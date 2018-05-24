«Выставление рейтингов — дело во многом неблагодарное»

— Лозунг этого Петербургского экономического форума в этом году — «Экономика доверия». Что такое доверие, на ваш взгляд, с точки зрения рейтингового агентства? И в целом насколько сейчас важно доверие для нынешней экономической ситуации?

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— Действительно, мне как руководителю рейтингового агентства хорошо известно, насколько тема доверия чувствительна для финансовых рынков и развития экономики в целом. Известно даже из макроэкономических учебников, что в любой формуле формирования стоимости, развития экономики это фактор очень чувствительный, существенный и оказывающий значительное влияние на динамику развития различных процессов в экономике.

Экономика без доверия невозможна. Потому как, соглашаясь на некие партнерские проекты, подписывая договоры, мы принимаем обязанность по совершению некоего процесса. И без уверенности в том, что ваш партнер выполнит те обязательства, которые берет на себя, экономические процессы невозможны.

--Как вы считаете, доверия в рейтинговой отрасли в России удалось достичь?

— Доверие всегда субстанция очень хрупкая и субъективная. Мы, как рейтинговое агентство, считаем, что именно работа наша, результаты нашей деятельности должны закладывать ту основу доверия российских и иностранных инвесторов, за которую мы боремся. Это фактически одна из основных задач нашей деятельности.

Реформа, которую Центральный банк инициировал по перезапуску рейтинговой отрасли примерно три года тому назад, была направлена на восстановление и на укрепление этого доверия. Рейтинговое агентство АКРА несколько лет уже проводит опрос участников рынка о ситуации в рейтинговой отрасли.

И мы с большим удовольствием наблюдаем постоянный рост именно показателей доверия по отношению к российским рейтинговым агентствам. Кроме этого, мы видим, что наш рейтинговый портфель постоянно увеличивается. Что означает, что инвесторы доверяют все больше нашим продуктам, соответственно, стимулируют спрос на рейтинги. И, в свою очередь, эмитенты приходят к нам с подобными заказами.

— Ранее было высказано очень много критики по отношению к рейтингам, которые выставляют рейтинговые агентства. Нынешним рейтингам можно на 100% доверять?

— Мы провели очень глубокую методологическую работу, которая должна сделать наши рейтинги более предсказуемыми, более качественными. Большой акцент мы сделали на стресс-тестировании наших моделей, на увеличении предсказательной силы наших прогнозов. АКРА регулярно публикует отраслевые макроэкономические прогнозы, которые являются основой нашей деятельности.

Но надо объективно говорить о том, что всегда, в любой модели, в любом прогнозе есть неоднозначные выводы. Поэтому, конечно, давать стопроцентную гарантию мы не можем.

Выставление рейтингов — это дело во многом неблагодарное. Мы лишь гарантируем то, что, со своей стороны, мы делаем работы наивысшего качества. Но мы готовы к тому, что ошибки, безусловно, будут. Предусмотреть все возможности сценарии развития будущего практически нереально.

— Недавно АКРА заявила о том, что купило рейтинговое агентство в Словакии. Как вы считаете, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, рейтинговое агентство с российскими корнями может добиться какого-то доверия на европейском рынке? Насколько понимаю, ваш план — это покорение рынков Западной и Восточной Европы.

— Действительно, в развитии новых бизнесов определенная национальная принадлежность может быть либо дополнительным импульсом к развитию, либо препятствием к нему. Понимая все эти ограничения, мы очень четко разработали позиционирование различных частей нашей группы в зависимости от рынков, на которые собираемся выйти. Приведу пример.

Хотя формально рейтинговое агентство АКРА после приобретения Европейского рейтингового агентства (ERA) в Европе и является его стопроцентным собственником, но оба агентства развиваются абсолютно независимо. И персонал разделен, и процессы разделены, и взаимодействуют они с разными регуляторами.

Например, АКРА работает исключительно с национальными рейтингами Российской Федерации. В то время как ERA будет продолжать работать по международной шкале для европейских клиентов и европейских инвесторов.

Мы не смешиваем эти процессы, что позволяет нам достаточно комфортно развиваться на выбранных рынках. Поэтому я не думаю, что национальная принадлежность будет препятствием.

Основной вызов даже не национальная принадлежность собственников в данном случае. Основной вызов — это та олигополия, которая на мировом рынке рейтингов сложилась уже достаточно давно.

Агентство мы приобрели достаточно маленькое. Но все агентства в мире, особенно на европейском рынке, по сравнению с американской «большой тройкой» являются маленькими. То есть рынок не сбалансирован. Поэтому основной вызов будет связан с тем, чтобы достичь, в принципе, хоть какого-то заметного положения на европейском рынке. И тут успех будет зависеть не столько от того, из какой мы страны, а насколько мы сможем предложить инвесторам интересные технологические рейтинговые решения. От методологии будет очень много зависеть.

С этого мы и начали после приобретения. В начале этой недели агентство ERA опубликовало проект новой суверенной методологии для обсуждения с рынком. И надеется, что летом уже будет опубликован финальный результат этой методологии. Мы предложили очень многие интересные новые решения. И впоследствии агентство начнет присваивать и суверенные рейтинги, одни из которых, безусловно, будет рейтинг Российской Федерации.

— И каким он может быть? Будет ли отличаться от оценки рейтинга России от агентств большой тройки?

— Даже угадывать не буду. Потому как решение принимает рейтинговый комитет в соответствии с утвержденной методологией. Такие вопросы не находятся в сфере моей компетенции.

— На нынешнем форуме обсуждается на тема появления банка БРИКС. Когда банку может быть присвоен рейтинг и будет ли его присваивать АКРА?

— Появление банка развития БРИКС — очень важное инфраструктурное решение. Однако очевидно, что должно пройти определенное время на организацию инфраструктуры и на отлаживание процессов. И сделок мы очевидно видим пока что достаточно мало. Но потенциал у банка БРИКС очень хороший. Потому что есть явные финансовые и экономические предпосылки, которые требуют именно дополнительных средств в инвестиции в инфраструктуру в регионе БРИКС.

Взаимообмен, общее экономическое взаимодействие между пятью странами увеличивается постепенно. И мы знаем, что по многим прогнозам зоны роста во многом будут именно в этом регионе. Поэтому у банка БРИКС, повторюсь, очень хороший потенциал. В целом все пять стран испытывают большой недостаток в инфраструктуре, на которую банк делает особую ставку.

Касательно рейтинга новому банку БРИКС мне пока сложно комментировать. Я знаю заявление руководства банка БРИКС, что они рассматривают такую возможность. Известно, что банк БРИКС планирует делать национальные выпуски облигаций, то есть в национальных валютах тех стран, где он работает.

Соответственно, Россия, безусловно, войдет в этот список. И здесь неизбежно появится необходимость получать национальный рейтинг. Но решение всегда за банком. Если такое обращение будет — мы, конечно же, проведем всю необходимую процедуру и будем уже публиковать наше официальное мнение касательно финансового кредитного профиля этого банка.