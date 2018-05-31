Конец эпохи: у россиян отбирают сберкнижки

С 1 июня вступают в силу несколько поправок в законодательство, касающихся личных финансов россиян.

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В частности, с начала лета будут запрещены сберкнижки и сберегательные сертификаты на предъявителя (ценные бумагт, подтверждающие сумму вклада физлица — «Газета.Ru»), то есть бумаги, в которых не указан их владелец.

Именные сберкнижки при этом останутся, и их можно будет и дальше использовать.

Как отмечал заместитель министра финансов Алексей Моисеев еще в январе, в России не осталось ни одной действующей сберкнижки на предъявителя.

При этом сберегательные сертификаты, кроме того, что теперь будут именные, будут также включены в систему страхования вкладов.

Сертификаты, выданные до вступления закона в силу, действуют до окончания оговоренного срока на условиях, на которых выдавались.

Кроме того, с 1 июня договор займа россиянам нужно будет заключать в письменной форме, если сумма превышает 10 тысяч рублей. Раньше письменная фиксация займа была необходима, если его размер минимум в десять раз превышал МРОТ. На данный момент МРОТ составляет 11 163 рубля.

Отмена сберкнижек и сберегательных сертификатов на предъявителя — один из способов борьбы с коррупцией.

«С точки зрения законодательства о противодействии коррупции, а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сертификаты и сберегательные книжки на предъявителя имеют серьезные недостатки, поскольку позволяют идентифицировать только лицо, которому был выдан сертификат или сберегательная книжка, и предъявителя к погашению, но не иных лиц, участвующих в обороте», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В документе отмечается, что известны случаи мошенничества, когда первоначальный владелец отчуждал сберегательный сертификат на предъявителя добросовестному приобретателю, а впоследствии заявлял о его утрате и добивался его недействительности в судебном порядке.

Это приводило к тому, что приобретатель лишался права на получение денег по сертификату.

Сберегательные сертификаты могут «стать источником формирования устойчивой части пассивов банков», заявляли ранее депутаты.

Согласно статистике Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в первом квартале этого года размер средств населения в российских банках, размещенных в сберегательные сертификаты, вырос на 6% до 411 млрд рублей.

При этом на данный момент более 90% от всех выпущенных в России сертификатов приходится на Сбербанк.

Как прокомментировали «Газете.Ru» в Сбербанке, банк теперь прекращает продажу сберегательных сертификатов на предъявителя и их прием на ответственное хранение.

«Все остальные операции по таким сертификатам (оплата, выдача ранее принятого на хранение сертификата и другие операции) продолжат выполняться в полном объеме до тех пор, пока не останется ни одного выданного ранее неоплаченного сертификата. Погасить сертификат можно в большинстве офисов Сбербанка. В случае, если сертификат на руках, его можно погасить за один визит в банк. Если сертификат находится на хранении в Сбербанке, необходимо предварительно проинформировать банк о желании его погасить за три-пять дней до выдачи и также за один визит получить деньги», — отметили в банке.

Эксперты соглашаются с необходимостью отмены сберкнижек и депозитных сертификатов на предъявителя.

Можно сказать, что это избавление от «рудиментов» советского прошлого, где такие инструменты, учитывая максимальную прозрачность финансового сектора, считались вполне безопасными для применения, говорит директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

Как поясняет валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров,

анонимные транзакции по любому легальному каналу давали ранее возможность обхода требований законодательства и вполне могли использоваться в преступных целях.

То, что сберегательные сертификаты наравне с банковскими вкладами попадут под страховую защиту АСВ, приведет к снижению процентного дохода по ним, прогнозируют эксперты.

«Как раз экономия банков на взносах и позволяла обеспечивать больший доход», — говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Процентные ставки по сберегательным сертификатам сейчас составляют от 11,25% до 12,25% годовых. После того, как по ним будет предусмотрена страховка АСВ, ставки будут приближаться к 6-7% годовых, то есть к уровню ставок по вкладам, говорит аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«В целом рынок сберегательных сертификатов сократится, так как другим кредитным организациям, кроме Сбербанка, не имеет смысла вкладываться в производство этой ценной бумаги, если она почти не отличается от вклада и если уже есть доминирующий игрок на этом рынке, положение которого близко к монопольному в силу исторических обстоятельств», — отмечает Алексей Антонов.

В свою очередь необходимость заключать договор займа в письменной форме при заимствовании свыше 10 тысяч рублей дает большую защиту от недобросовестного поведения должника в случае, если он откажется по каким-то причинам выплачивать по установленным срокам долг в полном размере, говорит гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

«Предполагается, что письменная форма договора займа — это все та же самая расписка, где указаны обязательства сторон, объем денежных средств, дата возврата и детали. При не очень грамотном оформлении расписки шансы вернуть такой долг даже с новыми поправками в законодательстве все равно будут минимальными», — резюмирует Александр Шустов.