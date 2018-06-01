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Продать за миллиард: Абрамович решает судьбу «Челси»

Почему Абрамович отозвал заявление на получение британской визы

Роман Абрамович РИА Новости
Роман Абрамович
Российский владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович отозвал свое заявление на получение британской визы, о чем сообщают местные СМИ. Бизнесмен приобрел гражданство Израиля, которое позволит ему находиться на территории Англии без наличия визы. Однако в этом случае миллиардеру нельзя будет заниматься в Британии предпринимательством, что приведет к трудностям в финансовой поддержке «Челси». Сообщается, что Абрамович готов продать клуб за €1,2 млрд.

Российский миллиардер Роман Абрамович, который владеет английским футбольным клубом «Челси» и до недавнего времени вкладывал огромные деньги в реконструкцию стадиона «Стэмфорд Бридж», отказался от попыток получить британскую визу. Предприниматель уже отозвал соответствующее заявление.

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Об этом сообщил английский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники из окружения бизнесмена. По информации издания, причиной к такому неожиданному повороту событий стало то, что миллиардеру удалось получить гражданство Израиля.

Этот паспорт позволит Абрамовичу находиться в Великобритании в течение шести месяцев без получения визы.

Впрочем, это лишь частичное решение проблемы. Из-за отсутствия визы миллиардеру не будет позволено работать на территории Англии — в том числе заниматься предпринимательством.

Это сулит не самые радужные перспективы «Челси», который после прихода Абрамовича и его внушительной финансовой поддержки пять раз завоевал золотые медали чемпионата Англии, столько же раз взял Кубок страны, а также однажды победил в Лиге Европы и в самом престижном клубном турнире Старого Света — Лиге чемпионов.

Вскоре после возникновения проблем с получением визы у Абрамовича «Челси» объявил о заморозке работ по реконструкции стадиона, в которую планировалось вложить около €570 млн.

«Дальнейших подготовительных проектных работ не будет. Клуб не установил временные рамки для пересмотра данного решения», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте «аристократов».

Причиной к такому решению официально был назван «неблагоприятный инвестиционный климат». Напомним,

ранее Абрамович пытался получить британскую инвестиционную визу, которая выдается только тем иностранным гражданам, которые инвестируют в английскую экономику более £2 млн (это около $2,66 млн).

Обладатели такой визы имеют право проживать в стране в течение шести месяцев, а также заниматься работой и предпринимательством. Однако 20 мая стало известно, что британские власти отказались продлить Абрамовичу разрешение на пребывание на территории Англии.

По сообщениям Daily Telegraph, бизнесмену не отказали в визе окончательно — проблема лишь в том, что процесс ее получения несколько затянулся из-за того, что британские власти хотят знать, каким образом Абрамович заработал свое состояние.

Однако миллиардер, судя по всему, не собирается отчитываться перед англичанами. 28 мая он приземлился в аэропорту Тель-Авива и прямо там получил специальное удостоверение личности жителя Израиля, которым будет пользоваться до тех пор, пока не приобретет полноценное гражданство ближневосточного государства.

По сообщениям местных изданий, Абрамович станет самым богатым человеком в стране. Уже высказываются предположения о том, что бизнесмен будет проживать в особняке одного из престижных районов Тель-Авива, который он приобрел за $28 млн у известной актрисы Галь Гадот.

А что же с «Челси»? Если россиянин так и не получит полноценный доступ в Британию, он уже не сможет поддерживать «синих» так активно, как раньше.

Ранее из-за проблем с визой Абрамовичу даже не удалось посетить финал Кубка Англии, в котором «аристократы» одолели «Манчестер Юнайтед» (1:0).

В связи с такими затруднениями уже пошли слухи о том, что миллиардер собирается продать «Челси». По информации The Times, бизнесмен планирует выручить от сделки не менее €1,2 млрд, чтобы полностью окупить свои расходы на команду.

Отмечается, что за 15 лет владения клубом российский предприниматель потратил около €1,14 млрд на нужды «синих», если не считать затрат на само приобретение клуба в размере €160 млн.

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