Госдума приняла отставку Голиковой

Во время своей прощальной речи перед нижней палатой парламента после отставки с поста главы Счетной палаты Татьяна Голикова не смогла сдержать чувств и расплакалась. В четверг, 17 мая, Государственная Дума единогласно одобрила отставку Голиковой, а ее слова встретила продолжительными аплодисментами.

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Голикова поблагодарила коллектив Счетной палаты и аудиторов, отметив, что ей «сложно говорить» в момент подведения итогов ее почти пятилетнего пребывания на посту главы органа государственного аудита. Она возглавляла Счетную палату с сентября 2013 года по май 2018-го.

Фоторепортаж: Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме __is_photorep_included11754211: 1

Председатель Думы Вячеслав Володин полагает, что российскому правительству крайне повезло с новым назначением Голиковой — теперь она в качестве вице-премьера будет отвечать за социальный блок. Володин подчеркнул, что новая вице-премьер будет активно взаимодействовать с думскими депутатами и в дальнейшем, и назвал социальное направление деятельности правительства одним из сложнейших и важнейших.

Спикер Госдумы отметил, что нижняя палата парламента прощается с Голиковой «не надолго» и вскоре она должна будет вновь предстать перед депутатами — чтобы проводить консультации и участвовать в законотворчестве.

Володин отметил, что единодушное позитивное отношение всех фракций Думы к руководителю Счетной палаты — это «действительно редкий» случай. Более того, он заявил, что Татьяна Голикова на своем посту сделала все возможное для «абсолютизации авторитета» Счетной палаты «в понимании всех депутатов, невзирая на [их] политическую принадлежность».

Ранее президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу представление о досрочном освобождении Голиковой от должности главы Счетной палаты. Это решение было вызвано предложением премьер-министра Дмитрия Медведева назначить Голикову на пост вице-премьера по «социалке».

Коллеги Татьяны Голиковой отмечали ее высокую работоспособность, а также утверждали, что все цифры федерального бюджета Голикова помнит наизусть.

Журнал «Огонек» писал, что министр финансов Кудрин, который теперь займет пост главы Счетной палаты, начинал работу над федеральным бюджетом с фразы «Мне чаю и Голикову».

В своем фейсбуке Алексей Кудрин обозначил четыре цели, достижение которых он считает первостепенным на посту главы Счетной палаты.

«Во-первых, необходима четкая увязка стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами, в том числе с механизмами госпрограмм и национальных проектов», — полагает он.

Кудрин отметил, что считает современное управление государственными инвестициями одним из важнейших элементов перехода к новому качеству экономики.

«Во-вторых, в соответствии с вызовами времени нам необходимо активнее совершенствовать методы контроля: в том числе переходить к большей цифровизации контрольных процессов, шире использовать риск-ориентированный подход, более гибко контролировать реализацию инновационных программ. В-третьих, работа Счетной палаты как института парламентского и, шире, общественного контроля предполагает полную и безусловную открытость аудита», — добавил Алексей Кудрин.

В качестве еще одной важной цели на посту главы Счетной палаты Кудрин назвал создание механизмов предотвращения коррупции и снижения возможностей для нее, чтобы не только «ловить виновных за руку», но и карать их.

Напомним, что теперь в российском правительстве будет 10 вице-премьеров — на один портфель больше, чем было раньше. 15 мая президент РФ Владимир Путин создал новую должность первого вице-премьера по экономике и финансам, эту позицию может занять и.о. главы министерства финансов Антон Силуанов.

Вице-премьером по культуре и спорту, скорее всего, станет Ольга Голодец, бывший ранее министром спорта Виталий Мутко будет назначен вице-премьером по строительству и регионам (его кандидатуру Дума встретила смехом, а сам премьер Медведев улыбнулся, напомнив о «хорошем знании» Мутко иностранных языков), а Дмитрий Козак вместо строительных проектов будет отвечать за энергетику.

Вице-премьером по обороне, вероятнее всего, станет замглавы Минобороны Юрий Борисов, связь и транспорт окажутся в ведении замглавы аппарата правительства Максима Акимова, рычаги аппарата будут в руках главы контрольно-ревизионного управления Администрации президента Константина Чуйченко.