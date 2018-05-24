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НЭП: Греф представляет новую экономику. LIVE

Деловой завтрак Сбербанка: как будет развиваться Россия - онлайн

Глава Сбербанка Герман Греф во время банковского конгресса в немецком Франкфурте-на-Майне, 2012 год Kai Pfaffenbach/Reuters
Глава Сбербанка Герман Греф во время банковского конгресса в немецком Франкфурте-на-Майне, 2012 год
Новая экономическая повестка России: что это, как это будет, а главное, кто ответит за результаты. На эти вопросы отвечают чиновники и бизнесмены на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ. Самые интересные моменты этого события — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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08:20

Герман Греф давно подталкивает правительство к тому, что бы добиваться экономического роста за счет цифровизации и внедрения современных технологий. Так на прошлогоднем 2017 года экономическом форуме в Петербурге Греф цитировал Эйнштейна: «Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но не понятно почему». Эту мысль он продолжил: «Мы же умудряемся, по-моему, объединить и то и другое — когда у нас ничего не работает. И мы не понимаем почему».

08:15

В интервью «Газете.Ru» Татьяна Голикова уже в статусе вице-премьера обозначила, что сейчас предстоит выстроить «вертикаль взаимодействия», какие уровни публичной власти будут отвечать за распределение средств по национальным проектам. Напомним, что дополнительно до 2024 года на них должны быть найдены 8 трлн руб. Голикова рассчитывает, что на социалку из них выделят 2,5 трлн руб.

08:13

«Абсолютно необходима новая система государственного управления, новый порядок управления, имеющий возможности по большим данным, и все реформы должны быть глубоко просчитаны и увязаны между собой», - говорила тогда глава Счетной палаты, а сейчас вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

08:11

Напомним, что в прошлом году деловой завтрак Сбербанка на ПМЭФ был посвящен предстоящим выборам: «Что ждать после мая 2018 года?» При этом в разговоре о будущем участвовали глава ЦСР Алексей Кудрин (сейчас глава Счетной палаты), министр финансов Антон Силуанов (повышен в новом правительстве до первого вице-премьера), депутат Госдумы Андрей Макаров.

08:07

На проходящем в Санкт-Петербурге экономическом форум глава Минэкономразвития Максим Орешкин вообще заявил, что «есть риски замедления роста российской экономики до 1%». «Если ничего не делать, и в условиях таких ограничений есть риск, что у нас рост может вообще опуститься ближе даже к 1% в такой ситуации», - сказал Орешкин.

08:05

Действительно, экономисты весьма пессимистично смотрят на возможность экономического роста. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ранее предсказывали, что экономический рост составит в ближайшие годы не более 2%.

08:03

Вот как звучит первый вопрос из анонса: «За последние годы Россия создала прочный макроэкономический фундамент. Инфляция и безработица рекордно низкие, бюджет профицитен, международные резервы растут. При этом эксперты оценивают потенциал роста лишь в 1,5–2% в год. Что означают эти цифры?» При этом тут же дается на него ответ: это «отставание, увеличение разрыва с развитыми странами».

08:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы ведем онлайн-трансляцию с традиционного делового завтрака Сбербанка на Петербургском экономическом форуме. Сегодня он посвящен развитию экономики после выборов. «Новая экономическая повестка (НЭП): что, как и кто?» - говорится в названии мероприятия.