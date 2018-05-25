Петербургский форум: контракты без доверия

Если посмотреть на количественные итоги прошедшего в Санкт-Петербурге экономического форума, то кажется, все не так плохо. В нем приняли участие 17 тыс. человек из 143 стран. По итогам форума было подписано порядка 550 контрактов и соглашений о намерениях на рекордную для этого мероприятия сумму в 2,3 трлн рублей.

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С качественными же показателями все оказалось сложнее. Тем более, что девиз прошедшего в Санкт-Петербурге экономического форума его организаторы сформулировали как «Создавая экономику доверия».

Удалось ли укрепить доверие? Ответ на этот вопрос «Газета.Ru» пыталась получить от бизнесменов, политиков и других участников форума.

«Вы это всерьез спрашиваете?», — ответил вопросом на вопрос Виктор Вексельберг, глава компании «Ренова». Получив утвердительный кивок, Вексельберг, чей бизнес значительно пострадал от санкций США, только рассмеялся.

Снаряды ложатся все ближе

Впрочем, и другие представители бизнеса могли бы ответить на этот вопрос в таком же саркастическом ключе. Об этом свидетельствуют итоги дискуссии Россия — США, состоявшейся 25 мая в рамках ПМЭФ.

Те, кто пришли на нее, называли себя смелыми и отважными. Причем выступление каждого «капитана бизнеса» аудитория поддерживала аплодисментами.

Захар Смушкин, председатель совета директоров «Группы «Илим», сказал, что санкции США не затронули его компанию, но «снаряды ложатся близко», и призвал политиков России и США не конфликтовать, а договариваться.

Как признался Джеймс Уорлик, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», он не припомнит такого жесткого противостояния между странами. «Можете называть этот холодной войной 2.0», — уточнил он.

Президент Boeing International Бертран-Марк Аллен дал понять, что сейчас взаимоотношения России и США переживают наихудший период и ситуация если и может улучшиться, то нескоро. «Сегодня время для тех, кто настроен на долгосрочное партнерство, Boeing в России уже 25 лет, и мы не можем просто так вычеркнуть эти годы», — сказал Аллен. Он говорил о том, что нельзя выбросить в трубу совместные достижения. Нужно сотрудничать, настаивал бизнесмен:

«Наша цель — Марс!»

Участники дискуссии пытались предложить для политиков, принимающих решения, варианты выхода из кризиса доверия. «Прагматизм — вот что нам нужно. И чтобы лидеры наших стан общались», — увещевал Матиас Бернингер, вице-президент Mars Inc.

По мнению Александра Москаленко, председателя правления «ЕПК», санкции — это контрпродуктивно, а персональные санкции «вообще не укладываются в голове».

Черные полосы посветлели

Подводя итоги панельной дискуссии, Вексельберг напомнил, что ровно год назад здесь же, на ПМЭФ, бизнес искал ответы на вопрос от том, чего ждать от новой администрации США. Ситуация только ухудшилась, считает бизнесмен.

«Взаимоотношения двух стран за этот год вступили в черную полосу. Черные полосы посветлели, а белые исчезли. Как пел Булат Окуджава — нас осталось мало, мы да наша боль», — сказал Вексельберг.

По словам Вексельберга, бизнесу сейчас ничего не остается, как только доносить эту боль до лидеров и поддерживать то «немногое, что осталось между нами». Он имел в виду проект Сколково, участие в котором активно принимали коллеги из США.

Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко не менее пессимистично оценил уровень отношений России и США. Но нашел в себе силы пошутить: «Меня часто спрашивают журналисты, когда взаимоотношения двух стран улучшатся, я отвечаю так: когда вы перестанете брать у меня интервью». Родзянко имел в виду, что ничего хорошего об этих взаимоотношениях журналистам сказать нечего. Ранее в интервью «Газете.Ru» Родзянко также говорил, что санкции Запада и ответные санкции России — это «эмоции и истерика».

США хотят улучшить отношения с Россией

Кстати, на эту сессию ждали посла США в России Джона Хантсмана. Однако за несколько дней до форума его исключили из списка выступающих. Видимо, чтобы лишний раз не обострять и так непростую политическую ситуацию, когда обе страны попеременно вводят друг против друга санкции.

