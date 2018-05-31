Волшебные пузырьки: Берлин оценил российский алкоголь

В Берлине состоялась презентация продукции виноделов Краснодарского края. В ней участвовали специалисты виноградарства и виноделия, ритейлеры и СМИ Германии. Мероприятие состоялось в рамках представления инвестиционного потенциала Кубани немецкому бизнесу. Презентация была организована при содействии Восточного комитета германской экономики, торгового представительства РФ в Германии и краевой администрации.

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Макрона тоже угощали

Свою продукцию в Германии представили 17 винодельческих компаний Краснодарского края. В том числе — «Усадьба Дивноморское», «Раевское», «Фанагория», «Кубань-вино», «Лефкадия», «Абрау-Дюрсо»…«Сегодня мы объективно с гордостью можем говорить, что кубанское вино – это продукт, который заслуживает экспорт и ничем не уступает французскому или итальянскому», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

В рамках Петербургского международного экономического форума, состоявшегося 24-26 мая, президент России Владимир Путин угощал президента Франции Эммануэля Макрона вином, произведенным в Краснодарском крае.

В последние годы на юге России действительно появились достойные винодельни и проложены маршруты для любопытных винных туров. Начали появляться шато, где производятся вина, которые могут составить достойную конкуренцию европейским, в том числе вина с защищенным географическим указанием.

Винодельческое хозяйство в поселке Абрау-Дюрсо из числа тех, что у всех на слуху в России. В самом начале ХХ века отсюда под руководством Викто'ра Дравиньи игристый напиток поставлялся Царскому двору. Сегодня премиальная линейка этого производителя тоже поставляется в Кремль и правительство в качестве «официального напитка» для торжественных случаев. Несколько лет тому назад у Абрау-Дюрсо поменялся собственник, было закуплено новое оборудование, а сам поселок на берегу живописного горного озера превратился в райский уголок для отдыха и место паломничества для ценителей игристого напитка со всей России и из-за рубежа.

За качество здесь отвечает главный винодел «Абрау-Дюрсо» Жорж Бланк, винодел в пятом поколении из Эльзаса.

Когда Бланк впервые приехал в Россию и начал изучать российские регламенты на алкоголь, был удивлен тем, что российские рамки производства вина жестче французских, российские реестры и регламенты имеют сотни страниц. Пришлось соответствовать.

Технологично, гравитационно

На винной карте Краснодарского края для гурманов имеются не менее интересные точки для тренировки вкусовых рецепторов. Например, Саук Дере. Линейка моносортовых сухих вин включает в себя вина географического наименования Саук-Дере сортов Мерло, Каберне, Шардоне и Рислинга. Лицензию на выпуск вина с защищенным географическим указанием, то есть, повышенного качества, получили «Массандра», «Новый свет», «Коктебель», «Inkerman». Эти производители известны еще с советских времен.

Эксперты винной отрасли рекомендуют не ограничиваться традиционными винодельческими хозяйствами Кубани, отсчитывающими свой путь из страны Советов, а отведать красные и белые вина, произведенные начинающими, но не менее яркими компаниями. В этом смысле интересна усадьба Дивноморское, в районе Геленджика.

Виноградник в 47 га был заложен здесь в 2009 году прямо на крутом холме по соседству с хвойниками и с панорамным видом на Черное море. Неподалеку расположен действующий маяк. Особенность местности еще и в том, что дивноморские холмы прогреваются так сильно, как даже не везде во Франции. Про Дивноморское не скажешь, что виноград тут выращивается при недостатке солнца, в стране вечно зеленых помидоров. Инсоляция потрясающая и лозам даже требуется дополнительный полив. При этом морской бриз здесь часто сменяется потоками горного воздуха и лоза чувствует себя весьма комфортно, не болеет традиционными недугами. Тут и белые и красные сорта винограда, всего 11 наименований.

Винодельня построена с нуля и снаружи больше похожа на отель с площадкой для солярия. Внутри винодельня поражает набором оборудования известной итальянской марки. Ни привычной винной плесени на стенах, ни кислого запаха виноградного спирта. Производственная площадка, скорее, навевает сравнение с линией сборки импортных автомобилей. При этом оборудование подобрано с таким учетом, чтобы виноград как можно меньше подвергался механической деформации. С возможностью применять гравитационный способ обработки сырья.

Владелец компании не скупится закупать качественные лозы в Италии и Франции.

А дивноморским энологам Маттео Колетти и Олегу Ничвидюку дано право на самые смелые эксперименты, в том числе по созданию пока еще редкого в России игристого с минимальной сахаристотью — экстра-брюта из сорта винограда пино-нуар.

Пока не все у них получается. Энологи и сами это признают. Некоторые новые продукты не выходят за пределы усадьбы. Консультирует экспериментаторов Риккардо Котарелла, президент Международного союза энологов. Он здесь как раз для того, чтобы волшебные пузырьки были такими, как надо, а конвейер не давал сбоев.

Стали пить меньше

Россияне, как ни странно, в последние годы стали меньше пить. Причем это касается всех видов алкоголя. По подсчетам экспертов Российской академии народного хозяйства и госслужбы, в период с 2012 по 2017 годы закрепился тренд на снижение потребления вина. Если в 2012 году россияне выпили 93,6 млн декалитров винодельческой продукции (без шампанских и игристых вин), то в 2017-м уже 91 млн дкл. Из них потребление именно вина за пять лет снизилось с 61,8 млн дкл до 50,3 млн дкл. Продажи игристых вин обвалились и вовсе на 25% — до 12 млн дкл.

Виноделы смогут выжить в этих условиях только при условии, если будут предлагать качественный продукт. Как тот, который показали в Берлине.

Но произвести качественный продукт в России не так-то просто. Мы уже отмечали непомерный уровень регулирования отрасли. Добавляет проблем слабеющий рубль, что делает очень затратной, например, закупку в Европе техники, необходимой для выращивания и сбора винограда (тракторов, опрыскивателей, культиваторов и т. п.). «Испанский культиватор марки DVID стоит $11,5 тыс, а российский аналог – всего 600 тыс. руб. Но российский через год работы отправляется в бесконечный ремонт», — говорит гендиректор ООО «Абрау Дюрсо» Андрей Ермаков.

Кроме того, нигде в мире власти не повышают такими темпами стоимость горюче-смазочных материалов. А расходы на ГСМ составляют внушительную часть расходов бизнеса любого агробизнеса и виноградарство не исключение.

Отечественные виноделы не первый год добиваются благосклонности государства к своей отрасли. Принципиальных возражений в ответ не слышат. Но и преференций, которые имеют конкуренты в европейских странах, тоже не получают. Даже там, где потерь для бюджета практически нет. Например, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович предлагал обнулить акциз на качественные вина — с защищенным географическим указанием и наименованием. Чтобы пролоббировать эту очевидную идею, понадобились годы и даже десятилетия.

От себя добавим, что при всей строгости законов на полках российских магазинов парадоксальным образом легально продается нечто такое, что назвать вином можно только условно. Разрешены фактически химические напитки из порошка с красителями и с добавлением этилового спирта. Добросовестным производителям сложно конкурировать в таких условиях с теми, кто бодяжит шмурдяк. «Но мы стремимся делать игристые вина, которые могут конкурировать с «Вдовой Клико», — не теряет оптимизма месье Бланк.