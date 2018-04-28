Защитить Россию: белорусское молоко разольет госоператор

Российский Минсельхоз предложил создать единую компанию, через которую будут осуществляться поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию. Эта компания, если она будет создана, будет также контролировать качество продукции и ценообразование. Об этом сообщил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко.

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По его словам, тема создания единого оператора уже обсуждалась с белорусскими коллегами. «Договорились о единых подходах к формированию общего рынка молока, в том числе к согласованию балансов поставок молока и молочных продуктов», — сказал Куценко.

Если верить чиновнику, белорусская сторона поддержала российскую инициативу. Впрочем, из заявлений белорусских коллег явного одобрения не просматривается.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов сообщил РИА «Новости», что

аграрные ведомства двух стран действительно обсуждали эту тему и переговоры «по вопросу создания единого поставщика белорусской сухой молочной продукции на российский рынок будут продолжены».

По его словам, быстрого решения вопроса ожидать не стоит, поскольку функционирование такой структуры «не совсем укладывается в существующую законодательную базу», могут возникнуть вопросы со стороны антимонопольных органов.

Эксперты говорят, что идея российских чиновников не до конца понятна. Например, неясно, кем должен создаваться единый трейдер — только белорусской стороной или в его капитале будет участвовать и РФ? Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что трейдер должен быть совместным предприятием, поскольку «только в этом случае появляется смысл создавать структуру, которая будет контролировать объемы поставок и цены».

Но председатель правления отраслевого объединения производителей молока «Союзмолоко» Андрей Даниленко считает, что фактически белорусам предложили создать единого оператора на своей территории.

«Нечто вроде торгового дома по поставкам молока. По крайней мере, российский Минсельхоз очень хочет видеть все объемы поставляемого сырого молока, масла, сыворотки. И главное, чтобы белорусская сторона выполняла договоренности об объемах поставок, по ценам, качеству», — говорит Даниленко.

Не вполне понятно, и по каким товарным позициям единый оператор будет вести контроль. Даниленко считает, что под совместный контроль попадет только сырье. Но в Минсельхозе РФ говорят о совместной компании-трейдере, которая будет осуществлять поставки белорусской молочной продукции, в том числе сухого молока.

По словам Анатолия Куценко, обсуждалось урегулирование поставок именно сухого молока из Белоруссии, на долю которого приходится более 70% всего импорта этого продукта в РФ.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2017 году в Россию было ввезено 172 тысячи тонн сухого молока. Количество ввезенного незадекларированного сырья точно не определено. По экспертным оценкам, оно составляет порядка 20%.

Белорусский демпинг

Сейчас на рынке молока в России сложилась такая ситуация, что отечественные производители не в состоянии обеспечить потребности всех производителей молочной продукции — масла, сыра, йогуртов и т.п. Нишу заполняют белорусские компании.

Причем стоимость белорусской молочной продукции (в пересчете на сырое молоко) значительно ниже, чем российской. Белорусский Минсельхоз республики регулирует ценообразование, устанавливая минимально возможные (индикативные) цены на молоко для производителей, работающих на экспорт. При этом индикативные госцены в Белоруссии де-факто ниже себестоимости российского молока.

И, наконец, еще один факт. Некоторая часть белорусских производителей настолько заинтересована в российском рынке, что приноровилась продавать в Россию молоко ниже даже индикативных цен, которые устанавливает белорусское правительство.

Даниленко утверждает, что белорусские индикативные цены — это уже демпинг.

Поэтому в России производители молочной продукции закупают белорусское сырье на 30-40% дешевле, чем у отечественных поставщиков, которые в итоге недополучают выручку.

Производство молока в России растет, поставки из Белоруссии тоже, а потребительский спрос падает. Причем уже четвертый год подряд. В итоге рынок молока в России затоварен, и российские производители вынуждены сырое молоко «сушить». Или торговать по цене, конкурируя с белорусским бизнесом. В этой ситуации российский Минсельхоз решил включить административные рычаги и настоятельно рекомендовал белорусам ограничить самих себя. По объемам поставок и ценам.

В этой схеме — создание единого оператора –--есть свой плюс, считают в российском отраслевом союзе. «Теоретически, рынок будет прозрачнее, если будет создан единый оператор. Белорусам в итоге это выгоднее, они смогут убрать посредников, стабилизировать рынок», — говорит Даниленко.

Чем обернется создание единого оператора для участников российского рынка молока, не вполне понятно. Есть опасность, что российских производителей молочной и вообще пищевой промышленности будут заставлять покупать молоко не напрямую в Белоруссии от различных производителей, а только через единого оператора. «Что будет с ценами, когда на рынок выйдет единый, то есть монопольный оператор, все понятно», — говорит один из участников рынка.

При этом идея с созданием единого молочного оператора, скорее всего, не решит проблему белорусского демпинга. Дешевое сырье можно закупать в Турции, Иране, Южной Америке, Новой Зеландии.

«Даже с учетом длинного логистического плеча молоко из этих стран будет стоить примерно на уровне белорусского. Потому что в большинстве стран существуют реальные меры господдержки и дешевые, а не драконовские кредиты на инвестиционные цели», — говорит участник рынка.

Производителям грозит банкротство

Эксперты недоумевают, зачем создавать единого государственного оператора в государственной экономике Белоруссии? Тем более, что у России с Белоруссией единое экономическое пространство в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Белоруссия, когда ей выгодно, включает государственные рычаги поддержки внешнеэкономической деятельности, а когда выгодно рыночные, включает рыночные. Схема единого оператора — кривая-косая. Хотя с введением такого оператора белорусский рынок действительно может стать более предсказуемым», — говорит Дмитрий Рылько.

Эксперт затруднился ответить на вопрос, какими будут последствия создания единого оператора для потребителей молока в России. «К чему это приведет — сейчас никто не скажет», — говорит Рылько.

Минсельхоз РФ тем временем оценил потери российских сельхозпроизводителей от падения закупочных цен на сырое молоко в 84 млрд руб.

В апреле закупочные цены в некоторых регионах упали ниже 20 руб., что может привести к банкротству многих сельхозпредприятий и хозяйств, отмечают в Минсельхозе. Падение закупочных цен на сырое молоко в России продолжается с конца 2017 года. На основании этого Минсельхоз, собственно, и предложил комплексную программу «молочного протекционизма».

Получить оперативный комментарий от белорусских и российских чиновников не удалось..