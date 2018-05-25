Налоговая реформа: сколько россиянам осталось ждать

Налогу с продаж сказали: «Нет»

Антону Силуанову, министру финансов, ставшему недавно первым вице-премьером, пришлось два последних дня отвечать на вопросы про налоги. В пятницу, 25 мая, он сначала «отдувался» на деловом завтраке Сбербанка, а затем на панельной сессии по налоговой и бюджетной политике.

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В ходе завтрака у Грефа, он подтвердил, что речь не идет о неизменности текущей конфигурации налоговой системы. Изменения будут, а потом уже новый вариант зафиксируют на следующие шесть лет.

Модератор налоговой сессии, глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров, устроил первому вице-премьеру небольшой допрос с пристрастием. В какой-то момент министр даже попросил Макарова перестать задавать ему вопросы.

Будет ли повышаться подоходный налог или вводиться прогрессивная шкала, спросил Макаров. Мы против, но решать будет правительство, ответил Сиуанов.

«Мы считаем, что у нас низкий уровень налогообложения граждан и отсутствие возможностей для уклонения, махинаций. И 13%, которые последнее время платили мы все, мне кажется, очень хороший принцип налогообложения. Мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом. Окончательное решение еще будет принимать правительство», — добавил он.

Какова судьба маневра 22/22, предполагающего повышение НДС с 18% до 22% и понижение совокупной ставки страховых взносов с 30% до 22%? Ничего не могу сказать, ответил министр. Будет ли реализована инициатива по перераспределению налога на прибыль между федеральным центром и регионами? Это было бы справедливо, но окончательное решение не принято.

«Есть субъекты России, например Москва, которые за счет прибыли получают большие объемы ресурсов. Если мы централизуем часть налога на прибыль, мы сможем собрать этот доход у регионов, которые пользуются, например, столичными функциями», — сказал Силуанов.

Против этой инициативы позже высказался мэр Москвы Сергей Собянин, поскольку столица сильно пострадает от таких изъятий.

А как быть с налогом на движимое имущество, против возврата которого протестует бизнес, продолжал спрашивать Макаров. Мы слышим предложения бизнеса, ответил министр.

Единственный однозначный ответ был получен на вопрос о возможности введения налога с продаж. Силуанов сказал: «Нет».

Порадовал он и некоторых плательщиков НДС с льготной ставкой. По его словам, позиция Минфина заключается в том, что «мы, как Министерство финансов, как экономический блок, против дополнительного обложения детского питания».

Принято также решение о снижении акцизов на моторное топливо, чтобы приостановить рост цен на заправках. Потери бюджета оцениваются примерно в 140 млрд руб., и предстоит еще понять, как их компенсировать.

Антон Силуанов подтвердил еще раз, что все новации в налоговой сфере должны быть в ближайшее время согласованы. Провести их через парламент планируется до конца текущей, весенней сессии.

Чиновники не должны отрываться от реальности

Статус первого вице-премьера помимо административного роста привел к тому, что ему приходится теперь отвечать за широкий круг вопросов. Так Силуанову в пятницу еще раз «прилетело» от бывших коллег.

Герман Греф считает, что проектное управление, модель которого прошлое правительство Дмитрия Медведева пыталось внедрить еще недавно «не полетит», если не будет создана эффективная система управления.

На вопрос «как реализовать стратегические задачи» глава Сбербанка отвечал на одноименной сессии. В этой дискуссии руководитель Сбербанка объединился с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Модель уже сформированного кабинета министров защищал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, трансформация управления от неэффективных ФЦП через госпрограммы в приоритетные проекты уже состоялось и дальше произойдет трансформация в национальные проекты. Поэтому на этот раз «должно выстрелить» считает первый вице-премьер. По логике Силуанова, этому способствует политика бюджетной консолидации.

Раньше поставленные цели не исполнялись «в результате оптимизаций» признался Антон Силуанов. На этот раз будет комплексный охват госпрограмм и ресурсов, новый подход в управлении и мониторинг за их исполнением.

Но бюджетный порядок не устраивает Германа Грефа, по мнению которого «госуправление завязано на процесс», а «такое количество проверяющих органов приводит к тому, что люди боятся принимать решения».

Он считает, что нужны «новые лидеры среди госчиновников», нужно разрушать «вертикальные колодцы», как административные, так и цифровые и создавать единую цифровую систему управления. А правительство, по его мнению, сейчас занимается уже устаревшими методами проектного управления вместо того, что бы повышать скорость исправления ошибок, демонстрации готовности отойти от изначального плана, если что-то пошло не так.

Правительству, по мнению Грефа, не нужна отдельная стратегия в цифровом мире, если «весь мир превращается в цифровой». Ключевым направлением Греф назвал цифровое управление социальным сектором.

«Искуственный интеллект дает индивидуальный трек каждому ребенку. Безопасность. Новые возможности предоставления услуг. Система управления кадрами, система управления эффективности перед каждым госслужащим», — это те направления, где без цифровизации уже не обойтись.

Алексей Кудрин, так же считает, что правительству сильно не хватает реформы госаппарата. Он напомнил, что цифровизация и реформирование госаппарата может привести к сокращению 30% чиновников. А нынешняя система управления создала «нестыкуемые» модели бумажных и цифровых баз данных. Нужны шаги по консолидации функций.

С ним был согласен и Герман Греф в том, что структура из 22 министерств и 10 вице-премьеров не способствует повышению эффективности правительства.

Черту под этим спором подвел министр торговли из сингапурского правительства Ко По Кун. В Сингапуре проектные методы опробовали еще в начале 90-х.

И по его словам, все, о чем спорят российские политики конечно важно, но «обычным людям неинтересно слушать большие политические вещи».

«Чиновники должны быть более масштабны, но начинать с небольших шагов. Не отрываться от реальности», — посоветовал сингапурский министр.