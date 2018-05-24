НЭП: Греф представляет новую экономику. LIVE

Герман Греф давно подталкивает правительство к тому, что бы добиваться экономического роста за счет цифровизации и внедрения современных технологий. Так на прошлогоднем 2017 года экономическом форуме в Петербурге Греф цитировал Эйнштейна: «Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но не понятно почему». Эту мысль он продолжил: «Мы же умудряемся, по-моему, объединить и то и другое — когда у нас ничего не работает. И мы не понимаем почему».