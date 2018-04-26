На чистую воду: Британия вскроет офшоры россиян

Борьба с непрозрачными российскими капиталами в Великобритании набирает обороты. Парламентарии страны готовятся принять новый законопроект, предусматривающий публичное раскрытие имен бенефициаров компаний, хранящих средства в заморских территориях страны — на Британских Виргинских и Каймановых островах.

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Таким образом, требование о раскрытии информации о собственниках офшорных активов будет распространено на территории, фактически не являющиеся частью страны, но находящиеся под суверенитетом Великобритании.

Закон нужен, чтобы удостовериться, что «грязные деньги не отмываются под британским флагом где бы то ни было в мире», уверен консерватор Эндрю Митчел.

Как пишет газета The Times, инициатором законопроекта выступала представитель лейбористов в палате общин Маргарет Ходж. Эту инициативу поддержала коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций, чего, по словам Митчела, достаточно для принятия законопроекта.

Голосование по нему намечено на начало мая.

С 2013 года Лондон публикует реестр бенефициаров активов, скрытых через фирмы-однодневки на территории страны. При этом до настоящего времени на заморские территории действие данного законопроекта в силу ряда, в том числе технических, причин не распространялось.

В прошлом году был принят и 31 января этого года вступил в силу закон «О криминальных финансах», согласно которому британские власти имеют право замораживать подозрительные активы иностранцев на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов ($70 тыс.) до установления законности происхождения этих средств. Принятие этого закона тогда также связывали с противодействием российским олигархам.

Авторы и сторонники нынешнего законопроекта в британском парламенте не скрывают, что их законотворческие усилия также направлены, прежде всего, против россиян.

«Госпожа [премьер-министр Тереза] Мэй призывает мир выступать против нарушения Россией международных норм. Если она собирается выполнить обещание, то должна гарантировать, что грязные деньги, финансирующие худшие злоупотребления, не укрываются под британским флагом где бы то ни было в мире», – заявил Митчелл.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают двуликой позицию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, что Россия, соответствующие органы в России в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу», — сказал Песков.

Он также отметил, Великобритания занимают весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. «С одной стороны, участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории они имеют такие лакуны финансовые и налоговые, такие как офшоры. Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого», — подчеркнул Песков.

Ужесточение антиофшорного законодательства происходит уже почти 6 лет, так что ничего нового в этих заявлениях нет, считает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

Процесс обеления капиталов, безусловно, имеет место быть, однако параллельно ему происходит и другой процесс: передислокации капиталов от «старых классических» офшорных зон (Кипр, Британские Виргинские острова, Монако, Панама и т.д.) - в сторону новых: Тёркс и Кайкос, Коста-Рика, Люксембург, Макао, частично — Швейцария. Полностью стерилизовать все денежные потоки в мире невозможно по определению, уверен эксперт.

Руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов считает, что как минимум этот закон будут использовать как средство давления на РФ.

«Я не удивлюсь, что в течение определенного времени смогут появиться и «показательные» судебные слушания и возможно даже уголовные дела на базе этого закона», — добавляет он.

Впрочем, эксперты полагают, что нелегальные российские капиталы — не основной прицел британского парламента.

Каймановы острова занимают пятое место в мире по величине инвестиций в казначейские облигации США, сумма вложений около $250 млрд, что в два с лишним раза больше чем инвестиции РФ в гособлигации США, обращает внимание главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Трудно представить, что российские граждане располагают таким объемом средств на Каймановых островах. Скорее всего, деньги там паркуют крупные мировые корпорации.

Судя по всему, не без подачи американских властей, которые хотят вернуть капиталы на родину, британские парламентарии озаботились бенефициарами офшоров на Каймановых островах», — полагает эксперт.

Между тем, борьба с российским нелегальным капиталом активизировалась и на родине. Накануне директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что на основе анализов утечек из зарубежных офшорных регистраторов сотрудники ведомства обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей.

«Служба постоянно ведет анализ материалов таких, как «панамское досье», «райское досье», «английское досье» и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», — сказал он.

Данные компании, как удалось установить службе Чиханчина, связаны с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти».

Согласно действующему законодательству российским госслужащим запрещено иметь счета за рубежом и принимать участие в бизнес-операциях, запрет на офшоры распространяется и на госкомпании. Начиная с 2015 года, российские резиденты, включая юрлица, обязаны информировать власти о своей доле в офшорах, если она превышает 10%.

По словам Чиханчина, результаты расследования направлены в правоохранительные органы. На просьбу «Газеты.Ru» уточнить детали расследования и порядок дальнейших действий, в ведомстве пока не ответили.

Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. Тогда сотрудники разных изданий проанализировали большой пласт документов и опубликовали данные о связи с офшорами многих высокопоставленных чиновников по всему миру.

Из числа россиян под прицел внимания журналистского сообщества попали семьи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, экс-министра экономики Алексея Улюкаева, замминистра внутренних дел Игоря Зубова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и др.

В ноябре 2017 года в прессе появилось расследование о «райском досье», посвященное преимущественно офшорным зонам в Карибском море. В этом списке в числе россиян упоминались российские предприниматели и члены их семей — Роман Абрамович, Олег Дерипаска, основатель »Тинькофф Банка» Олег Тиньков, владелец USM Holdings Алишер Усманов, владелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

«Все спецслужбы мира, как минимум в пределах своих компетенций, давным-давно держат все эти офшоры, как мы всегда говорим в таких случаях, «под колпаком у Мюллера». Все так называемые «серые схемы» и не только, находятся под пристальным взором уполномоченных органов и мониторятся по мере возможностей», — отмечает Блинов.

Давление на богатых россиян, хранящих деньги за рубежом, происходит одновременно с объявленной российскими властями очередной амнистией капиталов. Предыдущая попытка закончилась провалом. Второй раунд может оказаться более успешным, особенно на фоне постоянных угроз сохранности средств со стороны властей западных стран.

Амнистия пройдет с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. За это время граждане смогут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной (по некоторым экономическим статьям), административной и налоговой ответственности.

Под амнистию капитала также попадут счета в иностранных банках в том случае, если они были заведены до 1 января 2018 года. Также в рамках пакета законопроекта об амнистии капитала будет продлен срок ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК). При этом на репатриируемый капитал будет действовать нулевая налоговая ставка.

Ранее глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова говорила о том, что ожидании новых санкций со стороны США, в январе 2018 года приток средств вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.