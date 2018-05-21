С-400 в войне и хоккее

Идея организовать первое в России производство клюшек из композитных материалов принадлежала действующему спортсмену, пятикратному обладателю Кубка Гагарина Данису Зарипову, рассказывает Савин.

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«Мы с Данисом знакомы с семи лет, он мне как брат. В Челябинске мы пришли вместе заниматься в хоккейную школу «Мечел». Потом уже играли против друг друга в Континентальной хоккейной лиге», — вспоминает он.

В честь Зарипова и была названа компания. «У него в хоккейных трудах прозвище Заря. А заглавная «Д» — от первой буквы имени Даниса. Заря-Д», — объясняет Савин.

Компания «ЗаряД» Данис Зарипов

Провал промышленного шпионажа

В качестве площадки для производства была выбрана территория опережающего социально-экономического развития в Татарстане. Локация не случайна — Зарипов уже 13 лет играет за местный клуб «Ак Барс», а режим ТОСЭР позволяет снизить на начальном этапе затраты, так как дает определенные преференции. Это, к примеру, освобождение на пять лет от налога на прибыль (в следующие пять он выплачивается по пониженной ставке в 5%), и сниженная ставка в 7% по отчислениям в социальные и пенсионный фонды.

Летом 2015 года в проект были вложены первые инвестиции (их общий объем составил порядка 160 млн рублей – в основном это деньги Зарипова, кроме того, были использованы инструменты поддержки Министерства экономики Республики Татарстан и банка «Ак-Барс»). А ровно через год проект уже был запущен: компания выпустила первые хоккейные клюшки. Всего в 2016 году компания реализовала 20 тыс. клюшек.

Для Савина это не первый бизнес. Так, у него есть лаборатория экологического контроля. Однако с организацией производства и необходимостью сформировать под него команду он столкнулся впервые. «Мы не перекупали людей у конкурентов. Конечно, нам бы хотелось, чтобы к нам пришел кто-то, рассказал, как и что делать, — рассказывает бизнесмен. — Но в полном смысле слова

промышленным шпионажем у нас заняться не получилось. Хотя, наверное, не скрою, что желание было. Это был бы наиболее простой путь».

В итоге компания развивалась своими силами. «Основной объем работы, который предвосхищал старт этого проекта, мы проделали сами. Безусловно, с какой-то небольшой помощью людей, у которых был опыт организации подобного производства. Но если бы мы ждали, когда наберем какую-то супер-команду высококвалифицированных специалистов, то потеряли бы много времени и не запустились бы в такой короткий срок», — объясняет Савин.

Производство больших скоростей

А скорость стала одним из основных конкурентных преимуществ компании по сравнению с иностранными брендами.

«На изготовление любой клюшки у нас уходит всего 2 дня», — рассказывает бизнесмен. В результате магазинам не нужно заказывать масштабные партии. А значит, у них не образуются большие складские остатки и нет необходимости избавляться от них за счет агрессивных скидок.

Чтобы обеспечить такую скорость, производитель старается работать с отечественными поставщиками сырья (порядка 90% из России). «Например, компания Umatex, которая входит в «Росатом», поставляет углеводородное волокно. Она находится всего в 30 км от нас в экономической зоне «Алабуга». Соответственно, у нас на складе этого материала минимум, а оперативные поставки позволяют снизить затраты на оборотные средства», — говорит Савин.

Поставщиков компания ищет через портал «Бизнес-навигатор МСП». «С помощью сервиса можно проверить благонадежность партнеров. Кроме того, там мы получаем информацию о потенциальных заказчиках, которым требуется спортивный инвентарь. Портал позволяет сильно уменьшить временные затраты», — поясняет Савин.

В 2017 компания уже вышла в прибыль, сумев продать 35 тыс. клюшек. В 2018-м компания рассчитывает выйти за целевые 40 тыс. штук.

Савин выделяет пять основных каналов реализации их спортинвентаря. Первый — собственный интернет-магазин, второй — специализированные хоккейные магазины, третий — федеральные ритейл-сети. «В этом году мы начали осуществлять поставки в «Декатлон». Со «Спортмастером» мы в стадии заключения договора, с этого года, надеюсь, наши клюшки уже будут там представлены», — рассказывает Савин. Четвертый канал – это хоккейные школы. Наконец, пятый – это профессиональные клубы.

Компания «ЗаряД» Антон Бурдасов

Как попасть на Олимпиаду

С профессиональными игроками, которые играют «зарядными» клюшками, компания работает в индивидуальном порядке. «Принудить выбрать, например, игрока КХЛ определенную клюшку клуб не может. Поэтому если он выберет нашу, то он обращается к руководству, и соответственно клуб осуществляет закупку, заказанную непосредственно под хоккеиста», — поясняет глава компании.

Среди тех, кто предпочитает отечественные клюшки – 5 игроков «Ак Барс». Также пробуют в деле российские клюшки в клубах «Трактор», «Северсталь» и «Металлург» (Магнитогорск). Отечественные клюшки можно было увидеть и на прошедшей Олимпиаде в корейском Пхёнчане, правда, не у российских игроков, а у некоторых игроков сборной Чехии.

