Новички и старички: премьер и его команда

Президент Владимир Путин внес в понедельник кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его главой правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Во вторник, 8 мая, депутаты его кандидатуру рассмотрят, и, вероятнее всего, утвердят. Заседание намечено на 15:00 по московскому времени. Предварительно, не поддержат Медведева коммунисты и «Справедливая Россия», за – «Единая Россия» и ЛДПР.

Во второй половине дня Медведев на встрече с фракцией «Единой России» назвал список кандидатов на должности своих заместителей. В нем есть несколько новых лиц, есть «возвращенцы», а также есть те, кто сохранит пост вице-премьера, но сменит сферу ответственности.

Новая команда

Свои должности потеряют Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Сергей Приходько. Пока непонятна судьба Александра Хлопонина и Юрия Трутнева.

Из девяти «негритят» осталось трое – Виталий Мутко, Ольга Голодец и Дмитрий Козак. Дмитрий Медведев предложил сменить сферы их ответственности. Мутко вместо спорта будет отвечать за строительство, Голодец оставит социалку и получит спорт и культуру, а Козак станет куратором энергетики и промышленность, а не регионов и жилищного строительства.

Ключевой пост – это должность первого вице-премьера, который будет заниматься экономикой и финансами. На него Медведев предложил главу Минфина Антона Силуанова.

«Предполагается, что если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Германович Силуанов. (...) Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов», - сказал Медвевев.

Новых людей в списке вице-премьеров несколько. Замминистра обороны Юрий Борисов предложен на пост зама, курирующего ОПК (в прошлом кабинете министров эту должность занимал Дмитрий Рогозин).

Глава счетной палаты Татьяна Голикова станет вице-премьером по соцполитике. Бывший воронежский губернатор, работавший министром сельского хозяйства и вице-премьером, Алексей Гордеев снова займет должность зампреда.

Замглавы аппарата правительства Алексей Акимов предложен на пост вице-премьера по транспорту и связи. Акимов работал также мэром Калуги, и после ареста Алексея Улюкаева рассматривался как один из основных кандидатов на кресло министра экономического развития.

Кроме того, Медведев предложил кандидатуру помощника президента - начальника Контрольного управления Кремля Константина Чуйченко для назначения своим заместителем - главой аппарата правительства.

Что будет со структурой правительства, пока неизвестно. Дмитрий Медведев пообещал «единоросам», что они обсудят это в будущем.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обновление правительства России будет спокойным, плановым и без резких колебаний. Она также подчеркнула, что эффективные министры «безусловно, сохранят свои посты».

Пластичный премьер с амбициями

Выдвижение Дмитрия Медведева прогнозировали почти все эксперты. «Газета.Ru» написала о том, что именно он, вероятнее всего, сохранит свой пост, еще в феврале этого года.

«Премьер Медведев обладает одним интересным качеством – он универсален, считает замгендиректора Центра политтехнологий Алексей Макаркин. «Медведев может, если будет на то воля Кремля, участвовать в перезагрузке отношений России с Западом. И он же вполне вписывается в систему противостояния, во все эти западные санкции и ответные российский антисанкции»,

— говорит Макаркин.

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИДа России Евгений Коктыш назвал Дмитрия Медведева вполне предсказуемым политиком, поэтому стоит ожидать «продолжения начатого».

По мнению эксперта, сейчас трудно судить, насколько эффективными и кардинальными будут реформы в экономике, многое будет зависеть от того, кто займет посты первых вице-премьеров.

Иного мнения придерживается политолог Аббас Галлямов. Он считает, что Медведев может иметь «амбиции преемника Путина». «Если такие амбиции у Медведева имеются, если он не хочет оставаться исключительно премьером-технократом, тогда не стоит ждать от нового кабмина кардинальных экономических реформ», — говорит Галлямов.

Тем более не стоит ждать, что Медведев в случае наличия президентских амбиций будет проводить непопулярные в народе реформы, например, пенсионную.

«Скорее всего, возрастную планку для выхода на пенсию правительство все-таки поднимет. Но будет делать это постепенно и только в том случае, если на этом будет настаивать Кремль»,

— говорит Галлямов.

Рынки спокойны

Рынки спокойно отреагировали на выдвижение Дмитрия Медведева и выставленный им список кандидатов в вице-премьеры. На 18:45 индекс Мосбиржи вырос на 0,37%, рубль потерял к доллару 0,2% (62,7 руб.), а евро потерял 0,05% (74,8 руб.). При этом нефть перевалила за $76 за баррель Brent. Впрочем, этот рост связан с возможной отменой ядерной сделки с Ираном, а не с кадровыми перестановками в российском правительстве.

Ни одна из кандидатур правительства не способна оказывать заметное влияние на рынок в России. Рынок ставит на предсказуемость основного курса, а олицетворяет его исключительно президент Путин, а не правительство, которому отводится роль технического исполнителя, отмечают эксперты.

Определяющее влияние на рынок и настроения инвесторов оказывают внешние факторы – геополитика (включая санкции) и цены на нефть,

напоминает главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров.

«Такие новости вряд ли всколыхнут рынки, инвесторы уже продемонстрировали отсутствие интереса, сильный поворот здесь мог бы произойти только в случае оглашения совершенно новых задач перед премьером, но как мы уже поняли - этого не произошло, постановка цели - работать над ростом доходов граждан было вполне ожидаемым для сохранения прежнего курса», — сказал «Газете.Ru» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.