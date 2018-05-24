«Можно чуть-чуть занять»: зачем Россия залезет в долги

Как и предполагала «Газета.Ru» правительство для реализации положений президентского указа о национальных приоритетах увеличит объем госдолга.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на панельной сессии «Российская экономика на траектории роста» в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сообщил, что будет создан инфраструктурный фонд.

Его объем составит 3% ВВП, что эквивалентно примерно 3 трлн руб. Позже заместитель Силуанова Владимир Колычев уточнил в кулуарах форума, что речь идет максимум о 3 триллионах рублей в период до 2024 года. До этого же года будет работать и сам фонд. Объем заимствований увеличится на 100-200 млрд в год с текущего уровня. В этом году правительство планирует занять около 1 трлн руб.

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«Это деньги не конъюнктурных доходов, не от доходов от нефти и газа. Это деньги, которые мы планируем получить от привлечения долгового финансирования. Мы можем привлечь деньги с рынка и направить на инвестиции, которые будут создавать нам дополнительные государственные активы, которые будут работать для экономики», — сказал он.

Антон Силуанов подчеркивал, что «ни в коем случае это не приведет к изменению принципов нашей бюджетной политики, в том числе цены отсечения, от которой формируются наши доходы». По его словам, госдолг РФ в настоящее время составляет 13-14% ВВП, и его не предполагается существенно увеличивать.

По данным Минфина, государственный внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах, на 1 апреля 2018 года составлял 7,219 трлн руб. (госгарантии равнялись 1,457 трлн руб.). Внешний долг на 1 апреля 2018 года составил $51,393 млрд, в том числе на госгарантии в иностранной валюте пришлось $10,937 млрд.

Таким образом, без госгарантий внутренний госдолг составляет примерно 8% ВВП, внешний — около 3%. С госгарантиями — 9,4% и 3,5% ВВП соответственно. То есть на данный момент совокупный госдолг РФ со всеми гарантиями равен примерно 13% ВВП.

Это крайне низкий уровень по мировым меркам. Например, госдолг США превышает 100% ВВП. Траты на обслуживание задолженности в РФ также относительно невелики и составляют примерно 5% от общего объема расходов федерального бюджета.

Стоит напомнить, что темой инфраструктурной ипотеки занимается Минэкономразвития. Поручение президента было дано еще в 2016 году на том же ПМЭФ. У МЭР и Минфина ранее были разногласия именно по вопросу создания фонда и механизмах его наполнения. Глава экономического ведомства Максим Орешкин, который также участвовал в панельной сессии с Антоном Силуановым, никаких пояснений от себя по этой теме не давал.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя вопрос наращивания госдолга, отметила, что важно, чтобы средства не были просто изъяты с рынка. В этом случае правительство сократит возможности для инвестирования частного сектора.

«Долг низкий, кажется, что можно чуть-чуть занять. Я абсолютно согласна с Силуановым, что это нужно до определенного предела и понятно, что это... расходы, которые увеличивают ВВП», — сказала она.

По ее мнению, в случае увеличения внешних займов, несколько укрепится рубль, что компенсирует инфляционные эффекты.

«Отбор инфраструктурных проектов для фонда — это ключевая тема и для влияния на экономический рост, и на макростабильность», — также подчеркнула глава ЦБ.

Инвестиции – это главный драйвер экономического роста, считают Силуанов и Орешкин. Увеличение госдолга – это один из ресурсов для их финансирования. Но главный источник – это частный сектор и его средства. Поэтому Силуанов пообещал не повышать налоги, но создавать условия для роста именно частных инвестиций.

Эльвира Набиуллина денег экономике не даст, но говорит, что регулятор будет проводить политику, стимулирующую увеличение объемов кредитования инвестиций и операционной деятельности бизнеса, и дестимулирующую финансирование сделок по слияниям и поглощениям. Кроме того, надо развивать финансовые рынки и пенсионную систему. Пенсионные деньги – это источник длинных кредитов для экономики. ЦБ собирается вместе с Минфином доработать концепцию индивидуального пенсионного капитала, которая находится в высокой степени готовности.

«Нам нужно вернуть пенсионные накопления в систему. Это нужно для двух целей: для обеспечения достойной пенсии пенсионерам и для того, чтобы у нас были «длинные» деньги. И концепция индивидуального пенсионного капитала — мы ее прорабатывали, — на наш взгляд, в высокой степени готовности, ее надо принимать», — уверена глава ЦБ.

Увеличение инвестиций в экономике связано с повышением нормы сбережения населения, соглашается Максим Орешкин.

«Если у нас в стране за ближайшие шесть лет не появится мощная в соотношении с размером экономики накопительная пенсионная система, система страхования, говорить о росте инвестиций, конечно, не приходится», — считает он.

Он также полагает, что если не решить накопившиеся в экономике проблемы (в частности, сокращение трудоспособного населения), то темпы роста опустятся к 1% в год.

Единство чиновников финансово-экономического блока было практически монументальным. Его не нарушил и Алексей Кудрин, на днях назначенный главой Счетной палаты. Он призвал, правда, добавить финансирования в образование и здравоохранение, а также начать реформу системы госуправления. Идею создания инфраструктурного фонда он поддержал.

«Долг у нас сегодня низкий по меркам мировым — около 13% ВВП весь суверенный долг, это наш большой ресурс, наш запас на ближайшие годы для того, чтобы за счет этого источника инвестировать в инфраструктуру», — сказал Кудрин.

Участвовавшая в дискуссии директор-распорядитель Международного валютного фрнда Кристин Лагард похвалила российское правительство за образцовую, по ее мнению, бюджетную и денежно-кредитную политику, которая позволила не раздувать расходы и снизить инфляцию. Она также призвала власти не трогать бюджетное правило в ближайшие годы. Алексей Кудрин же считает, что цену отсечения, можно повысить с $40 до $45 за баррель. Это позволит увеличить доходы бюджета и продолжить копить резервы.