В интервью «Газете.Ru» посол Джон Хантсман заявил, что «уровень доверия между нашими странами нуждается в серьезном улучшении». По его словам, сделать это можно только путем переговоров.

«Невозможно постоянно находиться в изоляции друг от друга. То, что нам всем действительно необходимо, — это собраться вместе и разрешить наши проблемы», — сказал он.

Он утверждал, что «народ США настроен на улучшение отношений с Россией».

«Наш президент [Дональд Трамп] с самого первого дня говорил о том, что США необходимо улучшить отношения с Россией. И когда я встретился с президентом [РФ Владимиром] Путиным, он мне сказал то же самое: необходимо, чтобы отношения между Россией и США становились лучше», — говорил Хантсман.

Правда, решение о возможной встрече на самом высшем уровне пока не принято.

Он также прокомментировал политику санкций обеих стран. «Озабоченность вызывает именно та спираль, по которой развиваются события: на один ответ идет другой ответ, и так далее. Я бы хотел сказать, что все-таки американский народ нацелен на решение этой проблемы», — рассказал он «Газете.Ru».

Срочная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа назрела для прекращения этой междоусобицы, считает Джеймс Уорлик. По его мнению, от этой встречи не стоит ожидать многого, но она необходима, надо с чего-то начинать. Уорлик опасается, что вслед за российскими уже многие американские компании столкнутся с последствиями контрсанкций.

Назад, к натуральному хозяйству

Достучаться до глав государств у бизнеса, даже крупного, пока не получается, и если и получится, то не в этот раз.

Бизнес уступил политике «лидирующую роль по решению основных вызовов, которые существуют в мире», констатировал Вексельберг.

Важность темы доверия в экономике и, конечно, в политике признают и Путин, и президент Франции Эммануэль Макрон, участвовавший в работе ПМЭФ.

Недоверие в мировой экономике может привести к тяжелым последствия, в частности поставить под угрозу экономический рост, заявил на форуме Путин. «Это может отбросить экономику в эпоху натурального хозяйства, когда каждый должен был производить все сам», — сказал Путин. Он считает, что мировому сообществу сейчас трудно найти развязки в рамках ВТО, однако организация остается фактически единственной площадкой для решения торговых споров любой сложности.

Выступая на пленарной сессии, Макрон заявил, что сегодня доверие на международном уровне начинает таять из-за целого ряда событий — геополитических, военных, экономических.

Например, несоблюдение НАТО обязательств перед Россией было ошибкой и породило обоснованное недоверие к Альянсу с российской стороны. Альянсу не стоило расширяться на восток, дал понять Макрон. «Это вызвало законные опасения России. Мы не выстроили пространство доверия, которого Россия имела право ожидать, и это также подпитало опасения», — сказал Макрон.

На примере героев романа Льва Толстого «Война и мир» Макрон все-таки объяснил, что такое доверие. Доверие бывает разным. К его проявлениям он относит способность человека верить в себя, поверить другому человеку. «Доверие — это то, что произошло между Безуховым и Каратаевым.

Безухов посмотрел на Каратаева — и, не способный в себя поверить, заразился оптимизмом Каратаева. И стал сильнее благодаря этому контакту с другим человеком. Вот что такое доверие», — констатировал президент Франции.

Но к сожалению, литературоведческое объяснение мало способствует практическому решению проблемы доверия, которая все более остро стоит как между Россией и Западом, так и даже между, казалось бы, надежными союзниками.

Министр экономического развития Максим Орешкин в разговоре с «Газетой.Ru» признал, что «доверие в экономике» — это не только снятие торговых барьеров, борьба с протекционизмом в глобальном масштабе. Это еще и «экономика совместного потребления», совместного пользования ресурсами, бережное отношение к продукции, обмен продукцией и технологиями, а не только владение ими. На форуме эта тема обсуждалась во время панельной дискуссии «Делись и зарабатывай». Один раз, под занавес форума и без участия лидеров.