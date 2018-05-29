Дешевая ипотека: когда придут все льготники

По «президентской» ипотеке со льготной ставкой выдано с января по февраль этого года всего 138 кредитов на 357 млн руб., из которых две трети – это рефинансирование ранее взятых займов. Новых кредитов было взято всего 42 штуки.

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Напомним, что в конце 2017 года президент России Владимир Путин инициировал запуск новой программы льготной ипотеки. Взять кредит по сниженной ставке могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. В первом случае ставка по кредиту будет составлять 6% в течение 3 лет, во втором — 5 лет.

Закон об ипотеке с субсидированной ставкой был принят достаточно оперативно, а Минфин отобрал 46 банков для участия в программе. В январе 2018 года был выдан первый кредит.

По данным Минфина, больше всего льготных кредитов (72) за январь-апрель выдала компания «Дом.РФ», а ее дочерний банк «Русский капитал» — еще 16 штук. У Сбербанка 35 льготников. Подавляющее большинство других банков не выдали ни одного льготного кредита.

В целом в России, по данным ЦБ, с начала года по 1 апреля было выдано 300,4 тысяч ипотечных кредитов на 583,1 млрд руб., что на 70% и 80% больше чем в предыдущем году. Средневзвешенная ставка составила 9,74%.

Ранее в Минстрое России говорили о том, что за льготной ипотекой могут прийти более 600 тысяч семей. Что касается демографии, то в этом году в РФ за январь-апрель родилось, по данным Росстата, 514 тысяч детей (правда, разбивка на первые, вторые и последующие рождения, отсутствует).

Таким образом, доля льготной ипотеки пока – это исчезающе малая величина. В Минфине «Газете.Ru» пояснили, что и не рассчитывали на мощный старт.

«Изначально рост объемов субсидирования ипотечных кредитов планировался, начиная со второго полугодия текущего года. Обращаем внимание, что программа только запущена, недавно был проведен отбор банков и решены вопросы организационного характера», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркивают, что выбор жилого помещения, заключение кредитного договора, регистрация договора участия в долевом строительстве, а также получение материнского (семейного) капитала, средства которого можно направить на первоначальный взнос при покупке квартиры, занимают обычно длительное время.

«Кроме того, в рамках программы есть возможность рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты. При этом рефинансирование сопряжено с необходимостью регистрации изменений в соответствующие документы кредитной сделки, что также занимает определенное время. Поэтому выводы о востребованности пока делать рано», — резюмируют в Минфине.

В Сбербанке от комментариев отказались. В ВТБ «Газете.Ru» сообщили, что принимают заявки и уже провели первые выдачи. «Мы отмечаем стабильный спрос на данную программу. Со временем он будет расти, т.к. все большая часть населения будет подходить под ее условия (дети должны родиться после 1 января 2018 г. и должна быть сформирована потребность в улучшении жилищных условий). Уже сейчас практически во всех регионах клиенты обратились в банк», — говорят в банке.

«Мы планируем использовать выделенный Минфином лимит в полном объеме (106,7 млрд руб.)», — добавили в ВТБ.

Застройщики к концу мая отмечают некоторое увеличение роста числа кредитов с господдержкой. «Наблюдается увеличение числа ипотечных сделок по программе семей с двумя и более детьми под 6%, а также растет спрос на партнерские программы девелоперов с банками при субсидированной ставке 6%», — рассказали в компании «Инград».

Некоторые эксперты полагают, что правила программы льготной ипотеки стоит скорректировать. «Причина простая. Постановление — очень неудачное по тексту. Коммерческие банки не хотят рисковать получением компенсации. Работают подавляюще только госбанки. Можно долго ссылаться на то, что условия не создались. Мол, дети не родились, а к покупке надо готовиться. Это сказки. Востребовано в основном рефинансирование», — поделился мнением с «Газетой.Ru» руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко.

Минфин ранее размещал на портале нормативных правовых актов проект уточнений в программу. Изменения в правила позволяют, в частности, устанавливать процентную ставку по кредиту ниже 6% годовых.

«Снижение процентной ставки для граждан ниже 6% возможно за счет ресурсов банков-партнеров. При этом субсидии банкам будут предоставляться исходя из уровня процентной ставки 6% годовых», — пояснили «Газете.Ru» в Минфине.

По мнению Гордейко, важен факт того, что кто-то из банкиров может просто заявить, что ставка будет еще ниже. При этом, у банков есть ресурсы для снижения ставок, считает он.

Впрочем, расчет на массовое участие в программе льготной ипотеки может и не оправдаться. Проблема в том, что у семей с детьми зачастую сложное материальное положение, и они просто не могут накопить на первый взнос для покупки жилья в кредит.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил на днях, что 70% от всего количества бедных в России — это семьи с детьми.

«Из всей численности тех, кто находится ниже уровня прожиточного минимума по доходам, по нашим оценкам, почти 70% — это семьи, которые имеют детей», — сказал Топилин.

По данным Росстата, по итогам прошлого года в России численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 19,3 млн человек, в то время как годом ранее бедных насчитывалось 19,5 млн человек. Это соответственно 13,2% и 13,3% от общей численности населения.

«Это не такие существенные цифры, чтобы говорить о каком-то серьезном процессе. Скорее, прошлый год можно считать годом, когда бедность не увеличивалась, потому что в предыдущие годы люди беднели»,

— говорит Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян непрерывно падали последние 4 года. В 2017 году доходы упали на 1,7%, даже несмотря на то, что росла зарплата (номинальная на 7,2%, реальная на 3,4%). В этом году доходы растут, но насколько прочной окажется эта тенденция пока непонятно.