«Нашими клюшками играли кандидаты в национальную сборную, например Антон Бурдасов («Салават Юлаев»), но он не попал в окончательный состав сборной. Конечно, мы немножко расстроились, — не скрывает разочарования Савин. — Нам было бы безумно приятно, если бы в сборной России на любых международных соревнованиях кто-нибудь играл нашими клюшками. Так что будем дальше работать, пытаться угодить игрокам, чтобы они сделали выбор в нашу пользу».

Кстати, помимо Чехии, российские клюшки можно увидеть в сборных Казахстана, Белоруссии, а также в некоторых клубах Германии, Финляндии, Латвии и Эстонии. Всего в клубы Западной Европы компания поставила уже 2 тыс. клюшек.

Какой клюшкой играют в НХЛ

На последнем гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая клюшкой «ЗаряД» было забито 5 шайб.

При этом выбор некоторых игроков был отдан модели С-400, которая названа в честь известной ракетно-зенитного системы «Триумф». Клюшка и действует по принципу ЗРК: мощные удары с дальней дистанции.

«Она сконструирована специально для сильных бросков от защитников. Ее низ более жесткий, соответственно при нанесении щелчков он меньше прогибается, а шайба летит как ракета», — объясняет Савин.

Среди прочих особенностей клюшки – она мягче, чем среднестатистическая профессиональная.£

В целом, если посмотреть на модельный ряд клюшек «ЗаряД», то заметен милитаристский уклон.

«Хоккей – это война, война в рамках хоккейного поля. А наши клюшки – это российское оружие побед»,

— говорит глава компании.

При этом конструкция и других моделей спортивного снаряда соответствует характеристикам оружия, в честь которого они названы. Например, автомат Калашников используется для ближнего боя. Так и клюшка линейки АК предназначена для игры на «пятаке». То есть бросок должен быть максимально сильным, но кистевым, так как большой замах сделать не получится.

Третья линейка «Т» названа в честь средних танков. Она считается более универсальной. Ей, говоря на хоккейном сленге, удобно бросать с кистей и щелкать.

Особенности российского стиля

А вот загибы клюшек уже названы в честь именитых российских хоккеистов вроде Сергея Мозякина или Ильи Ковальчука. Савин подчеркивает, что их клюшки были сконструированы специально под российский хоккейный стиль.

«Его отличительная черта – первый фетисовский пас, то есть передача идет от защитника сразу к нападающему, когда нет необходимости обыгрывать нападающих команды соперника», — объясняет он.

Но для этого шайба с дальнего расстояния должна лететь ровно и в момент приема не болтаться, чтобы принимающий игрок меньше тратил времени на обработку.

Для этого в «ЗаряДе» нижнее ребро клюшки усилили, чтобы обеспечить максимальный контроль шайбы в момент передачи.

«Сейчас американцы и канадцы отошли от тактики, когда они сначала закидывали шайбу в зону ворот, а потом бежали атаковать. Они выбирают комбинационный хоккей с хорошим первым пасом. Их сборные даже чаще играют в российском стиле, чем наша. Иностранцы не боятся играть на грани ошибки, как великая русская «пятерка» в «Детройте», которая взяла не один Кубок Стэнли», — рассказывает Савин.

Компания «ЗаряД»

Полностью одеть российских спортсменов

В ближайших планах компании налаживание серийного производства детских мягких клюшек. «ЗаряД» уже выпустил 40 таких клюшек, сейчас делают еще 20 для совсем маленьких детей.

«Если ребенок начинает заниматься с 4-5 лет, то в день он бьет по шайбе много раз. Поэтому надо сделать ее мягкой, чтобы она больше прогибалась при ударе. За счет этого будет меньше нагрузка на суставы», — говорит Савин. Дети и подростки же часто берут переходные, а то и взрослые клюшки, что ведет к травмам.

Клюшка – этот тот же конструктор, а использование композитных материалов позволяет собрать ее по разным техническим параметрам: можно изменить баланс, охват, зону прогиба, жесткость, липкость противоскользящего покрытия верхнего слоя и так далее.

По оценке компании, емкость российского рынка составляет порядка 800 тыс. композитных клюшек в год.

«Мы подсчитывали совместно с «Росатомом» и «Роснано», что рынок спортинвентаря по композитным материалам является четвертым в мире после аэрокосмической, авиационной и ВИЭ отраслей.

В России же он практически не развит, но при синхронизации ресурсов можно ситуацию изменить», — считает напарник Зарипова.

«У нас клюшки, форма, коньки – все западные бренды. И так не только в хоккее, так во всем российском спорте. А потом, я уж скажу личное, они оставляют нас без флага, гимна, и все это через Международный олимпийский комитет…», — не скрывает разочарования Савин.

«ЗаряД» входит в рабочую группу при Минпромторге, которая сейчас готовит предложения к программе по импортозамещению в сфере спортивной индустрии. «Поэтому мы будем бороться, и за российские клюшки, и за другие товары со временем», — обещает предприниматель.