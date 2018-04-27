Ставка встала: в Центробанке без перемен

Центробанк на заседании совета директоров в пятницу, 27 апреля, сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Банк России отмечает рост инфляционных рисков со стороны ряда внешних и внутренних факторов.

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Во-первых, геополитические факторы и ускоренный рост доходностей на развитых рынках могут приводить к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Кроме того, пока отсутствует определенность в отношении параметров налогово-бюджетных решений для оценки их влияния на динамику инфляции.

Именно такой сценарий предсказывали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. ЦБ задолго до решения по ставке дал сразу несколько намеков относительно своего будущего решения.

«Во-первых, был опубликован обзор «О чем говорят тренды», в котором регулятор говорил о возможном изменении в поведении массового потребителя, отмечая, что есть бурный рост потербкредитования при одновременной далеко не идеальной ситуации на рынке труда. Эти и другие факторы, по мнению ЦБ, могут привести к тому, что инфляция будет больше, чем ожидалось», — напомнил Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

Также первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее упоминала о том, что санкции, скорее всего, окажут негативное влияние на инфляцию, потому что компании, пострадавшие от них, будут просить помощи у государства, добавляет он.

Также сыграло свою роль и падение рубля. После того, как в апреле были введены ограничительные меры в отношении «Русала», «Реновы», Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, Алексея Миллера и других, рубль потерял по отношению к доллару около 10%.

«Курс доллара выше 62 в момент, когда нефть бьет многолетние максимумы, — тревожный сигнал, указывающий на то, что ситуация с свободноплавающим рублем постепенно выходит из-под контроля. Ослабление курса национальной валюты на 1% разгоняет инфляцию на 0,2-0,3%»,

— комментирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Впрочем, несмотря на все риски, пока что Банк России констатировал в релизе, что рост цен находится под контролем.

«В марте темп прироста потребительских цен составил 2,4%, в апреле он оценивается в интервале 2,3–2,5%. Последние недельные данные по инфляции отражают пока слабую реакцию потребительских цен на ослабление рубля. Постепенное исчерпание запасов прошлогоднего урожая овощей и связанный с этим рост импорта внесли ожидаемый вклад в небольшое повышение как месячной, так и годовой инфляции в марте —апреле по сравнению с февралем», — пишет Банк России.

По оценкам ЦБ, произошедшее ослабление рубля приведет к более быстрому приближению инфляции к 4%, но не создаст рисков превышения этого уровня. По итогам 2018 года темп прироста потребительских цен прогнозируется в интервале 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

ЦБ также отмечает, что деловая активность продолжает расти и уже почти не оказывает дезинфляционного влияния на динамику потребительских цен. Это создает условия для возвращения инфляции к 4%. В марте продолжился рост экономики, включая промышленность, увеличилась загрузка производственных мощностей. Безработица находилась вблизи естественного уровня. Поддержку экономической активности оказывает постепенное восстановление потребительского спроса в условиях роста заработной платы и расширения розничного кредитования.

ВВП в первом квартале вырастет на 1,3-1,5%, а по итогам 2018 года — от 1,5-2%, считает Банк России.

В начале года Банк России сообщал о скором завершении перехода к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП). Эксперты предполагали, что, учитывая темпы снижения ключевой ставки, ЦБ может достичь нейтральной ДКП раньше, чем к середине 2019 года. Нейтральной регулятор считает ключевую ставку на уровне 6-7% при инфляции 4%.

От своих ориентиров ЦБ не отказывается, однако, учитывая ситуацию, но они могут быть достигнуты чуть позже.

«По оценкам Банка России, потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий несколько уменьшился. В условиях некоторого роста страновой премии за риск и увеличения процентных ставок на развитых рынках оценка нейтральной процентной ставки смещается ближе к верхней границе диапазона ее значений 6–7%», — пишет регулятор.

«Скорее всего, дальше ЦБ будет проводить более осторожную денежно-кредитную политику, ведь он не может действовать в отрыве от мировых трендов, а ФРС США явно намерена повышать резервную ставку в этом году, и, возможно, еще не один раз.

Таким образом будет сокращаться спред между ставками доллара и рубля, и операции кэрри-трейд начнут сворачиваться, к этому добавится и общий тренд вывода средств из рублевых активов в связи с санкциями. Поэтому доллар в своем новом коридоре 60-65 рублей будет двигаться к его верхней границе в течение следующего месяца», — говорит Алексей Антонов.

Рубль на торгах на московской бирже укрепился. По данным на 14:30 мск курс доллара упал на 0,3% до 62,4 рублей.

Эксперты не исключают, что в случае негативного сценария Банку России даже придется поднимать ставку, а не снижать.

«Новый пакет финансово-экономических санкций со стороны Запада вкупе с потенциальным снижением стоимости нефти довольно быстро могут отправить доллар к 70 рублям за американскую валюту. Следующий за этим рост инфляции ударит по потребительской активности и лишит экономику дополнительного драйвера роста. Для того, чтобы не допустить этой сценарий, ставку нужно поднимать уже сейчас и, возможно, не меньше чем на 1%», — считает Деев.

На возможности ужесточения денежно-кредитной политики ранее намекал ЦБ. Как отмечал в апреле директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, снижение ставки обратимо: в зависимости от прогноза инфляции ставка может пойти как вверх, так и вниз.

Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 15 июня.