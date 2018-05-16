Россия не вышла ростом: страна сорвется в рецессию

Американский банк Morgan Stanley считает, что дальнейшее ужесточение администрацией США санкций в отношении России, может привести к рецессии. И не помогут даже цены на нефть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет банка.

Но и отсутствие санкций не поможет разогнать экономику страны. Morgan Stanley понизил также прогноз по росту в России на текущий год с 2,3 до 1,8%.

В начале этого года ситуация в экономике была не очень хорошая, признал министр экономического развития Максим Орешкин. Из-за этого ведомство понизит свой прогноз по темпам роста ВВП на текущий год. Сейчас он предполагает, что экономика вырастет на 2,1%.

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«Я думаю, учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале этого года, у нас темп экономического роста будет понижен », — сообщил тогда еще и.о. министра журналистам в кулуарах форума «Производительность 360».

Уточненный прогноз будет готов в июне-июле. Тогда же должна быть готова первая версия прогноза до 2024 года, рассказал Орешкин. Этого требует указ президента «О национальных целях развития».

Минэкономразвития оценивало темпы роста ВВП в первом квартале этого года в 1,1%. При этом ведомство констатировало замедление динамики в марте по сравнению с январем-февралем. МЭР считает, что это в первую очередь связано со спадом в динамике строительства. Кроме того, по оценке, значимый отрицательный вклад в марте внесла оптовая и розничная торговля. Существенный положительный вклад, как и месяцем ранее, пришел от сектора услуг.

Предварительная оценка первого квартала, которую Росстат опубликовал 15 мая, оказалась несколько более высокой.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2018 г. относительно соответствующего периода 2017 г. по предварительной оценке составил 101,3%», — говорится в сообщении статистической службы.

Но эти дополнительные процентные пункты не повлияют существенно на оценку годовой динамики. Эксперты считают, что рост будет ниже 2%.

Банк России ожидает, что в этом году экономика вырастет на 1,5-2%. В недавнем обзоре ЦБ прогнозируется, что рост ВВП во втором квартале 2018 года замедлится до 1,0-1,4% в годовом сравнении с 1,3-1,5% в первом квартале. Темпы роста в первые три месяца этого года будут ниже ожиданий из-за холодного марта.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова полагает, что темпы роста в 2018 году могут вообще оказаться на уровне 1%. Она признает, что это очень консервативный прогноз. Такие ожидания связаны с тем, что завершаются большие инвестиционные проекты (мост в Крым, чемпионат мира по футболу, газопровод «Сила Сибири»), а новых источников роста в экономике нет. В частности, бюджетная политика остается весьма жесткой.

Экономист также говорит, что еще скажется негативный эффект от введенных в апреле новых антироссийских санкций США.

ЦБ пока не учитывает в своих оценках эффект от санкций США, введенных в начале апреля и приведших к ослаблению курса рубля примерно на 10%.

«Произошедшее ослабление рубля может повысить ценовую конкурентоспособность российской продукции, что будет оказывать поддержку выпуску промежуточных товаров. При этом эффект от ограничений, накладываемых Минфином США на отдельные российские компании, зависит от дальнейшего развития событий и в настоящее время не учитывается при прогнозировании»,

— говорится в материалах регулятора.

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик чуть более оптимистичен. По его оценке, ВВП вырастет примерно на 1,7%. Он ожидает ускорения роста во втором полугодии. Этому будет способствовать дорогая нефть, хотя влияние этого фактора окажется не таким позитивным, как раньше.

В дальнейшем рост подберется к двум процентам, но, чтобы пробить этот уровень, необходимы усилия правительства по стимулированию роста.

В указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 года» говорится, что Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, а темпы экономического роста должны быть выше мировых «при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем четырех процентов». Пока же российские темпы роста ВВП примерно в два раза ниже мировых.

Согласно указу, правительство должно к 1 октября этого года подготовить основные направления своей деятельности и прогноз социально-экономического развития. Пока нет никакой ясности с тем, что именно войдет в правительственный план. Непонятно, какой будет конфигурация налоговой системы, что будет с пенсионной сферой, будет ли проведен бюджетный маневр, как изменится социальная политика, в каком виде реализуется проект инфраструктурной ипотеки и пр.

Все эти задачи придется решать новому правительству. Его персональный состав премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину в пятницу, 18 мая.