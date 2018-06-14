Банк России ставит на паузу

На заседании совета директоров Центробанка, которое состоится 15 июня, регулятор оставит ключевую ставку на текущем уровне 7,25%.Такой сценарий предсказывают большинство опрошенных экспертов.

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Из 31 аналитика, опрошенного агентством Bloomberg, 17 считают, что ставка не изменится, 14 человек ожидают ее снижения до 7%. У агентства Reuters похожие результаты: 15 из 20 участников исследования агентства прогнозируют сохранение нынешней ставки, и только пятеро — ее снижение до 7%. При этом снижения ставки более чем на 25 базисных пунктов или ее повышения никто из экспертов не ждет.

Ключевая ставка, скорее всего, будет сохранена до следующего заседания Центробанка, говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо Банка».

Для этого у российского ЦБ достаточно оснований. Как поясняет Сергей Суверов, директор аналитического департамента УК «БК Сбережения», регулятор оставит ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста инфляционных рисков, в том числе из-за увеличения цен на бензин, а также девальвации рубля и возможного повышения НДС, которое 14 июня анонсировало правительство (с 18% до 20%).

Главный неприятный сюрприз за последнее время – рост цен на топливо. Так, бензин в мае в среднем дорожал на 1 рубль за неделю.

«За последний месяц цена на наиболее популярные марки бензина, 92-й и 95-й выросла на 5%. Этот рост однозначно приведет к пропорциональному росту инфляции, так как стоимость топлива заложена в себестоимость всех товаров и услуг. Можно ожидать, что годовая инфляция поднимется с 2,4% до предельного значения, которое готов «терпеть» Центробанк: до 4% годовых. В этих условиях снижать ключевую ставку означало бы еще больше подстегивать инфляцию, и регулятор на это не пойдет», — поясняет генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

Изменение цены на бензин может вызвать итоговый прирост инфляции на 0,2–0,4 п.п., говорит Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

Несмотря на то, что в мае уровень инфляции остался в годовом выражении на отметке 2,4%, перспективы ее ускорения в ближайшие месяцы весьма вероятны, говорит Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум Кредит».

Первый вице-премьер Антон Силуанов прогнозирует, что инфляция в этом году останется в пределах 3%.

Российская валюта также чувствует себя не очень уверенно. Оставив ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сможет поддержать курс рубля на фоне ужесточения монетарной политики США и снижения привлекательности carry trade,

говорит Сергей Суверов.

Против рубля сейчас играет масса факторов. Это и падение цен на нефть, и общее снижение активов развивающихся стран, и обещание США расширить санкции.

«Нынешняя ситуация не располагает к инвестированию в рискованные активы развивающихся стран, и инвесторы выбирают стабильные инструменты США и ЕС. Предыдущий аукцион российского Минфина демонстрировал снижение интереса к отечественным ОФЗ: ведомству удалось разместить бумаги лишь на $26,6 млрд из 30 млрд предложенных», — говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

При этом дополнительное давление на рубль, как и на валюты других развивающихся стран, будет оказывать последнее решение Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. Накануне Комитет по открытым рынкам ФРС второй раз за год повысил ставку на 25 базисных пунктов до 1,75-2%. Федрезерв предполагает также, что ставка повысится в этом году еще дважды.

ФРС руководствуется тем, что безработица и инфляция превышают целевой уровень быстрее, чем прогнозировалось ранее. Нормализация денежно-кредитной политики ФРС приводит к укреплению доллара к другим валютам и увеличению доходности американских казначейских облигаций.

На фоне объявления итогов заседания ФРС локальное давление на рубль возобновилось – пара вернулась в район 62,5-62,7 рублей за доллар, констатирует главный аналитик управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Поскольку на данный момент факторы, которые способствуют снижению ключевой ставки и ее росту, более-менее уравновешивают друг друга, то в ближайшее время регулятор может перейти от мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной,

считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По словам Станислава Дужинского, прогнозы банка «Хоум Кредит» по инфляции и ключевой ставке пока остаются без изменений. Ожидаемый уровень инфляции на конец год – 3,5-4%, ключевой ставки – 6,75-7%, говорит он.