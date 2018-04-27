Спасение «Русала»: Дерипаска согласился на все

Компания En+ (владеет 48% акций «Русала») сообщила, что Олег Дерипаска, которому принадлежит 66%, «после серии обсуждений с независимым председателем компании лордом Баркером, в принципе, согласился с просьбой председателя о том, чтобы г-н Дерипаска сократил свой пакет акций компании до уровня ниже 50%».

Реклама

Кроме того, Дерипаска согласился покинуть совет директоров и дал согласие на то, чтобы сформировать новый сосвет преимущественно состоящий из независимых директоров.

«Компания продолжает работу по защите интересов своих инвесторов, в том числе и тех, кто занимает миноритарную позицию, и в ближайшее время сделает дальнейшие заявления», - говорится в сообщении En+.

Эти шаги предприняты для выхода из под американских санкций. Алюминиевый гигант столкнулся с проблемами после того, как 6 апреля минфин США ввел санкции против компаний Дерипаски, а также лично против миллиардера. После этого некоторые международные трейдеры перестали покупать алюминий у «Русала», а западные биржи приостановили торги металлом компании.

За время введения санкций стоимость бумаг компании упала почти наполовину.

Позднее, 23 апреля, минфин США разъяснил, что может снять ограничения с «Русала», если она выйдет из-под контроля Дерипаски, объясняя это тем, что претензии у американских властей есть исключительно к предпринимателю, а не к самой компании и ее коллективу.

«Русал» ранее попросил вывести его из-под действия рестрикций, и OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) обещал рассмотреть эту просьбу, а заодно и продлил переходный период для контрагентов «Русала» для прекращения деловых связей и закрытия сделок до 23 октября (ранее срок стоял 5 июня). Аналогичный запрос отправил En+.

В настоящий момент не очень понятно, отказ от какой доли владения активами «Русала» со стороны Олега Дерипаски может устроить США и будет достаточен для снятия санкций. Если понадобится полный отказ от актива, то пакет En+ в «Русале», через который Дерипаска владеет компанией, при текущей капитализации составляет порядка 190 млрд руб., подсчитал старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Из госбюджета с любовью

Справиться с трудностями Дерипаска рассчитывает с помощью российских властей. В пятницу также стало известно, что Минэнерго получило от En+ и «Русал» документ с перечислением мер поддержки, которые просят компании, попавшие под санкции.

На вопрос, что конкретно они попросили, министр Александр Новак ответил так: «Давайте не будем пока этого озвучивать, пока не будет принято решение. Просить можно много чего, лучше говорить о том, что будет уже в качестве принятых решений».

Ранее СМИ сообщали, что «Русал» в качестве меры поддержки может быть освобожден от выплат платежей по ДПМ (договор предоставления мощности). По мнению директора по электроэнергетике VYGON Consulting Алексея Жихарева, освобождение от плат­ежей ДПМ безусловно поможет компании в условиях текущего осложнения с финансированием, хотя вряд ли станет решающим элементом в стратегии выхода из кризисной ситуации.

«ДПМ-платеж «Русала» составл­яет около 8 млрд руб­лей в год при выручке около 600 млрд руб­. Чего важно избежать в этой ситуации, так это распределения платежей «Русала» на остальных потребителей электроэнергии. Цены это поднимет незначительно, но станет опасным прецедентом. Любые резкие изменения в регулировании отрасли крайне негативно влияют на инвестиционный климат», — говорит Жихерев.

По его мнению, «более гладким с точки зрения рынка решением было бы, если государство поможет системообразующей компании прямой субсидией, компенсирующей платеж по ДПМ».

Исключительные условия для отдельных системообразующих предприятий в принципе применяются и в других странах. Так, в Германии более 2000 организаций, в том числе общественный транспорт и энергоемкие металлурги, чья конку­рентоспособность на мировом рынке зависит от затрат на электроэнергию, освобождены от оплаты части системных затрат. При этом нагрузка перекладывается на население.

В Минэнерго не комментируют, рассматривается ли министерством такая мера поддержки для «Русала», но отметили, что считают «это все труднореализуемым».

Еще один представитель государства не исключил возможности выкупа государством доли Дерипаски в «Русале». Об этом ранее сообщал руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Глава ФАС уточнил, что выкуп государством доли бизнесмена возможно. Но только на время. По словам Артемьева, пакет Дерипаски в компании могут также выкупить другие акционеры или иностранные инвесторы.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты наиболее вероятным развитием событий с «Русалом» считают именно национализацию. Компания, скорее всего, перейдет под контроль государства, в противном же случае ее ждет банкротство, полагает директор аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

По его словам, государству не придется сильно разоряться на покупку пакета акций Дерипаски, и, вероятно, «Русал» будет передан ему за символическую сумму.

Шансов на то, что Дерипаска сможет быстро найти покупателей на свою компанию в нынешних условиях, очень мало. Стоит также учесть высокую долговую нагрузку компании. В Fitch оценивали долг «Русала» на конец 2017 года в $8,7 млрд.

Компании из санкционного списка запросили у властей около 100 млрд рублей. Об этом ранее рассказывал министр финансов Антон Силуанов, уточняя, что давать денег государство не планирует.

Дерипаску нельзя сдавать американцам

«Стоит признать, что решение о дальнейшей судьбе «Русала» сейчас принимается не в самой компании. Потеря почти половины рыночной капитализации в результате включения «Русала» и аффилированных с ним и Дерипаской компаний в список SDN в условиях предельно ограниченного доступа компании к инвестициям означает, что без государственной поддержки в условиях санкционного режима просто не обойтись.

Это столь же очевидно, как и то, что государство не будет выделять из резервов затребованные 100 млрд без каких-то гарантий для себя», — полагает Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер.

Временный или перманентный переход контроля над «Русалом» можно рассматривать как основной сценарий реализации такой господдержки. Будет ли этот переход контроля оформлен путем, например, конвертации долга в долю в уставном капитале, либо будет неформальным, по сути, неважно.

«Важно то, что судьбу «Русала» сейчас решают на государственном и даже межгосударственном уровне с привлечением глав государств ЕС и США. При этом важно понимать, что, например, канцлер Германии Меркель, защищает в переговорах с Трампом не лично Дерипаску, а германскую промышленность, зависящую от поставок «Русала». Кто будет руководить или владеть «Расалом», Меркель, по большому счету, все равно», — считает Антонов.

«Принципиальным вопросом о сохранении контроля над «Русалом» в руках Дерипаски является для России, поскольку снятие его с поста по факту будет означать признание того факта, что США через санкции могут оказывать существенное давление на государство и бизнес в нашей стране», — считает эксперт.