В Кремле обсуждают смягчение пенсионной реформы

Управление по внутренней политике президента РФ обеспокоено возможными протестами в стране из-за повышения пенсионного возраста, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

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Кремль сделал соответствующие выводы на основе анализа поступившей из регионов информации о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста. По данным СМИ, теперь власти ищут способы минимизации негативной реакции населения.

Более того: можно ожидать смягчения параметров реформы — возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода.

Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что внесение в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста в России ожидается 16 июня.

«Мы считаем, что реформа необходима. Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий. Мы этого допустить не можем», — сказал депутат.

Он отметил, что законопроект о пенсионной реформе будет внесен в субботу, 16 июня, после заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Спикер добавил, что рассмотрение законопроекта со стороны Совета нижней палаты парламента ожидается 18 июня.

После него документ направят в региональные законодательные собрания. Парламентарий подчеркнул, что главной задачей реформы должно стать повышение уровня жизни российских пенсионеров, передает НСН.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что закон о повышении в России пенсионного возраста может быть принят парламентом уже в сентябре.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доходы от повышения пенсионного возраста будут направлены на увеличение пенсий. Он подчеркнул, что ожидаемый рост пенсий перекроет рост инфляции.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение пенсионного возраста позволит ускорить экономический рост в РФ. По ее словам, увеличение пенсионного возраста может способствовать развитию рынка труда.

Она также добавила, что повышение пенсионного возраста позволит снизить риск дефицита трудовых ресурсов и увеличить объемы выпускаемой продукции, передает ФАН.

«Основная задача — повысить пенсии действующим пенсионерам. Уверяю вас, что рост пенсий будет выше, чем инфляционные ожидания, примерно на 2 пункта или даже больше, поэтому ожидаемое повышение пенсий — 1000 рублей», — сказал глава ведомства.

Накануне — 14 июня — председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста — с 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Он подчеркнул, что ключевая задача — повышать пенсии.

«Мы должны их увеличивать темпами выше инфляции, вне зависимости от внешних обстоятельств и внутренних проблем», — указал премьер-министр.

«Но демографическая ситуация такова, что доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. С каждым годом этот дисбаланс будет только расти — и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает.

Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства», — предупредил глава кабмина, открывая заседание.

Повышение будет происходить постепенно с шагом в один год и растянется для мужчин до 2028 года, а для женщин — до 2034-го. При этом выходить на пенсию граждане будут не в любой момент, когда «стукнет» определенный возраст, а два раза в год. Возможность досрочного выхода на пенсию сохранится для тех, кто имеет большой стаж – 40-45 лет.

Повышение пенсионного возраста в России — это экономически обусловленная необходимость, рассказал «Газете.Ru» президент Института современного развития, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.

«Или мы поднимаем пенсионный возраст, или мы повышаем налоги. Поэтому сбалансировать бюджет так, чтобы пенсионерам и работающему населению было хорошо, по-другому невозможно», — сказал он.

По его словам, в Советском Союзе десять работающих «кормили» одного пенсионера — такова была демография. Сейчас же в России десять работающих граждан «кормят» уже шесть человек, вышедших на пенсию.

«Демография такова, что количество трудоспособного населения сокращается. Это не вина нынешних властей. Как ни странно, но это — эхо войн XX века, в которых в нашей стране погибло более 50 миллионов человек. Это провал сказывается на нас. Поэтому эта растянутая по годам реформа логична», — пояснил эксперт.

Собеседник «Газеты.Ru» добавил, что сейчас в России продолжительность жизни увеличилась из-за того, что властями приняты серьезные меры в области здравоохранения и народосбережения. Кроме того, по словам Юргенса, люди в России стали меньше пить крепкого алкоголя.

«Весь мир так работает: японцы уходят на пенсию в 70 лет, французы — в 65 лет, несмотря на то что не все из них поддерживают эту норму закона», — заключил эксперт.