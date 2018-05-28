«Так спокойнее»: Минц уехал жить в Лондон

Предприниматель Борис Минц - один из основателей банка «Открытие», владелец O1 Group - переехал в Лондон, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к ЦБ и федеральным властям. Вместе с бизнесменом в британскую столицу перебрались трое его сыновей и их семьи. Официально подтвердить эту информацию не удалось.

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По версии издания, причиной переезда стала напряженная ситуация вокруг бизнеса Минца.

«Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать»,

– сказал один из собеседников.

Предположительно, проблемы в бизнесе Минца возникли из-за сложностей с реструктуризацией кредитов. По данным издания, O1 Group ранее задолжала Московскому кредитному банку 25 млрд рублей. Данный долг финансовая организация передала концерну «Россиум», а тот отдал его на реструктуризацию RT& I.

Еще в прошлом году Борис Минц входил в число богатейших бизнесменов России: в рейтинге Forbes он занимал 72-ю строчку с капиталом в $1,3 млрд. Однако из-за последующей санации банка «Открытие» 4,1% акций банка, находящихся в собственности бизнесмена, были списаны. Его убытки, по версии Forbes, составили 12 млрд рублей. Кроме того, сама проходящая процедуру санации «ФК Открытие» потребовала через арбитраж признать недействительными ряд сделок с участием компаний O1 Group.

В феврале 2015 года под залог акции НПФ «Будущее» и «Телеком-Союз» O1 Group взяла кредит в Московском кредитном банке на 106 млн евро, а в июне еще один — на девять миллиардов. Заемщиком также стала ФГ «Будущее». По данным газеты, 01 Group была должна МКБ 25 млрд рублей.

Вероятно, что

главный актив Минца - O1 Properties - будет продан кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT& I). Собеседники журналистов подчеркивают, что переговоры о продаже O1 Properties компании RT& I уже идут. Закрытие сделки - вопрос нескольких ближайших месяцев.

Сумма договора не называется. Рыночная стоимость компании оценивается в $4,23 млрд, но с учетом кредитных обязательств снижается до $867,4 млн.

O1 Properties владеет и управляет 15 бизнес-центрами в Москве общей арендуемой площадью 584 тысячи квадратных метров. Стоимость этих активов сама компания оценивает в $4,3 млрд.

Инвестиционная компания Бориса Минца O1 Group владеет и управляет разными активами в странах Центральной и Восточной Европы. Интересы у компании есть также в сферах недвижимости и финансов. Сам бизнесмен в прошлом работал в начальником управления президента РФ по вопросам местного самоуправления в Администрации президента. Он считался членом команды и деловым партнером Анатолия Чубайса.

Еще пару недель назад международное рейтинговое агентство Moody«s понизило корпоративный рейтинг O1 Properties с уровня B1 до B3, а рейтинг вероятности дефолта компании был изменен с B1-PD до B3-PD.

Аналогичным образом до уровня B3 были также понижены рейтинги приоритетного необеспеченного долга O1 Properties Finance JSC и O1 Properties Finance Plc.

Пересмотр рейтингов, пояснили тогда в Moody«s, был связан с повышенной неопределенностью финансового профиля O1 Properties из-за проблем мажоритарного акционера. Ситуация усугублялась «отсутствием прозрачности и раскрытия информации на уровне O1 Group», указывается в сообщении.

Ранее Минц попал также в Кремлевский список, куда вошли все приближенные, по мнению минфина США, к российскому президенту предприниматели и чиновники. Однако, решение бизнесмена о переезде, считают эксперты, связано не только с попыткой перестать быть российским резидентом.

Основная версия причины бегства в Лондон – совокупность наложения ограничений со стороны санкций на процесс освобождения группы компаний от непосильной кредитной нагрузки, говорит управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Видимо, в процессе реструктуризации кредитов группы возникли серьезные проблемы, которые потребовали от основного владельца такого решения. Ранее сопряженные с O1 структуры, такие как «Прайм финанс» и «O1 груп финанс», уже допустили дефолты по облигациям и санация группы «Открытие» здесь видимо полностью обнулила шансы на решение этих вопросов.

Сейчас основной долг O1 по всем возможным предположениям может быть переуступлен мало известной кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая через несколько компаний принадлежит группе Регион, осуществляющей управление пенсионными деньгами «Роснефти».

Но сейчас утвердительно сказать зачем «Роснефти» получать основной контроль над активами O1 довольно сложно, признает эксперт.

В целом вряд ли Минц после отъезда в Лондон перестанет держать контроль внутри O1, скорее может быть произведена запланированная ротация и косвенное управление за ним сохранится, добавляет Жаров.

Для российских бизнесменов, у которых возникли проблемы, бегство в Лондон уже много лет назад стало проторенной дорогой. В британскую столицу уехали сооснователь «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Владимир Ашурков, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и другие.

Власти РФ пытались предпринять шаги по возвращению беглого капитала в страну. В феврале переговоры с предпринимателями вел бизнес-омбудсмен Юрий Титов. Был составлен список потенциальных возвращенцев, начаты переговоры, однако серьезных изменений в сложившуюся ситуацию не внесло.

Стоит отметить, что и политические отношения между Москвой и Лондоном серьезно обострились на фоне дипломатического скандала, так называемого «дела Скрипаля» и санкций. Между тем, сами россияне, живущие в британской столице, покидать город не спешат. Напротив, недавнее исследование рынка недвижимости показало, что

количество хозяев элитной недвижимости, желающих эмигрировать из России, выросло в 4,5 раза.

Наряду с другими направлениями «оттока предпринимателей» Лондон по-прежнему остается популярным направлением.

Жаров не исключает, что в ближайшее время в России может возникнуть новая волна бизнесменов-беглецов.

Новые санкции США уже показали себя в действии и стали вносить коррективы внутри российского крупного бизнеса. Самый яркий пример здесь — Олег Дерипаска и его вынужденный выход из состава совета директоров «Русала», а также уже почти свершившейся выход из контроля над группой ГАЗ, отмечает он.