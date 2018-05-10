Главный аудитор: Кудрин проверит всех

Экс-министру финансов, главе фонда «Центр стратегических разработок» Алексею Кудрину поступило предложение возглавить Счетную палату, подтвердил «Газете.Ru» его представитель. Решения пока Кудрин не принял.

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Как сообщил источник «Газеты.Ru» в «Единой России», не исключено, что будут рассматриваться и другие кандидатуры. «Рассматривать может и будем, а выдвигать будем Кудрина», — сказал собеседник издания.

На вопрос о том, кто потенциально мог быть ещё предложен на этот пост, он добавил: «У нас полно достойных людей».

Ранее, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что в числе кандидатов есть глава думского комитета по финансам Анатолий Аксаков, а также еще один заместитель спикера Александр Жуков.

По данным другого источника «Газеты.Ru», в этом списке есть также председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, а также глава комитета по бюджету и финансам Совета Федерации Сергей Рябухин.

Анатолий Аксаков сказал «Газете.Ru», что ничего не знает про свое возможное выдвижение. По поводу Кудрина, он отметил, что это хорошая кандидатура, он профессионал и хорошо разбирается в финансах и бюджетном процессе.

Председатель Счетной палаты назначается на должность Госдумой. Совет нижней палаты парламента выбирает три кандидатуры, которые представляет президенту РФ. Тот выбирает одного из списка и отправляет в Госдуму на утверждение. Если ни одна из кандидатур его не устроит, он может предложить депутатам свой вариант.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты начинают консультации по возможной кандидатуре на должность председателя Счетной палаты РФ.

«Это однозначно должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления. Нынешний председатель Счетной палаты Татьяна Алексеевна Голикова с ее опытом работы в должности министра в правительстве и помощника президента РФ обладает этими данными», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что Госдума начала работу по подбору кандидата уже сейчас, чтобы внести предложения сразу после того, как Татьяна Голикова сложит свои полномочия и вступит в новую должность.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, в ходе консультаций с фракциями Госдумы, заявил, что предложит Татьяну Голикову на должность своего заместителя по социальной политике.

«Если назначат, то, конечно, буду работать», — прокомментировала Татьяна Голикова свое возможное назначение.

На вопрос о переменах в социальной сфере, Голикова сказала, что будет решать все проблемы, если ее назначат.

Нынешний вице-премьер по социалке Ольга Голодец займется в новом кабинете министров спортом и культурой. Кроме того, на должности заместителями главы правительства представлены Виталий Мутко (строительство), Максим Акимов (транспорт и связь), Дмитрий Козак (энергетика), Константин Чуйченко (руководитель аппарата правительства).

Владимир Путин, церемония инаугурации которого на должность президента состоялась 7 мая, в тот же день внес кандидатуру Медведева в Госдуму. На следующий день депутаты утвердили его: «за» проголосовали 374 депутата, «против» – 56.

Президент также подписал указ о национальных приоритетах России до 2024 года. В их числе сокращение бедности в два раза, увеличение продолжительности жизни до 78 лет, улучшение жилищных условий не менее чем для 5 млн семей в год, вхождение РФ в пятерку крупнейших экономик мира, строительство новой инфраструктуры и пр. Всего в указе 12 национальных программ.

Выступая в Госдуме, премьер-министр заявил, что для реализации указа потребуется 25 трлн рублей, из которых предстоит найти не менее 8 триллионов. Ключевые решения по указу новому правительству надо принять к 1 октября этого года. Сам кабинет должен быть сформирован в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 10 мая, что премьер-министр Дмитрий Медведев сначала представит свои предложения по структуре правительства, а потом по кадровому составу.

«Сначала, наверное, речь пойдет о структуре по предложениям Дмитрий Анатольевича по структуре будущего кабинета, потом уже последует какие-либо кадровые рекомендации главе государства и опубликование соответствующих указов»,

— цитирует Пескова РИА «Новости».

Ожидается, что структура правительства и персональный состав кабинета министров станут известны уже на следующей неделе.