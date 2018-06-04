Выжать до капли: кого раздавит налоговый пресс

В последнее время первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову задавали много вопросов про налоги. Он не выдал «партийную» тайну. Единственная «конкретика» на данный момент состоит в том, что налог с продаж вводиться не будет. Хотя и здесь есть свои допущения. Можно назвать его как-нибудь иначе, например налог с оборота, и ввести, формально не нарушив твердое министерское «нет».

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Минфин обещает, что еще в первой половине июня все новации, касающиеся налоговой сферы, будут обнародованы. Затем их планируется рассмотреть и принять в парламенте в текущую, весеннюю сессию. В июне депутаты Госдумы проведут три дополнительных пленарных заседания: 6, 13 и 20 июня. Не исключено, что работа парламента будет продлена до 20 июля.

После того как налоговая система подвергнется «тонкой настройке», она не будет меняться в следующие шесть лет, говорил недавно Силуанов на Петербургском экономическом форуме.

Правительству нужно решить за оставшиеся дни сложную задачу. С помощью налоговых маневров надо найти дополнительные источники поступлений средств в бюджет, чтобы выполнить задачи, поставленные президентом в майском указе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев оценил их стоимость в 25 трлн руб., из которых еще предстоит найти 8 триллионов. Повышение налогов — самый простой и очевидный способ пополнить казну.

Число 13 — не фетиш

Долгое время чиновники категорически отрицали даже возможность обсуждения темы повышения подоходного налога (налог на доходы физических лиц, НДФЛ).

Нынешняя плоская ставка в 13% действует с 2001 года. В марте этого года стало известно, что правительство рассматривало сценарий ее повышения до 15%.

Аркадий Дворкович, который на тот момент был вице-премьером, прокомментировал это так:

«Число 13 — не фетиш, оно не ничем не отличается от 14 и 15. Если будет понимание справедливости иного подхода, консенсус в обществе, широкое согласие, то это имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу».

Альтернативой простого повышения «для всех» является введение прогрессивной шкалы. В Госдуме уже есть полностью готовые законопроекты. Например, по предложению группы депутатов во главе с первым вице-спикером Иваном Мельниковым, ставка НДФЛ устанавливалась в рамках 5-25%.

Пять процентов должны платить лица, имеющие доходы менее 100 тыс. руб. в год. Для граждан с доходами от 100 тыс. до 3 млн руб. ставка составит 5 тыс. руб. плюс 13% с суммы, превышающей 100 тыс. Те, кто получают от 3 млн до 10 млн руб., должны будут заплатить 382 тыс. плюс 18% с суммы, превышающей 3 млн руб. Для лиц с доходами выше 10 млн ставка составит 1,642 млн руб. плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн.

По расчетам депутатов, такая прогрессивная шкала принесла бы дополнительно 1,3 трлн руб. в год.

Многие экономисты поддерживают переход к прогрессивной шкале. Ее введение необходимо хотя бы потому, что международные тренды находятся именно в этой плоскости, говорил «Газете.Ru» Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития. Более того, такого рода налогообложение может дать необходимые средства бюджету.

«Но не надо забывать о теневом секторе, поэтому завышать ставку все же не стоит. Зато усилить администрирование — вполне. Я считаю, что при соблюдении данных позиций мы можем рассчитывать на положительный результат», — считает экономист.

Стоит отметить, что с точки зрения подавляющего числа россиян, повышение налогов на представителей верхушки среднего класса и богатых было бы вполне оправдано. Такой шаг (в отличие от повышения подоходного налога для всех граждан) властям было бы легко объяснить своим избирателям.

Но пока Минфин сопротивляется попыткам внедрить прогрессивную шкалу.

«Мы считаем, что у нас низкий уровень налогообложения граждан и отсутствие возможностей для уклонения, махинаций. И 13%, которые последнее время платили мы все, мне кажется, очень хороший принцип налогообложения. Мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом. Окончательное решение еще будет принимать правительство», — отмечал недавно Антон Силуанов.

И снова двадцать

В ходе одной из дискуссий на Петербургском форуме экономисты заявили, что текущий мировой тренд – это смещение налоговой нагрузки с прямых налогов на косвенные, например, на НДС.

И именно такой вариант лежит в папочках у членов кабинета министров. Как сообщали недавно СМИ, есть предложение поднять ставку НДС с 18% до 20%. На таком уровне она находилась до 2004 года.

Такая ставка принесет правительству пару триллионов рублей до 2024 года, но подстегнет рост цен. То есть, де-факто, бюджет пополнится за счет кошельков всех россиян.

