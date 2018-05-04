«Мы не преследуем цель собрать дополнительные налоги»

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что налог на профессиональный доход для самозанятых граждан позволит работающим без регистрации предпринимателям легализоваться, передают «Вести.Ru».

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«Мы не преследуем здесь цель собрать никаких дополнительных налогов. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые сегодня работают, в том числе без регистрации, в том числе без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, чтобы они могли очень простым методом, очень просто зарегистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина», — сказал глава российского финансового ведомства.

О возможном введении налога на доход самозанятых граждан сообщил днем ранее замминистра финансов Илья Трунин. По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен и будет введен в течение месяца, передает RT.

«Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», — указал замглавы ведомства.

Предполагается, что налог составит около 3% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, в том числе репетиторов, нянь и домработниц. В случае если клиенты являются юридическими лицами, ставка повышается до 6%.

В Минэкономразвития отреагировали на предложение Министерства финансов ввести налог для самозанятых граждан. Как заявили в ведомстве, это та же концепция правового режима для самозанятых, которая была заявлена министром экономического развития Максимом Орешкиным 15 февраля на Российском инвестиционном форуме.

«Данный подход обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. До настоящего времени велась его доработка, Минфин как ответственный за налоговую политику законодательно оформил предложения», — уточнили в Минэкономразвития.

Месяц назад Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении налоговых каникул для самозанятых граждан до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщалось в материалах базы нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона продлевается на 2019 год применение действующих в настоящее время положений пункта 70 статьи 217 НК РФ об освобождении от уплаты НДФЛ выплат (вознаграждений), полученных упомянутыми самозанятыми физическими лицами, а также положений подпункта 3 пункта 3 статьи 422 Налогового кодекса России об освобождении работодателей — физических лиц от уплаты страховых взносов с выплат (вознаграждений) указанным самозанятым физическим лицам (не являющимся индивидуальными предпринимателями), которые оказывают услуги для личных, домашних и (или) иных подобных нужд», — указывалось в документе.

В материалах также уточнялось, что принятие и реализация федерального закона не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, как законодатели пытаются определить, сколько россиян относятся к самозанятым, передает НСН.

«Те предложенные меры, которые сейчас находятся в законодательстве, к сожалению, не привели к тому, чтобы самозанятые выходили из тени.

Причин несколько. Мы до конца не определили все категории граждан, которых можно называть самозанятыми. Вот только-только Министерство юстиции предложило вариант юридического определения категории самозанятых. Во-вторых, учитывая, что эту категорию граждан никто и никогда не регистрировал, мы до конца не знаем точное количество людей, которых можно отнести к этой категории, и учет со стороны налоговых служб тоже в этой части не дает ответа по масштабу объема этого социального слоя людей», — посетовал сенатор.

Еще одной трудностью Рязанский назвал определение размера налога для самозанятых граждан.

«Третий очень важный фактор: мы не чувствуем той границы возможных платежей, которая поставит мотивационный вопрос. Все-таки проще платить эти налоги, чем постоянно опасаться каких-то воздействий со стороны органов надзора, органов власти или налоговых органов. Кнут и пряник должны работать вместе», — сказал парламентарий.

Глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин предложил установить верхнюю границу доходов для обложения налогом на самозанятость на уровне 20 миллионов рублей в год, передает ФАН.

«Остается только убедить в востребованности такого решения Минтруд. Считаем также приемлемым предлагаемый уровень налогообложения в 3%» — сказал Калинин, отметив, что организация поддерживает инициативу Минфина.