«Россия должна»: Украина нашла защиту от «Северного потока – 2»

В случае запуска газопровода «Северный поток — 2» Киеву следует заключить с Москвой договор о гарантированных поставках газа через Украину. С таким предложением выступил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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В интервью «РБК-Украина» Кулеба заявил, что реализация проекта «Северный поток – 2» грозит Украине потерей политического рычага и «колоссальными убытками». Кроме того, Киев, по его словам, потеряет политический рычаг.

«То есть будет два крана — один в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она будет влиять и на Восточную Европу», — заявил Кулеба.

В этих условиях Киеву необходимо договориться с Москвой о гарантированных транзитных поставках «голубого топлива» через территорию Украины. Это единственный способ защититься от возможных потерь, считает Кулеба. Россия должна дать надежные юридические гарантии по исполнению данного договора.

«Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения», — уточнил украинский посол.

Присоединиться к этому договору и гарантировать его исполнение должна также Германия, считает дипломат. Соглашением должно быть предусмотрено, что российская сторона обеспечит поставки «при любых обстоятельствах».

«Не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему», — заявил Кулеба.

Наступление на Европу через трубу

«Северный поток — 2» проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим «Северным потоком». Планируется, что поток будет обладать мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Запуск трубопровода намечен на 2019 год.

В середине мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2» является «геополитическим проектом Кремля».

По мнению украинского лидера, целью строительства газопровода является подрыв единства Европы.

Порошенко указал, что Москва может начать наступление на европейские ценности, как только газопровод заполнится российским газом, идущим в обход Восточной Европы и Украины. В этой связи он призвал Запад отказаться от СП-2.

Между тем председатель управляющего совета оператора компании Nord Stream 2 AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер сообщил, что у Евросоюза по сути нет альтернативной замены газопроводу «Северный поток — 2». «Покрыть эти объемы (газа) из других источников невозможно», — заявил Шредер на Петербургском международном экономическом форуме.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента России Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому. При этом Путин отмечал, что поставки российского газа в Европу через территорию Украины продолжатся и после ввода газопровода «Северный поток — 2», если будут признаны целесообразными.

Власти Украины в это не верят. «Я категорически отрицаю, что это («Северный поток — 2») коммерческий проект. Это новое гибридное оружие, направленное против ЕС. Мы должны это просто остановить», — говорил ранее украинский премьер Гройсман.

Он также отметил, что российская сторона использует газ против независимости Украины. Газотранспортная система Украины, по мнению Гройсмана, способна полностью обеспечить поставку газа в Европу. «Нет необходимости в построении новых мощностей. Цель России — построить свою газотранспортную систему, параллельно уничтожив украинскую», — заявлял украинский политик.

Сейчас в Стокгольмском арбитраже идет рассмотрение дела о пересмотрел условия действующего контракта до 2019 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставки газа.

Суд обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд. Таким образом, газовый концерн остался должен Украине $2,56 млрд. Компания отказалась платить и поставлять Украине газ на условиях Стокгольма. Оба решения были обжалованы в суде округа Сева. Кроме того, была начата процедура судебного расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер называл «асимметричным» вердикт Стокгольмского арбитража. Это решение нарушило баланс интересов сторон по двум контрактам — контракту на поставку газа на Украину и транзитному контракту.

Главные риски, связанные с длительными спорами в суде, для «Газпрома», «Нафтогаза» и европейских стран состоят в том, что действующие контракты истекают в конце следующего года. И чтобы поставки в ЕС не прекратились, необходимо заключить новое соглашение. При этом «Газпром» не сможет избавиться от Украины, как транзитной страны, в ближайшие несколько лет.

По данным «Нафтогаза», через Украину в 2017 году было прокачано 93,5 млрд кубометров российского газа. С запуском новых глубоководных трубопроводов — «Турецкого потока» (две нитки по 15,75 млрд кубометров по дну Черного моря из России в Турцию, откуда часть газа будет перенаправлена в Европу) и «Северного потока — 2» (по дну Балтийского моря из РФ в Германию, две ветки общей мощностью 55 млрд куб. м) — потребности России в транзите через Украину существенно уменьшатся.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что строительство «Северного потока — 2» подгонялось под истечение срока транзитного договора с Украиной в 2019 году. Но новая труба, которая должна принимать газ на выходе из последней точки газопровода, еще не будет полностью готова для транспортировки всех заявленных объемов газа, и через «второй поток» в первый год-полтора «Газпром» сможет пропускать только половину заявленного объема.

«В реальных цифрах речь идет лишь о 34 млрд куб. м газа, остальные объемы так или иначе в 2020 году придется проводить через Украину, поскольку судьба второй нитки «Турецкого потока» в страны южной Европы по-прежнему не решена, хотя переговоры и намерения стран находятся в стадии высокой готовности», — полагает эксперт.

Германия — это вам не Болгария

Европейские партнеры «Газпрома», прежде всего, Германия, требуют от концерна сохранить транзит через Украину. Алексей Миллер заявлял, что после запуска новых трубопроводных проектов потребность в украинской газотранспортной системе может составить лишь в объеме 10-15 млрд куб. м. При этом, учитывая непростые отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом», украинской стороне, по словам Миллера, еще придется «обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».

Но месяцем ранее на встрече лидеров Германии и США президент Дональд Трамп попросил Ангелу Меркельне не оказывать поддержку «Северному потоку – 2». В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с ЕС», — сообщала ранее The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС.

Не факт, впрпочем, что Германия откажется от СП-2. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Германия не пойдет на поводу у США, передает НСН. «Трамп предлагает нанести прямой ущерб немецкой экономике, чтобы самому заработать. На самом деле это довольно абсурдная вещь, и вряд ли Германия на это согласится, потому что европейцы начали проявлять самостоятельность.

Они не вышли вслед за США из ядерной сделки с Ираном, они активно торгуются по поводу пошлин на алюминий с американцами, и я думаю, что вряд ли немцы пойдут на это и отзовут уже выданное разрешение на строительство «Северного потока — 2».

В свое время американцы таким же образом давили на Болгарию, и она отозвала свое разрешение на строительство «Южного потока». Но немцы более самостоятельные игроки, и от них будет сложнее добиться отзыва разрешения», — заметил эксперт.