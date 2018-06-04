Лето в Крыму: мост подрезал крылья

Емкость планируемых авиарейсов в Крым в летнем сезоне у авиакомпаний РФ упала на 22,2%, или на 551 тысячу мест. Это следует из расчетов Транспортной клиринговой палаты (ТКП) на основе расписаний, сообщил в понедельник «Коммерсант».

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Прошлым летом на этом направлении было «выставлено» порядка 2,7 миллиона кресел, а в этом году — около 2,1 миллиона. Больше всех емкости сократили «Уральские авиалинии» — на 187 тысяч кресел, или 39%, Red Wings урезала план на 64 тысячи кресел (27%), «Аэрофлот» — на 51 тысячу (14%), «Россия» — на 74 тысячи (13%), «Глобус» (входит в S7) — на 42 тысячи (13%).

Открыли мост и туристы пересели на авто

Участники рынка называют, как минимум, три причины сокращения планируемого пассажиропотока. Открытие Крымского моста – одна из них.

Перевозчики начали пересмотр программ, понимая, что с открытием Крымского моста часть пассажиров уйдет на наземный транспорт. Эта причина выглядит убедительно.

Крымский мост был торжественно открыт 15 мая президент России Владимиром Путиным. Полноценное движение было запущено утром 16 мая. За первые выходные после запуска движения по мосту через Керченский пролив был установлен рекорд трафика дороги между Крымом и Кубанью. Суммарно за пять суток мостом воспользовались почти 90 тысяч машин, мотоциклов и автобусов. Чуть больше людей направлялись в Крым, нежели в Краснодарский край: почти 46 тысяч автомобилей против примерно 44 тысяч.

Вторая причина возможного снижения количества полетов — рост аэропортовых тарифов в Симферополе. Тарифы выросли в 1,5-2 раза.

Аэропорт Симферополя с 1 июня объявил, что сбор за взлет-посадку, включая НДС составит 624 рубля, за обеспечение авиабезопасности — 408 рубля (для российских перевозчиков), обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях — 461 руб., предоставление аэровокзала на рейсах по России — 285 руб. на пассажира.

Инвестиции требуется вернуть

Руководство аэропорта Симферополя объясняет рост тарифов необходимостью инвестиций в новую инфраструктуру.

Потребуется вернуть 32 млрд руб. При этом 30% из них – средства инвесторов, остальное — кредиты банков.

Тарифы сопоставимы с аналогичными сборами для других построенных и реконструируемых российских аэропортов, утверждает руководство. При этом доля аэропортовых сборов в себестоимости полетов, как правило, не превышает 10%. Соответственно прогнозируется, то цена кресла вырастет лишь на несколько десятков рублей.

Кроме того, перевозчики отмечают убыточность полетов в регион, в том числе из-за роста цен на топливо в Симферополе: в 2017 году тонна авиакеросина стоила 41,5 тыс. руб., с начала этого — уже 50 тыс.

Эксперты признают, что мост, конечно, оттягивает часть путешественников на себя - сказывается эффект новизны, многие хотят путешествовать по Крыму на личном автомобиле.

«Но фактор новизны пройдёт, а дорогое топливо на полуострове и плохое качество дорожного покрытия, сервиса на какое-то время останутся», — отмечает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Что касается роста тарифов на обслуживание в новом терминале, удорожания авиатоплива - эти факторы объективны. Авиакомпаниям терять прибыль в высокий сезон категорически не хочется, при этом существуют направления-заменители, добавляет эксперт.

Не способствует росту перелетов и настроения самих россиян, многие из которых вынуждены провести летний отдых дома, таково их финансовое положение.

По данным опроса ВЦИОМ, более 45% россиян планируют провести свой летний отпуск дома. Еще 34% намерены отдохнуть на даче. Основная причина вынужденного домоседства – отсутствие дополнительных средств на отпуск (так ответили 44% респондентов). Помимо этого, россиянам помешают выбраться за пределы родного города семейные дела (18%) и работа (15%).

По оценкам крупнейших туроператоров, в этом году самым популярным пакетным летним направлением традиционно стала Турция. Так, у «Интуриста» спрос на турецкое направление вырос по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза, у «Библио-Глобуса» — на 100%,у Coral Travel и Pegas Touristic – более чем в 2 раза, у TUI Россия – почти в 2 раза.

Турция — наше все

Цены в Турции сопоставимы с российскими, комментирует советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. Рост турпотока может составить этим летом 20-30%.

Всего в этом году турецкие просторы могут посетить порядка 6 млн граждан России.

В прошлом году, по заявлению турецкой страны, было 4 млн туристов,комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Далее по популярности у россиян, выбирающих пакетные туры этим летом – российские курорты. Лидирует здесь Краснодарский край (во главе с Сочи), следом идет Крым. Рост спроса по Краснодарскому Краю распределился неоднородно, от 5 до 15% в зависимости от курорта.

«По Крыму 20%-ный рост. Это связано с открытием Крымского моста и нового терминала аэропорта в Симферополе», — говорит Барзыкин. По оценкам представителей туриндустрии, в этом году Крым могут посетить до 6 млн россиян.

«Турция весьма привлекательна, драматического роста цен на этом направлении не наблюдается. Так что перевозчики идут туда, где можно больше заработать. А сокращение провозных ёмкостей на крымском направлении позволит создать в пик сезона дефицит мест и повысить цены», — согласен Пантелеев.

Он прогнозирует, что ситуация с перелетами может изменяться динамично. «Мы видим, что на июнь в Москве прогноз погоды довольно «унылый» — прохладно и дождливо. Такое лето и ЧМ-2018 могут выгнать москвичей из города. Поэтому не исключено, что спонтанные поездки выходного дня несколько улучшат ситуацию и поднимут статистику посещений Крыма», — считает Пантелеев.

По данным сервиса Biletix, цены на авиабилеты в Крым уже существенно подорожали. В 2017 году в Крым из Москвы можно было слетать весной-летом за 10 869 рублей, в этом году — за 12 007 рублей (+10%). Перелеты в Крым из Санкт-Петербурга выросли на 23%, до 16 982 рублей.