расчетам АКИТ, в 2018 году сбор НДС с иностранных интернет-магазинов мог бы принести в бюджет 64 млрд рублей.

Как пояснял «Газете.Ru» глава «Опоры России» Александр Калинин,

сейчас создалась несправедливая ситуация, когда российские интернет-компании вынуждены уплачивать НДС, а иностранные — нет. Это отражается на стоимости российских товаров и создает неравнозначные условия для конкуренции.

Между тем глава общества защиты прав потребителей ОЗПП Михаил Аншаков заявлял «Газете.Ru», что предложения, направленные на увеличение издержек иностранных интернет-магазинов - в частности, введение НДС на товары зарубежных интернет-магазинов ударит по россиянам, которые относятся к среднему и ниже среднего класса.

«Сейчас очень многие семьи, пытаясь сэкономить, делают совместные закупки, допустим, на сумму в $1000, которая позволяет приобретать товары по оптовой цене, и таким образом покупают одежду и обувь для семьи и игрушки для детей», — говорит Аншаков.

Если ввести налог, они либо не будут покупать товары вовсе, либо будут использовать фирмы-посредники. Отдельные россияне вспомнить профессию «челнока» в такой ситуации, добавляет он.

При этом эксперт считает, что жалобы российских компаний на отсутствие конкуренции необоснованны. «Можно было бы заниматься действительно конкуренцией, например, внедрять новейшие технологии логистики, что резко сократило бы издержки, а не поступать по старинке с привлечением административного ресурса», — резюмирует Михаил Аншаков.