Продлить агонию: Европа выделила Украине €1 млрд

Европейский парламент одобрил предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Голосование об этом состоялось в среду, 13 июня, на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Выделение очередного пакета финансовой помощи Украине поддержало большинство европарламентариев. Так, за это предложение высказались 527 депутатов, против проголосовали 124, еще 29 воздержались.

Нынешняя помощь Украине от Евросоюза станет уже третьей с 2014 года. За это время страна получила около €3 млрд в рамках таких программ.

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Пакет новой макрофинансовой помощи Совет ЕС одобрил в конце мая. В заявлении Брюсселя тогда подчеркивалось, что «новые средства будут направлены на поддержку экономической стабилизации и программы реформ на Украине, дополняя ресурсы, выделенные Международным валютным фондом (МВФ) и другими донорами».

Предполагается, что €1 млрд кредита покроет потребности Украины в течение 2,5 лет.

По словам аналитика «Финам» Сергея Дроздова,

одобрение Европарламентом финансовой помощи Украине «носит исключительно политический характер, так как без внешних финансовых инъекций нынешнему режиму Украины сложно будет дотянуть до предстоящих в будущем году выборов».

Кроме Евросоюза, финансовую помощь Украине также оказывает Международный валютный фонд (МВФ). Киев рассчитывает получить в 2018 году транш в $1,9 млрд. Всего Украина получила уже $8,7 млрд из запланированных $17,5 млрд. Программа помощи была рассчитана на срок до весны 2019 года.

Тем временем вопрос о выделении очередного транша для Украины от МВФ повис в воздухе. Взамен на транши МВФ требует от Киева проведения ряда реформ. Главными условиями для его получения являются создание Антикоррупционного суда и повышение газовых тарифов. 7 июня Верховная Рада проголосовала за так называемый компромиссный вариант закона об Антикоррупционном суде, который уже подписал президент Украины Петр Порошенко.

Однако, сообщил на днях бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в своем твиттере, увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов может помешать выделению очередного транша Международным валютным фондом. По его словам, Украина может не получить транш, даже несмотря на принятый закон о Высшем антикоррупционном суде.

Как заявлял ранее депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Александр Кирш, Украине нужно сменить стратегию работы с МВФ. Страна должна торговаться с МВФ и выдвигать более жесткие условия, шантажируя дефолтом. Он отмечал, что Киев больше не может повышать тарифы на газ для населения, несмотря на требования фонда, поэтому Украина должна не бояться требовать для себя более выгодных условий.

«Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену (на газ. — «Газета.Ru».), то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», — заявлял Кирш в интервью «Обозревателю».

По мнению депутата, МВФ испугается такого сценария, так как Украина «является барьером, отделяющим Запад от России».

«Учитывая, что экономика страны последние три года, мягко говоря, находится не в лучшей форме, наряду с затянувшимся конфликтом на ее восточных границах, западные кредиторы и, в частности, МВФ с неохотой идут на выделение новых траншей»,

— говорит Дроздов.

При этом если МВФ откажет Украине в выделении очередного займа, то страну, скорее всего, ждет дефолт.

Государственный долг Украины на конец апреля составил $77,05 млрд, говорится в последнем отчете министерства финансов страны. По сравнению с началом 2018 года этот показатель в долларовом эквиваленте вырос на 1%. При этом за минувший год размеры государственных и гарантированных государством финансовых обязательств страны возросли на 7,5%, достигнув на конец декабря 2017 года отметки в $76,3 млрд.

Украине предстоит до конца 2018 года выплатить $12,5 млрд. В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию долга составят $12,1 млрд, в 2020 — $10,2 млрд. В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит выплатить $117,4 млрд.

Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой, в случае если Украина не получит очередной транш от МВФ в этом и следующем годах, непонятно, насколько негативно на это отреагируют инвесторы, компании и население.

«В сравнении с размером внешнего госдолга Украины транш в размере $1 млрд от Европарламента большого значения не играет, тем более что Украина фактически допустила дефолт еще в 2015 году, когда отказалась платить по долгу в $3 млрд России. Официальный настоящий дефолт еще предстоит — в 2019 году Украине нужно будет возвращать долги МВФ. МВФ, выделявший Украине транш за траншем последние три года, тоже хорошо понимает, что эти деньги не будут возвращены, так как экономика Украины растет всего на 1-2% в год. Соотношение всего долга и ВВП уже превысило 100%, на возвращение этой суммы всерьез не рассчитывает ни правительство Украины, ни МВФ. Украина заявляет, что выполнила 17 из 21 пункта требований МВФ. Но это, скорее всего, было формальным требованием, оно не изменило характер экономического роста, уровень жизни населения», — комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.