«Газпром» под арестом: «Нафтогаз» добрался до Голландии

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты $2,6 млрд «Нафтогазу» по иску Стокгольмского арбитража. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

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Как отмечается в пресс-релизе, ходатайство о взыскании средств было подано украинской компанией на прошлой неделе.

«Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями», — говорится в сообщении «Нафтогаза». При этом украинская компания отмечает, что это «никак не повлияет на арест».

Как сообщил глава украинской компании Андрей Коболев,

будут использованы «все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от «Газпрома» присужденную сумму».

В «Нафтогазе» также заявили, что инициировали изъятие других активов «Газпрома», включая доли в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Как сообщал еще в конце мая президент Украины Петр Порошенко, процедура «обременения акций и других активов «Газпрома» в странах Европы, в частности, в Швейцарии, Англии, Нидерландах», началась.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза». Судебное разбирательство касалось контрактов на поставку и транзит газа.

Так, в декабре прошлого года Стокгольмский арбитраж пересмотрел условия действующего контракта до 2019 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку газа, снизив обязательства «Нафтогаза» по закупке российского газа на условиях «бери или плати» до 4 млрд куб. м в год, и привязав цену топлива к его стоимости на одном из европейских хабов. Кроме того, украинская сторона должна была выплатить «Газпрому» $2,07 млрд.

Следующее решение арбитража, обнародованное в феврале этого года, повергло «Газпром» в шок. Транзитный контракт суд практически не изменил и обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд.

Таким образом, газовый концерн остался должен Украине $2,56 млрд.

При этом украинскую сторону это решение удовлетворило настолько, что правление «Нафтогаз Украины» приняло решение выписать себе премии за выигрыш суда у «Газпрома». Правление компании получит $45,6 млн премии.

«Это беспрецедентно, когда на пять человек выделяется 1,2 млрд гривен (около $46 млн) какой-то неизвестной премии, а они к тому же хотят повысить уровень тарифов на газ на 60%-70%, — заявила 4 июня глава украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. — Почему мы в Верховной раде не принимаем постановление о немедленном освобождении главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и почему мы не рассматриваем постановления правительства, устанавливающие такие цены на газ?»

Между тем «Газпром» уже подал апелляцию. В компании требуют полной отмены решения суда по транзитному контракту.

«Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров.

Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения», — говорилось в заявлении газового концерна.

В «Газпроме» подчеркивают, что заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является «новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты г. Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены».

Получить дополнительные комментарии у «Газпрома» «Газете.Ru» не удалось.

«Разумеется, «Газпром» будет разбираться с каждым случаем ареста своих европейских активов в отдельном порядке. Как и в предыдущем случае наложения ареста на активы «Северных потоков», операционная деятельность ни голландской дочки, ни Nord Stream приостановиться не должна. «Нафтогаз» сейчас идет по пути опережения событий — он на законных основаниях может требовать исполнения решения Стокгольмского арбитража, и вариант с наложением ареста на зарубежные активы ответчика там, где это возможно, — один из самых распространенных способов», — поясняет Александр Пахомов, управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес».

Официально в «Газпроме» не отказывались от выплаты должной сумму, она даже зарезервирована в полном объеме в бюджете российского газового гиганта, но «Газпром» не осуществляет этих выплат, так как ждет решения апелляционного суда Швеции и имеет на это полное право. По сути, пока не вынесен окончательный вердикт по оспариванию решения суда Стокгольма, Газпром может не платить сумму, присужденную украинской стороне, и весь этот показательный процесс, инициируемый «Нафтогазом», — лишь демонстрация, поясняет юрист.

«Нафтогаз» хочет получить конкретную сумму, а точечный арест европейских дочерних структур компании, которые к тому же еще и находятся в разной степени владения с европейскими партнерами, ничего ему не гарантирует,

говорит Пахомов.

«Фактическое дробление такого актива даст повод смежному заинтересованному европейскому акционеру выступить с соответствующим протестом против того же «Нафтогаза». Иными словами, весь этот длительный процесс с наложением арестов, скорее всего, «Нафтогазу» не даст ровным счетом ничего», — резюмирует Пахомов.

Как отмечает Максим Кузьмин, старший юрист BGP litigation, признание и приведение в исполнение арбитражного решения на территории Нидерландов может занять очень несколько лет.