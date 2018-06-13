«Времени обсуждать нет»: почему повысят пенсионный возраст

Премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг на заседании правительства объявил о повышении пенсионного возраста. Он подчеркнул, что ключевая задача – повышать пенсии.

«Мы должны их увеличивать темпами выше инфляции, вне зависимости от внешних обстоятельств и внутренних проблем», — подчеркнул глава правительства.

«Но демографическая ситуация такова, что доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. С каждым годом этот дисбаланс будет только расти – и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства», — предупредил премьер, открывая заседание.

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Принимая решение о повышении пенсионного возраста, правительство руководствовалось несколькими факторами. Во-первых, нынешний порог окончания трудовой деятельности был установлен примерно 70 лет назад, а с тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет, изменились бытовые условия и условия труда. Во-вторых, в последние годы продолжительность жизни достигла почти 73 лет.

Согласно статистике, в 2017 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 67,5 лет, у женщин – 77,64 года. С начала нового века она выросла более чем на восемь и пять лет. Росстат прогнозирует, что к 2028 году, когда завершится повышение возраста выхода на пенсию, мужчины в среднем будут жить около 75 лет, женщины к 2034 году возьмут уровень в 85 лет.

В-третьих, в настоящее время практически все страны уже повысили пенсионный возраст. В том числе сделали это все страны Евразийского экономического союза и СНГ кроме России и Узбекистана.

Реформа стартует в следующем году

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин с нынешних 55 и 60 лет соответственно.

«Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно», — отметил Медведев.

Повышение начнется в 2019 году и займет 10 лет у мужчин и 16 лет у женщин. Схема повышения предлагается такая. Выходить на пенсию граждане будут раз в два года, пенсионный возраст будет увеличиваться на год. В следующем году новых пенсионеров не появится, мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет. 1960-й и 1965-й года рождения станут пенсионерами в 2022 году в возрасте 62 и года и 57 лет. И так далее до 2028 года у мужчин и до 2034 года у женщин, когда и будут достигнуты целевые показатели — 65 лет и 63 года.

Предполагается, что педагоги и врачи сохранят право досрочного выхода на пенсию, при условии выработки стажа в 15-30 лет (в зависимости от категории работников), но год назначения пенсии будет совпадать с годом назначения для всех остальных граждан. Тем, кто работает на Крайнем Севере и приравненных к нему районах, возраст выхода на пенсию повысят с 55 для мужчин и 50 лет для женщин повысят до 60 и 55 лет соответственно.

Для работников вредных производств и получателей пенсий по «социальным мотивам» пенсионный возраст повышен не будет. Граждане с большим стажем (40-45 лет) смогут выйти на пенсию на два года раньше. Для нынешних пенсионеров ничего не меняется.

Предложенный механизм в целом совпадает с инициативами главы Счетной палаты и фонда «Центр стратегических разработок» Алексея Кудрина. Именно он одним из первых назвал параметры 63/65. Сейчас он поддержал правительство.

«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», — написал Кудрин в своем твиттере.

Тысяча рублей как компенсация

Чиновники обещают, что предложенная схема повышения позволит повышать пенсию примерно на 1 тысячу рублей каждый год.

Пенсии в 2019 году планируется проиндексировать с 1 февраля, а затем с 1 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции после заседания правительства.

«Сначала так, как это было положено ранее: с 1 февраля по фактической инфляции года, предшествующего тому, в котором осуществляется индексация, и затем с 1 апреля, уже по всем факторам, которые, в том числе, связаны с получением доходов в связи с увеличением возраста», — пояснила она.

Предложенная реформа пенсионного возраста может в будущем увеличить размер пенсии на 40-50%, подсчитало Аналитическое кредитно-рейтинговое агентство (АКРА). Цена этого — на 15-20% более длинная трудовая жизнь, добавляют аналитики.

Сейчас страна находится в весьма непростом экономическом положении, усугубляющимся и еще и серьезными демографическими проблемами. При выходе на пенсию россиянин может рассчитывать на сумму, составляющую лишь менее трети его среднего заработка, предшествующего пенсии, отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. И этот показатель (коэффициент замещения доходов) продолжает очень стремительно снижаться.

«Иными словами, если сейчас не предпринять радикальных и довольно быстрых мер, то уже следующее поколение наших сограждан получат пенсию, которая будет с трудом покрывать четверть их предыдущих доходов. Что уже точно не хватит для нормальной жизни», — отмечает он.

