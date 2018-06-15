«Договоры утрачивают силу»: Трамп начал войну с Китаем

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении. Reuters со ссылкой на офис торгового представителя США сообщает, что американские таможенники начнут собирать дополнительные пошлины уже с 6 июля.

«Моя великая дружба с председателем Китая Си (President Xi) и отношения нашей страны с Китаем очень важны для меня. Однако, торговля между нашими странами, была очень несправедливой в течение очень долгого времени», — заявил Трамп.

Он обвинил Китай в «ряде несправедливых действий, связанных с приобретением американской интеллектуальной собственности и технологий». По его мнению, такая практика наносит ущерб нашей экономической и национальной безопасности и углубляет наш и без того огромный торговый дисбаланс с Китаем.

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«В свете хищения Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других видов недобросовестных торговых практик, Соединенные Штаты введут 25-процентный тариф на 50 миллиардов долларов товаров из Китая, содержащих промышленно значимые технологии», — сообщил глава США.

Эти тарифы необходимы для предотвращения дальнейшей несправедливой передачи американских технологий и интеллектуальной собственности Китаю, подчеркнул Трамп. Он уверен, что повышенные пошлины защитят американские рабочие места и «послужат первым шагом на пути к установлению баланса в торговых отношениях между США и Китаем».

Кроме того, президент пригрозил, что Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины, если Китай примет ответные тарифные меры в отношении американских компаний, товаров, услуг и сельхозпродукции.

Но в Китае действия Трампа вызвали крайне негативную реакцию. Дело в том, что стороны уже не один месяц ведут переговоры и вроде бы достигли на них существенного прогресса. В мае стороны заявили о приостановлении процедуры введения пошлин.

Китай готов был идти на существенные уступки. В частности, The New York Times сообщал, что КНР согласилась закупить сельхозпродукцию, товары промышленного производства и энергоносители из США на $70 млрд в течение первого года, после того как Вашингтон откажется от введения пошлин.

В четверг, 14 июня, в Пекине с визитом был госсекретарь Майкл Помпео. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И заявил после встречи с американским коллегой, что команды Китая и США по вопросам экономики провели многократные раунды консультаций, и стороны достигли важных консенсусов и взаимопонимания, сообщает агентство «Синьхуа».

Ван И также отметил, что в настоящий момент у сторон два выбора: либо сотрудничество и взаимный выигрыш, либо противостояние и взаимный проигрыш. По его словам, Китай уже сделал выбор в пользу первого направления и надеется, что США в равной мере сделают разумный выбор.

На следующий день Трамп объявил о повышении пошлин. В ответ министерство коммерции КНР заявило, что «все достигнутые во время консультаций договоренности по торговле утрачивают силу».

«Китай выражает решительный протест в связи с этим. КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные и вредоносные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор», — указывается в сообщении китайского МИДа.

Что на двусторонних переговорах пошло не так, неизвестно. Трамп, в интервью Fox News лишь повторил, что Китай крадет у США секреты, и «он мой друг, президент Си, он отличный человек, он замечательный парень, но в какой-то момент мы должны это исправить».

«У нас торговый дефицит», говорит уже много месяцев Трамп и пытается избавиться от него так, как умеет. Китай, действительно, экспортирует в США намного больше, чем покупает. По данным, которые приводит агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство торговли США, страна импортировала из Китая товаров на $505 млрд в прошлом году, а экспортировала только на $130 млрд, дефицит составил $376 млрд.

«Учитывая эти цифры желание Трампа восстановить справедливость более чем оправдано. В то же время, Китай сильно зависит от экспорта в США, поэтому ответные меры конечно будут, но тонкую грань соблюсти удастся», — говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Он полагает, что для рынков последствия вряд ли будут серьезными, поскольку они уже частично отработали неминуемый рост геополитической неопределенности в сфере внешней торговли после прошедшей встречи G7. Напомним, что Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике из-за того, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказал недовольство введением США пошлин на сталь и алюминий.

«Стало ясно, что Трамп не собирается отказываться от антиглобализационной и протекционистской политики. Поэтому вопрос новых импортных тарифов стал лишь вопросом времени», — говорит аналитик.

София Кирсанова, старший аналитик УК «Райффайзен Капитал», полагает, что от Пекина можно ожидать мер, аналогичных американским, поскольку предыдущие попытки избежать эскалации «торговых войн» завершились ничем.

Она также отмечает, что новость об одобрении странами ЕС ответных мер американские пошлины на сталь и алюминий, заметно ослабила надежду на мирное урегулирование торговых противоречий между США и Европой.

«Безусловно, такие нововведения вряд ли положительно скажутся экономиках как Китая и ЕС, так и США», — резюмирует аналитик.

В случае развертывания полномасштабных торговых войн Штаты могут оказаться в проигравших, говорит Оксана Холоденко, эксперт фондового рынка «БКС Брокер».

По ее мнению, инфляция в Штатах может усилиться, так как американские производители тарифицируемой продукции получат возможность увеличить цены на нее. Как результат, Федеральная резервная система (ФРС) вынуждена будет активизироваться в плане монетарного ужесточения.

«Доллар может оказаться под давлением. Тем временем, Китай получит возможность закрепить юань в качестве средства международных расчетов, потеснив Америку с мировой арены», — считает Холоденко.

Под ударом от действий Трампа могут оказаться и ведущие корпорации США. На «зарубежные» рынки приходится около 30% выручки компаний индекса S&P 500, оценивает эксперт. Помимо этого, КНР может отказаться от покупок американских облигаций в свой портфель, что приведет к взлету их доходности, а значит рыночных процентных ставок.

«Как результат, имеем фактор риска для доллара и повод для нового витка коррекции на американском рынке акций, а вслед за ним и на других фондовых площадках», — резюмирует она.