Продать за миллиард: Абрамович решает судьбу «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович, который владеет английским футбольным клубом «Челси» и до недавнего времени вкладывал огромные деньги в реконструкцию стадиона «Стэмфорд Бридж», отказался от попыток получить британскую визу. Предприниматель уже отозвал соответствующее заявление.

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Об этом сообщил английский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники из окружения бизнесмена. По информации издания, причиной к такому неожиданному повороту событий стало то, что миллиардеру удалось получить гражданство Израиля.

Этот паспорт позволит Абрамовичу находиться в Великобритании в течение шести месяцев без получения визы.

Впрочем, это лишь частичное решение проблемы. Из-за отсутствия визы миллиардеру не будет позволено работать на территории Англии — в том числе заниматься предпринимательством.

Это сулит не самые радужные перспективы «Челси», который после прихода Абрамовича и его внушительной финансовой поддержки пять раз завоевал золотые медали чемпионата Англии, столько же раз взял Кубок страны, а также однажды победил в Лиге Европы и в самом престижном клубном турнире Старого Света — Лиге чемпионов.

Вскоре после возникновения проблем с получением визы у Абрамовича «Челси» объявил о заморозке работ по реконструкции стадиона, в которую планировалось вложить около €570 млн.

«Дальнейших подготовительных проектных работ не будет. Клуб не установил временные рамки для пересмотра данного решения», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте «аристократов».

Причиной к такому решению официально был назван «неблагоприятный инвестиционный климат». Напомним,

ранее Абрамович пытался получить британскую инвестиционную визу, которая выдается только тем иностранным гражданам, которые инвестируют в английскую экономику более £2 млн (это около $2,66 млн).

Обладатели такой визы имеют право проживать в стране в течение шести месяцев, а также заниматься работой и предпринимательством. Однако 20 мая стало известно, что британские власти отказались продлить Абрамовичу разрешение на пребывание на территории Англии.

По сообщениям Daily Telegraph, бизнесмену не отказали в визе окончательно — проблема лишь в том, что процесс ее получения несколько затянулся из-за того, что британские власти хотят знать, каким образом Абрамович заработал свое состояние.

Однако миллиардер, судя по всему, не собирается отчитываться перед англичанами. 28 мая он приземлился в аэропорту Тель-Авива и прямо там получил специальное удостоверение личности жителя Израиля, которым будет пользоваться до тех пор, пока не приобретет полноценное гражданство ближневосточного государства.

По сообщениям местных изданий, Абрамович станет самым богатым человеком в стране. Уже высказываются предположения о том, что бизнесмен будет проживать в особняке одного из престижных районов Тель-Авива, который он приобрел за $28 млн у известной актрисы Галь Гадот.

А что же с «Челси»? Если россиянин так и не получит полноценный доступ в Британию, он уже не сможет поддерживать «синих» так активно, как раньше.

Ранее из-за проблем с визой Абрамовичу даже не удалось посетить финал Кубка Англии, в котором «аристократы» одолели «Манчестер Юнайтед» (1:0).

В связи с такими затруднениями уже пошли слухи о том, что миллиардер собирается продать «Челси». По информации The Times, бизнесмен планирует выручить от сделки не менее €1,2 млрд, чтобы полностью окупить свои расходы на команду.

Отмечается, что за 15 лет владения клубом российский предприниматель потратил около €1,14 млрд на нужды «синих», если не считать затрат на само приобретение клуба в размере €160 млн.

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