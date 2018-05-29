«Все пошло не так»: Сорос предрек глобальный кризис

Финансист Джордж Сорос заявил, что текущая глобальная политика может спровоцировать очередной крупный финансовый кризис. Больше всего от него пострадает Европа, а также страны с развивающимися рынками.

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По словам миллиардера, Евросоюз столкнулся с тремя ключевыми проблемами: проблема с беженцами, территориальная дезинтеграция (выход Великобритании из ЕС) и политика жесткой экономии, вызванная финансовом кризисом, который «помешал экономическому развитию Европы».

«Все, что могло пойти не так, пошло не так», — считает Сорос. «То, что Европа находится в экзистенциальной опасности, больше не фигура речи, а суровая реальность», — уверен он.

Политика администрации Дональда Трампа, который уничтожил трансатлантическое сотрудничество, а также вышел из ядерной сделки с Ираном, окажет негативное воздействие на экономику Евросоюза. Под угрозой развивающиеся рынки, валютам которых грозит девальвация (российский рубль относится к этой категории).

Эти заявления звучат на фоне хорошей макроэкономической статистки. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост в развитых странах в этом году на 2,5%, в следующем на 2,2%. Экономика развивающихся стран увеличится на 4,9% и 5,1% в 2018-2019 гг. В целом, в этом году мировая экономика, как ожидается вырастет на 3,9%.

Но, если посмотреть на данные Всемирного банка, то мировая экономика в последние 40 лет двигается по четкому циклу, в котором раз в 7–10 лет происходит резкое замедление темпов роста: 1975, 1982, 1991, 2001 и 2009 годы были точками кризиса, когда вместо 3-5% в год рост составлял 0,8%, 0,3%, 1,4%, 1,9% и минус 1,7% соответственно.

Крупнейшая экономика мира — США — в эти периоды уходила в минус, за исключением 2001 года, когда темпы роста составили около 1%. В последний кризисный 2009 год Америка упала на рекордные для себя 2,8%.

Если принимать во внимание эту ретроспективу, то получается, что новый кризис может случиться в этом или следующем году.

Джордж Сорос не единственный, кто говорит о вероятном приближении кризиса. В частности, об этом писала недавно группа западных экономистов, а также нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман.

Кругман нашел параллели в текущей ситуации с кризисом 1997-1998 гг, который пришел из азиатского региона. Сейчас тоже может все начаться с развивающихся рынков, прежде всего, с обвала валютных курсов. Впрочем, пока он не считает, что грядет что-то «пугающее».

Майский опрос экономистов, который проводило агентство Reuters, говорит о 15-процентной вероятности рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев, но в течение 24 месяцев она повышается до 31%.

Глава МВФ Кристин Лагард, выступая на недавнем Петербургском международном экономическом форуме, заявила о том, что над мировой экономикой нависли три «тучи». Речь идет о высоком уровне долговой нагрузки, которую накопили государства и компании. Она составляет $162 трлн или 220% мирового ВВП. Это рекордный уровень, говорит Лагард.

Вторая проблема заключается в вероятности оттока капитала из развивающихся стран. Но «самая темная туча» – это все тот же Трамп. Глава МВФ не называла его, но заявила, что риск кроется в «стремлении некоторых сломать систему, которая руководила торговыми отношениями».

«Эта буря попытается поставить крест на правилах, которые руководят движением капиталов, услуг и товаров. Это та туча, за которой мы должны следить», — сказала Кристин Лагард.

Необходимо пояснить, что развивающимся рынкам и их валютам (в том числе рублю) угрожает, прежде всего, нормализация денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. Федрезерв поднимает ставки (в этом году ожидается еще два-три повышения с текущего уровня 1,5-1,75%) и сокращает баланс, на котором сейчас госбумаг США на несколько триллионов.

При этом Белый дом наращивает заимствования. Госдолг США в этом году уже перевалил за $21 трлн и 105% ВВП. Доходности американских казначейских облигаций также бьют многолетние максимумы, что пугает инвесторов.

Все вместе это может сыграть роль пылесоса, который высосет с развивающихся рынков средства инвесторов и вызовет девальвацию их валют. Правда, глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина говорит, что не боится бегства иностранцев.

«Многие говорят о внешних рисках разного рода, если уйдут нерезиденты с рынка. Мы проводили оценки, действительно, кривая доходности может чуть сдвинуться, но не катастрофически — на 40-50 базисных пунктов, по нашим оценкам. Может быть, конечно, повышенная волатильность, но точка равновесия будет где-то на этом уровне. Я не думаю, что будут серьезные последствия, потому что у нас сам рынок госдолга не очень большой и объем ОФЗ не очень большой по сравнению с нашей экономикой», — заявила Набиуллина на Петербургском форуме.

Впрочем, введение США в начале апреля санкций в отношении Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга и их компаний, показало, что курс рубля может легко уйти к прежним вершинам в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро. И это при цене нефти в районе $65-70 за баррель.

Нерезидентам же принадлежит 34,5% российских облигаций (ОФЗ) номиналом 2,351 трлн руб. (около $37 млрд по текущему курсу). Распродажа этих бумаг может спровоцировать резкий обвал рубля.

Российская экономика не очень прочно стоит на ногах. Рост в первом квартале этого года, по оценке Росстата, составил всего 1,3%. Вероятнее всего, что он не превысит 2% по итогам года. Новый внешний кризис подкосит этот неустойчивый рост, и снова отправит Россию в рецессию.