Новая угроза: как Америка подкосит рубль

Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с января 2014 года превысила психологически важный уровень в 3% на торгах 24 апреля.

Такая ситуация может быть вызвана инфляционными ожиданиями и перспективами дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США, считает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

«Судя по макроэкономической статистике последних месяцев, эксперты считают возможным повышение цен на бензин и другие энергоносители, что ведет к удорожанию практически всей транспортируемой розничной продукции. А это приведет к тому, что у Федрезерва будут развязаны руки для дальнейшего повышения ключевой процентной ставки», — объясняет он.

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Резкое увеличение доходностей гособлигаций (treasuries) означает ужесточение финансовых условий, что способно оказать давление на рынок акций, поясняет эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко. Особо опасна создавшаяся ситуация для секторов, выплачивающих дивиденды – телеком, энергетика.

«Тут все просто: чем выше доходности длинных гособлигаций, тем менее интересен заработок на дивидендах. Кроме того, чем выше стоимость кредитования, тем сложнее компаниям привлекать заемные средства для финансирования инвестпроектов, поглощения перспективных конкурентов, выплаты дивидендов и реализации программ buyback», — говорит эксперт.

На фоне новостей с долгового рынка, американские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс Dow Jones опустился на 1,7%, S&P 500 потерял 1,3%, Nasdaq снизился на 1,7%. В среду, 25 апреля, торги в США также открылись падением всех трех индексов.

Эксперты предполагают, что рост доходности американских бумаг продолжится. По мнению генерального директора ИК «Харитонов Капитал» Максима Харитонова, они могут достичь 3,5% к концу 2018 года.

По прогнозам Управления конгресса США по бюджету, дефицит бюджета продолжит расти, что, скорее всего, вынудит правительство выпустить еще больше гособлигаций.

«Вдобавок к этому Федеральный резерв в рамках плана по нормализации баланса активов постепенно увеличивает объем продаж гособлигаций США, которыми он владеет. Таким образом, есть высокая вероятность того, что даже если спрос на американские treasuries будет оставаться стабильным, объем их предложения вырастет. Это приведет к дальнейшему падению цен на гособлигации и росту процентных ставок», — пишет старший стратег по глобальным рынкам Invesco Кристина Хупер в клиентской записке.

В этой ситуации инвесторы начнут перераспределять свои вложения, чем еще больше подкосят американский рынок, ожидают эксперты.

«Чем выше ставки по безрисковым бумагам, тем ниже расчетная справедливая стоимость акций. Подобный расклад способен спровоцировать крупных портфельных управляющих на продажу акций при уверенном росте доходностей treasuries, а также к пересмотру инвестдомами целевых ориентиров», — предполагает Оксана Холоденко.

Рост доходности treasuries может подкосить не только американский рынок, но и российскую валюту, поскольку инвесторы будут переводить свои вложения из бумаг развивающихся стран в облигации развитых государств.

Как объяснял директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев,

«устойчивость рубля» во многом объяснялась притоком средства в рамках операций кэрри-трейд в российские бумаги.

На данный момент они могут давать доходность выше 6-7% годовых. Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) составила 34,2% на 1 марта этого года, им принадлежало бумаг номиналом на 2,334 трлн руб. (около $37 млрд по текущему курсу), сообщал Банк России. Если доходности по американским бумагам будут расти, то инвесторы предпочтут перевести свои вложения в бумаги США, говорят эксперты.

«Российские долговые бумаги для мирового инвестора — это бумаги развивающейся страны, находящейся под санкциями и показывающей рост ВВП около 1-1,5% в год, поэтому спрос на них будет падать. К тому же сами ОФЗ могут в конечном итоге оказаться под санкциями, и рынок к этому постепенно привыкает»,

— отмечает Максим Харитонов.

По словам замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, «на фоне возможных новых раундов санкций, слабости экспорта, неясных перспектив с назначением нового правительства и в целом замедления экономического роста», вполне возможно, что инвесторы будут выводить свои капиталы из России.

Впрочем, пока минфин США распространять санкции на российские бумаги не собирается. Как заявил в апреле глава ведомства Стивен Мнучин, министерство придерживается мнения, что антироссйиские санкции не должны включать ограничений для американских инвесторов на вложения в суверенный долг.

Российский Минфин вообще не беспокоится из-за потенциальных угроз. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, в случае массового бегства нерезидентов российские игроки заместят их долю в ОФЗ.

Как показали недавние события на российском валютном рынке, рубль в случае форс-мажора может легко уйти к отметке 70 руб. за доллар. Но российские финансовые власти, скорее всего, не будут спасать национальную валюту.

При ценах на нефть выше $70 за баррель госказна может сверстать бюджет с профицитом и пополнить свои резервы. Ускорение инфляции также не представляет собой большой угрозы, ведь сейчас она находится на уровне 2,4%, а целевой уровень ЦБ – 4%. В таких условиях, «палить» резервы ради поддержания курса никто не будет.