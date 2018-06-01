Массовый сбой: не работают карты Visa. LIVE

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Службы поддержки местных банков советуют клиентам не отчаиваться и пробовать проводить транзакции еще и еще. Клиенты начинают понемногу «закипать».
«Ваш звонок очень важен для нас». Между тем, разгневанные клиенты обрывают колл-центры европейских банков. В ответ им, как испанскому Santander, остается только призвать всех к спокойствию.
Стоит отметить, что глобальная система Visa крайне редко дает масштабные сбои. А вот российские банки сбоят регулярно. Например, 24 апреля были проблемы с обслуживанием карт Visa, выпущенных Сбербанком. Оправдываться пришлось подрядчику Сбербанка компании OpenWay User Group. Там объяснили, что технический сбой произошел из-за подключения сервисов бесконтактных платежей Samsung Pay и Apple Pay вследствие «изменения настройки маршрутизации запросов».
Европейцы выстроились в очередь. Ждем сообщений, когда закончатся деньги в банкоматах.
Отсутствие проблем с транзакциями в России подтвердили «Газете.Ru» в Azur Air и «Нордавиа». В авиакомпаниях S7 и «Аэрофлот» пообещали уточнить информацию
В Сбербанке и ВТБ заверили «Газету.Ru», что проблем с обслуживанием карт Visa у них нет.
Россию европейская зараза пока не затронула. Корреспонденты «Газеты.Ru» в течение последнего часа без проблем расплачивались картами Visa, эмитированными российскими банками, в сетевых магазинах и заведениях общепита, а также снимали деньги в банкомате.
Проблемы с картами коснулись не всех граждан Европы. Так, жители Норвегии констатируют, что там сбоев в работе карт Visa пока не зафиксировано.
Между тем на Нью-Йорской фондовой бирже акции Visa растут в цене. К 20:15 МСК +0,76 %.
Independent пишет, что покупатели по всей Европе вынуждены или расплачиваться на кассах наличными, или отказываться от покупок. Аналогичная ситуация наблюдается в кафе, барах и ресторанах.
Издание Independent при этом пишет, что проблемы возникли и у владельцев карточек Mastercard.
Банк Ирландии тоже подтверждает проблемы с картами Visa в Европе. И заверяет, что проблем со снятием наличных в банкоматах у них нет.
Lloyds Bank сообщил, что проблемы пока касаются только транзакций Visa. Проблем с банкоматами и обслуживанием карт Mastercard пока не зафиксировано.
Среди пострадавших сервис по обслуживанию транзакций Paymentsense. Он направил своим клиентам письмо о проблемах с картами Visa, которые наблюдаются по Великобритании и Ирландии.
Степень проблемы пока неясна, но клиенты Visa по всей Европе жалуются в твиттере, что их платежи были отклонены.
По словам представителя компании, этот инцидент не позволяет проводить некоторые операции в Европе. «Мы расследуем причины и работаем над тем, чтобы разрешить ситуацию как можно быстрее», - обещает пресс-служба компании.
«В настоящее время Visa столкнулась со сбоем в обслуживании»,— цитирует Sky News сотрудника пресс-службы системы.
Добрый вечер, уважаемые читатели. Платежная система Visa заявила о проблемах с обслуживанием карт в Европе. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.