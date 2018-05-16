Путин отделил просвещение от науки

Президент России Владимир Путин вечером 15 мая, подписал проект о структурных изменениях в правительстве страны. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, представленный им главе государства проект структурной реформы предполагал «оптимизацию действующей системы органов исполнительной власти».

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Основное изменение в структуре российского правительства, утвержденное Путиным — разделение Минобрнауки на два ведомства. Согласно представленному премьер-министром проекту, теперь

школьным и средним специальным образованием будет заниматься Министерство просвещения, а деятельность научных институтов и университетов будет курировать Министерство науки и высшего образования (МНВО).

При этом Агентство по научным учреждением (ФАНО), отвечающее за Академии наук, будет подчинено МНВО. По словам Медведева, благодаря этому решению возможности правительства будут лучше сконцентрированы на развитии обеих образовательных систем.

Кроме того, Рособрнадзор, ранее подчиненный расформированному Минобрнауки и контролирующий как среднее, так и высшее образование, теперь оказывается в прямом подчинении правительства.

Другое нововведение, связанное с реформой Минобрнауки — переподчинение правительству Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), ранее также подотчетное Минобрнауки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Газете.Ru», что в новом кабинете министров будет только одна новая структура — агентство по надзору за образованием. Остальные новации, по словам представителя Кремля, связаны только с разделением функций и передачей из одного министерства в другое.

Еще одно изменение касается преобразования Министерства связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) в Министерство цифрового развития. Медведев подчеркнул, что это решение было вызвано необходимостью реализовывать «абсолютно актуальную в нашей стране цифровую повестку дня». Минцифрразвития будет курировать деятельность Федеральной службы по надзору в сфере связи, Федеральное агентство по печати и Федеральное агентство связи.

Кроме того, ликвидируется правительственная комиссия по координации деятельности открытого правительства. Поэтому крайне высока вероятность того, что министр по открытому правительству Михаил Абызов не войдет в состав нового кабмина.

Еще одно нововведение касается торговых представительств России за границей. Согласно медведевскому проекту, теперь торгпредствами будет заниматься Минпромторг, а не Минэкономразвития.

Эта мера, по словам премьера, позволит сосредоточиться на вопросах поддержки экспорта отечественной промышленности и технологий. Отметим, что в майских указах Путина поддержка экспорта фигурировала в качестве одного из основных пунктов.

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик отметил грядущую активизацию российской экономической дипломатии. По словам эксперта, роль зарубежных торговых представительств сводится к продвижению товаров, торговле, разрешению и анализу экономических споров, активизации экономических связей на международной арене.

«Сейчас стоит очень амбициозная задача по продвижению несырьевого экспорта за рубеж. Добиваться ее нужно в том числе и с помощью торгпредств», — сказал «Газете.Ru» Лисоволик.

Что касается состава нового правительства, то Медведев сообщил Путину о своей готовности представить кандидатуры в пятницу, 18 мая, в Сочи.

Ранее глава правительства отметил, что теперь в России будет 10 вице-премьеров — на одного больше, чем раньше. 15 мая президент РФ Владимир Путин создал новую должность первого вице-премьера по экономике и финансам. Этот свежий пост, по словам Медведева, может занять и.о. главы Минфина Антон Силуанов, сохраняющий при этом министерский портфель.

За культуру и спорт будет отвечать, скорее всего, вице-премьер Ольга Голодец, экс-министр спорта Виталий Мутко займется строительством и регионами, а Дмитрий Козак вместо строительных проектов будет отвечать за энергетический сектор.

Еще четверо – новые лица: за социальное развитие станет отвечать глава Счетной палаты Татьяна Голикова, за оборону будет отвечать заместитель главы Минобороны Юрий Борисов, связь и транспорт будет отдан в ведение заместителю главы аппарата правительства Максиму Акимову, сам аппарат перейдет в управление главе контрольно-ревизионного управления администрации президента Константину Чуйченко.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков также сообщил, что сроков по переназначению сотрудников Администрации президента нет. Отвечая на вопрос, когда будет сформирована АП, до или после кабинета министров, Песков ответил: «идет параллельно, сроков по АП нет».