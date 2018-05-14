Путь в «Норникель» через Лондон

В Высоком суде Лондона начались слушания сторон по иску UC Rusal Олега Дерипаски против инвестфонда Crispian Романа Абрамовича о продаже 4%-го пакета акций «Норникеля». На слушания судом сторон по делу CL-2018-000108 для дачи показаний Дерипаска прибыл лично, говорит источник «Газеты.Ru» знакомый с ходом дела в Лондонском суде. Показания по иску против Crispian в понедельник так же дал президент En+ Максим Соков (компания UC Rusal входит в En+). Ожидается, что во вторник для дачи показаний прибудет и Владимир Потанин – дочерние структуры принадлежащего бизнесмену «Интерроса» являются соответчиками по иску UC Rusal.

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Новый конфликт между акционерами «Норникеля» разгорелся в феврале 2018 года. В середине февраля группа «Интеррос» Владимира Потанина через дочернюю компанию Whiteleave Holdings Ltd согласилась выкупить пакет акций «Норникеля» у компании Crispian Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz. Первоначально сделку планировалось закрыть до 28 февраля. Сrispian также направила свое предложение владельцу «Русала» Олегу Дерипаске. Однако «Русал» посчитал выставленную Crispian оферту нарушением акционерного соглашения и обратился в Высокий суд Лондона с иском о запрете сделки.

Абрамович и его партнеры по Evraz получили 6,2%-й пакет акций «Норникеля» в 2012 году в рамках подписания соглашения между основными акционерами компании. Соглашение закрепляло правила по выплате дивидендов «Норникелем» в зависимости от долговой нагрузки: если она больше 2,2 EBITDA, то компания возвращает акционерам 30% EBITDA. При долговой нагрузке меньше 1,8 EBITDA акционеры компании получают 60%. Другая часть соглашения вводила lock up — запрет на продажу акций до декабря 2017 года. По истечению этого срока любой из акционеров мог выйти из капитала, предложив свои акции партнерам в компании, которые имеют преимущественное право выкупа.

В начале марта 2018 года акционеры «Интерроса» и UC Rusal договорились в Лондонском суде не блокировать сделку по покупке акций у Crispian. По достигнутому акционерному соглашению Whiteleave Holdings Ltd купил у 2,1% акций «Норникеля» у структур Романа Абрамовича, оставшиеся 1,9% акций должен был купить UC Rusal Дерипаски. Впрочем, в условиях соглашения был вписан пункт об обратной силе – сделку по покупке акций можно будет аннулировать, если Лондонский суд признает, что она нарушает акционерное соглашение «Норникеля». 15 марта «Интеррос» объявил о закрытии сделки с Crispian по покупке 2,1% акций «Норникеля» – ориентировочная стоимость пакета составила $780 млн. Долю в 1,9% акций «Норникеля» UC Rusal выкупать не стал в расчете на отмену сделки Лондонским судом.

Позиция «Русала» в конфликте акционеров стала ослабевать после внесения Олега Дерипаски и UC Rusal в санкционный список США в апреле 2018 года – акции компании на Гонконгской бирже начали стремительно падать, Лондонская фондовая биржа(LSE) заявила о прекращении торгов GDR компании En+, а активы в США самого Дерипаски были заморожены американским правительством.

В этих условиях компания была вынуждена отказаться от возможности проведения «русской рулетки» между «Русалом» и «Интерросом» за контроль над «Норникелем». Напомним, что согласно акционерному соглашению в случае непреодолимого конфликта любой из основных акционеров может предложить другому акционеру продать долю в «Норникеле» по средневзвешенной цене за полгода плюс 20% премии. Вторая сторона, получив это предложение, может его принять или выставить свою оферту по аналогичной цене или выше. В случае выставления встречного предложения с более

высокой ценой инициатор рулетки должен будет купить долю другого акционера по новой цене или продать свою.

Впрочем, испытывающий финансовые проблемы UC Rusal может пролоббировать альтернативного покупателя на пакет акций Crispian у Абрамовича. По данным «Газеты.Ru» в рамках судебного слушания президент En+ Максим Соков заявил, что пакетом Абрамовича и его партнеров по Evraz мог бы заинтересоваться международный трейдер Glencore.

Швейцарский трейдер владеет долей в бизнесе Дерипаски, конвертировав в октябре 2017 года 8,75% акций UC Rusal в расписки ее материнской компании En+. Также Glencore долгое время претендовал на значительное участие в сбыте «Норникеля». Сам «Норникель» в своей стратегии сбыта старал исключать посредников в виде трейдинговых компаний и в основном ориентировался на прямые контракты с конечными потребителями. Интересы Glencore в этой сфере Дерипаска лоббировал в ходе переговоров с Потаниным, пишет «Интерфакс». Не достигнув компромисса по этому и другим вопросам, UC Rusal подал в суд иск о нарушении «Интерросом» и Crispian соглашения акционеров.

После введения санкций против российского бизнесмена Glencore стал одним из неформальных лоббистов по выводу из-под удара американских санкций компаний Дерипаски. Напомним, что в конце апреля министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью Bloomberg, что целью США является прежде всего сам Дерипаска, а не UC Rusal. «Вывести Rusal из бизнеса не является нашей целью, поэтому мы и продлили лицензию», - пояснил Мнучин решение Минфина США продлить до 23 октября сроки прекращения сделок с UC Rusal для контрагентов компании. По данным источника Reuters компания Glencore совместно с UC Rusal так же просили Лондонскую фондовую биржу разрешить продажу алюминия компании на бирже после решения Минфина США о продлении сроков прекращения сделок с «Русалом».

«Очень спорно действительно ли главные акционеры готовы допустить швейцарского трейдера в свои ряды, поскольку с одной стороны это разрешит проблему владения компанией, но с другой создаст еще большие фундаментальные проблемы для бизнеса Норникеля, — отмечае управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский— В случае захода Glencore он может замкнуть на себе сбыт конечной продукции Норникеля, что в результате может перетечь в снижение инвестиционной активности в производственные мощности ГМК на территории РФ, т.е значительная доля EBITDA компании будет уже формироваться в трейдинговой компании. При этом есть также и другие последствия - в случае если Русал будет привлекать Glencore, то его доля в объединенной компании может превысить долю Дерипаски, а это может поставить под удар его авторитетное мнение при решении ряда ключевых вопросов.

По мнению эксперта, при привлечении Glencore разбирательства в высоком суде могут затянутся еще не больший срок так как против этого наверняка найдут аргументы другие участники дела. Однако, в целом привлечение швейцарского трейдера вряд ли скажется на конечном результате.

Оперативного комментария на момент сдачи материала от En+ и UC Rusal получить не удалось.