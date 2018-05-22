Сбербанк ушел из Турции

Предварительная цена сделки по продаже турецкого Denizbank составляет $3,4 млрд. Об этом агентству Рейтер заявил финансовый директор Сбербанка SBER.MM Александр Морозов. При этом финальная цена сделки будет зависеть от сроков закрытия сделки и валютного курса, пояснил он.

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Накануне Сбербанк заявил о том, что договорился о продаже своей турецкой «дочки», пятого по величине частного банка Турции - Denizbank крупнейшему кредитору Дубая Emirates NBD ENBD.DU. Стороны сделки подписали обязывающее соглашение о продаже.

«В соответствии с подписанным соглашением стоимость 99,85% акций составляет 14,609 млрд турецких лир», - отмечалось в пресс-релизе. Согласно курсу турецкой лиры на 22 мая, это соответствует $3,2 млрд.

Собственный капитал Denizbank составил на 31 марта 13,7 млрд турецких лир (около $3 млрд).

Как пояснял Сбербанк, расчеты по сделке должны пройти по механизму locked boх. Он предусматривает фиксацию цены сделки на основе балансовых показателей объекта сделки на конкретную дату.

«Emirates NBD выплатит процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 и по дату закрытия сделки, при этом прибыль Denizbank за период с даты locked box до закрытия сделки останется в распоряжении покупателя. На закрытии сделки Сбербанк уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком», - говорится в пресс-релизе.

Для закрытия сделки свое согласие должны дать регулирующие органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank. В Сбербанке предполагают, что это произойдет в 2018 году и позитивно скажется на показателях достаточности капитала банка.

Ожидается, что сделка будет закрыта в 2018 году, сообщает Сбербанк.

Сделка поможет Emirates NBD стать одним из лидирующих банков на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Турции, заявил в свою очередь Хешам Абдулла аль-Кассим, вице-председатель Emirates NBD.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 148 млрд рублей (с учетом докапитализации). Покупка совершалась в рублях, и именно в российской валюте была отражена на балансе. «С учетом изменения курса валют с 2012 года, продажа актива имеет однозначно положительный эффект на капитал и прибыль Сбербанка», - пояснил Морозов агентству Рейтер. По курсу Центробанка на 22 мая продажа турецкого актива может принести Сбербанку более 210 миллиардов рублей. Таким образом, сделка окажется прибыльной для Сбербанка за счет девальвации рубля.

«Новая стратегия Сбербанка, с упором на цифровизацию, проект партнёрства с Яндексом и другие инновационные решения в управлении формируют несколько иной взгляд на бизнес банка, в котором географическая экспансия может играть совсем не ту роль, которая отводилась ей прежде», - комментирует сделку Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Сбербанку удастся вовремя выйти из актива, который был приобретен еще в 2012 году, до введения антироссийских санкций, и противостояние с Европой и США не было таким жестким, отмечает генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

«Сейчас очень удачный момент для ухода с банковского рынка Турции, учитывая, что турецкая лира с начала года упала на 17%», - говорит эксперт.

При этом сделка позволит Сбербанку получить дополнительные 100-130 базисных пунктов к достаточности капитала. В любом случае Турция, учитывая тяжелое экономическое положение и стагнирующую политическую ситуацию не была надежной площадкой для экспансии в Европу, добавляет эксперт.