Если не менять возраста выхода на пенсию, то придется или существенно увеличивать трансферт из бюджета государства в Пенсионный фонд, что на настоящий момент невозможно – бюджет и так еле выдерживает нагрузки, которые заметно выросли в связи с необходимостью реализации майских указов президента, говорит аналитик.

Бизнес тоже заплатит

Свою часть нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести и бизнес, говорит Медведев. Остановились на следующих решениях. Предлагается повысить НДС с 18% до 20%. Льготная ставка в 10% на социально-значимые товары и нулевая ставка на пассажирские авиаперевозки будут сохранены, «чтобы эта нагрузка не падала на людей», подчеркнул премьер-министр.

По словам министра финансов Антона Силуанова, повышение НДС даст 600 млрд руб. в год дополнительных поступлений в бюджет.

Чтобы снизить нагрузку на бизнес, как уточнил Антон Силуанов, было предложено «отменить сложный для предприятий налог на модернизацию, как его иногда называют, – налог на движимое имущество».

Еще одна стабилизирующая мера, названная Антоном Силуановым, это ускоренное возмещение НДС, а порог в данном случае предлагается снизить с 7 млрд до 2 млрд руб. По оценкам Минфина, предприниматели получат «порядка 100 млрд рублей в год дополнительных ресурсов».

В качестве стабилизирующей меры Антон Силуанов назвал и закрепление на постоянной основе ставки страховых взносов на уровне 30%. Такая ставка была введена как временная антикризисная мера в 2012-м (полная ставка составляла 34%).

В прошлом году Минфином предлагалось увязать рост НДС до 22% с одновременным снижением ставки страховых взносов до 22%. Но такой маневр не был поддержан. По словам Силуанова, вопрос балансировки государственных внебюджетных фондов, вопрос перестройки системы страховых платежей и наполнения бюджетов страховых фондов потребовал бы значительных изменений во всей системе социальных фондов. Затевать эту реформу правительство не решилось.

В четверг также было объявлено о завершении налогового маневра в нефтегазовой отрасли в 2024 году. Предполагается окончательный отказ от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Кроме того было объявлено о полной ликвидации с 2023 года консолидированных групп налогоплательщиков. Таким образом в Минфине надеются прекратить практику перераспределения налоговой базы крупным компаниям в те регионы, где установлены пониженные ставки налога на прибыль.

Силуанов также рассказал, что предполагается сохранить дефицит бюджета в размере 0,5% ВВП, что даст примерно 3,5 трлн руб. за шестилетку. Эти средства пойдут в специальный фонд развития. Из него будут финансировать инфраструктуру, малый бизнес, цифровизацию и прочие нацпрограммы.

«По сути дела, это инвестиции в инфраструктуру и в человеческий капитал, которые дадут рост и ускорение темпов экономического роста за счет перераспределения ресурсов, которые у нас сегодня есть, и направления их в те секторы экономики, которые обеспечат экономическое развитие», — сказал он.

Таким образом, в правительстве рассчитывают на дополнительные темпы роста экономики, а не на инфляционный рост. На заседании Антон Силуанов признал, что повышение НДС «это инфляционное решение». Однако, реальная инфляция по итогам 2018 года ожидается меньше прогнозных 4% — на уровне 3%. Поэтому повышение налога «может внести вклад в инфляцию максимум до 1,5%». И прогнозные показатели макроэкономического прогноза не будут испорчены.

Россияне против, Дума готова

Сами россияне не горят желанием позднее выходить на пенсию. Больше половины (53%) опрошенных компанией HeadHunter считают оптимальной нынешнюю возрастную планку, 35% считают, что ее нужно снизить. За повышение пенсионного возраста высказалось только 6%. Так что правительству еще предстоит провести широкую информационно-разъяснительную кампанию.

Большая часть россиян не поддерживает планы властей по повышению пенсионного возраста. Об этом говорят и результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».

Согласно результатам исследования, 92% респондентов против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Во всех возрастных группах, кроме молодежи, уровень неприятия инициативы об увеличении возраста выхода на пенсию составляет 92-93%. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет увеличение пенсионного возраста поддержали 12% опрошенных.

Но Дмитрий Медведев рассчитывает, что парламент поддержит правительственные инициативы. «Времени для дальнейших теоретических дискуссий нет», — подчеркнул он, отметив, что надо заниматься практической реализацией национальных целей развития.

Законопроект о повышении пенсионного возраста Госдума может рассмотреть в июле, если правительство внесет его до конца этой недели. В таком случае она сможет принять его в первом чтении. Рассмотрение законопроекта в окончательном варианте может пройти в осеннюю сессию, сообщал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.