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров заявил «Газете.Ru», что повышение НДС может «ударить по карману» потребителей, чей доход и без того снизился за последние четыре года.

«А значит, некоторые сферы бизнеса могут потерять в маржинальности. В первую очередь это касается розничной торговли и туризма. А для отраслей с высокой добавленной стоимостью фискальная нагрузка может вырасти на четверть», — сказал Назаров.

Глава «Опоры России» Александр Калинин выступил против повышения налогов. «Если повышается НДС, то хотелось бы понять, что взамен. То есть, мы ожидали взамен снижения страховых взносов», — сказал Калинин.

Ранее Минфин предлагал провести маневр 22/22, предполагающий повышение НДС до 22% и снижение совокупной ставки страховых взносов с 30% до 22%. Это, по замыслу чиновников, должно привести к «обелению» зарплат и их росту, что могло бы компенсировать повышение потребительских цен.

В Министерстве финансов отказались подтверждать информацию о повышении НДС.

Нефтяная бочка

У правительства в запасе остается также традиционный способ пополнения казны — это поднять налоги на нефтяной сектор. Сейчас, по данным Федеральной налоговой службы, налоговая нагрузка на предприятия, добывающие топливно-энергетические полезные ископаемые (нефть, газ, уголь), составляет около 45% от выручки. Это самый большой отраслевой уровень в стране.

В настоящее время чиновники обсуждают, завершать ли им налоговый маневр в нефтяной отрасли. Его смысл состоит в обнулении экспортных пошлин и повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Такой подход дает государству стабильный налоговый поток вне зависимости от объемов экспорта сырой нефти и нефтепродуктов.

Но нефтяники считают, что это ухудшит их финансовое положение, а также лишит ресурсов, которые они могли бы пустить на инвестиции, например, на модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей. В этом их поддерживает Минэнерго.

По неофициальной информации, Минфин практически продавил свой вариант, подразумевающий завершение маневра к 2024 году. Это принесет более 1 трлн рублей в казну.

«Мы планируем завершить так называемый нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины. Вопрос обсуждается в динамике, и вопрос обсуждается в компенсаторных мерах для нефтепереработки», — говорил Антон Силуанов.

Проблема маневра состоит в том, что нефтяные компании переложат возросшую налоговую нагрузку на потребителя, то есть поднимут цены на моторное топливо. В этом году, по данным Росстата, цены на бензин на заправках в среднем уже выросли на 7,3% с начала года по 28 мая, что примерно в три раза выше индекса потребительских цен.

Правительство, чтобы остановить рост цен, вынуждено было принять решение о снижении акцизов на топливо на сумму около 140 млрд руб., а также провело с нефтяниками переговоры, по итогам которых ими было дано обещание не повышать цены до конца года.

Эффект от действия регуляторов потребители заметят не сразу — потребуется как минимум несколько месяцев для «настройки» рынка, отмечает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Гарантировать, что после завершения действия негласного моратория цены не пойдут вверх, никто не может.

Так, по мнению менеджмента «Роснефти», предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум в 1,5 раза.

Кроме того, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко считает вероятным, что завершение налогового маневра приведет к существенному снижению маржи нефтепереработки.

«Без разумного компенсационного механизма объемы нефтепереработки в России могут упасть, что чревато дефицитом топлива», — говорит он, добавляя, что до этого, скорее всего, все же не дойдет.

Льгот не будет

В пару к налоговому маневру в нефтяной отрасли вполне может пойти постепенная отмена налоговых льгот. По оценкам Минфина, в прошлом году их объем составил около 2,5 трлн руб.

Минфин ведет работу по льготам уже достаточно давно, и она затрагивает не только федеральный центр, но и субъекты Федерации. Ведомство, например, разработало методику оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Согласно телеграмме Минфина от 24 мая, информация по результатам оценки эффективности налоговых льгот должна быть предоставлена регионами не позднее 15 июня. На выходе должен появиться сводный реестр льгот, который предполагается размещать на сайте Минфина.

Но тут все та же проблема — отмена большей части льгот приведет к росту потребительских цен. В частности, сейчас льготная ставка НДС в 10% действует на продукты питания, детские товары, медикаменты.

Необходимо подчеркнуть, что, вероятнее всего, ревизия льгот будет проведена в любом случае, при любом сценарии налоговой реформы. То же самое относится и к повышению пенсионного возраста, и к введению «простого и понятного» механизма платежей для самозанятых граждан (репетиторов, нянь, ремонтников и пр).

Минфин обещает, что после того как «в ближайшее время» будут определены параметры донастройки налоговой системы, «начнется публичное обсуждение предлагаемых изменений на площадке парламента».