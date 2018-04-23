Нефти не хватает: Россия нарастит госдолг

Программа внутренних заимствований России на 2018 год может быть увеличена на сумму порядка 200 млрд рублей, сообщил журналистам глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. На данный момент ведомство планирует взять в долг 817 млрд рублей.

Возможное увеличение внутренних заимствований в министерстве объясняют тем, что «рубль был крепче, чем тот, с которым сверстан бюджет». По словам чиновника Минфина, это «никак не связано с санкционной темой».

Впрочем, такое объяснение кажется экспертам странным. В январе заместитель министра финансов Сергей Сторчак сообщал, что Минфин может сократить программу внутренних заимствований на 2018 год, если благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке сохранится. В 2018 году бюджетом предусмотрены нефтегазовые доходы в размере 5,48 триллиона рублей при среднегодовой цене на нефть Urals в $43,8 за баррель и среднегодовом курсе в 64,7 рубля за доллар.

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Между тем средняя цена нефти марки Urals по итогам января — марта этого года составила $65,22 за баррель, сообщал Минфин. С учетом курса российской валюты за этот период рублевая цена барреля была примерно на 1 тысячу рублей выше запланированного уровня.

«Собственно, сейчас при нефти по $73,8 и долларе по 62 рубля можно говорить о том, что в целом конъюнктура рынка именно такая, какая нужна Минфину для сокращения программы, а не ее наращивания»,

— отмечает генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

Нынешнее положение никаких рисков для бюджета не несет. При условии сохранения текущих цен на нефть доходы в федеральный бюджет, скорее всего, перекроют расходы, уверены эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Как ранее отмечал сам глава Минфина Антон Силуанов, при текущих ценах на нефть бюджет может быть сведен с профицитом в районе 0,5% ВВП. При этом аналитики говорят, что «санкционное» объяснение новых планов Минфина игнорировать не стоит.

«Речь о планах по дополнительным заимствованиям Минфина внутри страны на 200 млрд руб. Это совпало с введением санкций против российских компаний и запросом от них 100 млрд руб. у правительства для поддержки. Существует ли связь между этими событиями не только по времени, но и по сути, сказать сложно, поскольку бюджетные процессы переплетены и недостаточно прозрачны», — комментирует Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

По мнению Харитонова, повышая потолок внутренних заимствований, Минфин действует вопреки намерениям из-за санкционных рисков. Оттого что министерство отрицает влияние этих факторов на политику, риски меньше не становятся, считает он.

Возможно, Минфин страхуется из-за риска введения в отношении России санкций, касающихся запрета на сделки для нерезидентов с новыми выпусками ОФЗ. В этом случае будет существенно ограничен доступ к займам на внешнем рынке при сохранении ранее сформированных валютных обязательств. Это значит, что занять на внешнем рынке с целью исполнения платежей по текущим долгам будет невозможно, при этом снижение курса национальной валюты приведет к удорожанию стоимости их обслуживания (доходность может вырасти на 400 бп). И если занять у нерезидентов не выйдет, то придется наращивать программу заимствования внутри страны.

«Сейчас нет существенных рисков реализации негативного сценария, но это не значит, что их не будет вовсе. Скорее всего, Минфин прощупывает почву, оценивая реакцию рынка на заявления о возможности наращивания внутренних заимствований», — говорит эксперт.

Эксперт экономической экспертной группы Александра Суслина допускает, что увеличение программы внутренних заимствований призвано компенсировать ограничения на внешние заимствования.

По ее мнению, также желание Минфина может быть связано с теми проектами, которые были объявлены президентом в рамках послания Федеральному собранию. Они, в частности, подразумевают существенные вложения в инфраструктуру.

Пока что непонятно, каким образом будет происходить финансирование этих проектов, и не исключено, что Минфин таким образом «страхуется» на случай, если деньги на это будут идти из бюджета. В таком случае 200 млрд рублей, сумма совсем небольшая, — лишь первый шаг, добавляет эксперт.

Активно занимать на внутреннем рынке Минфину приходится, возможно, и из-за действующего бюджетного правила. Согласно ему, дополнительные нефтегазовые доходы идут на пополнение резервов и не могут быть потрачены на текущие расходы. В итоге профицит бюджета (за первый квартал этого года он составил 344,35 млрд руб.) оказывается «бумажным», и приходится занимать деньги на рынке.

«В федеральном бюджете учтен общий прогноз доходов — ненефтегазовых, базовых нефтегазовых и дополнительных нефтегазовых, которые направляются на покупку валюты в соответствии с бюджетным правилом», — говорили «Газете.Ru» в Минфине. В прошлом году, например, Минфин потратил весь Резервный фонд (около 1 трлн рублей) на покрытие дефицита и занял еще 1,123 трлн.

При этом в ведомстве объясняли «Газете.Ru», что «значительная часть израсходованных средств Резервного фонда была компенсирована за счет покупок валюты в рамках действия механизма бюджетного правила».

В прошлом году Минфин потратил на покупку валюты 829 млрд руб., в этом году с января по 5 апреля — 747,7 млрд руб. С 6 апреля по 8 мая Минфин направит на валютные интервенции 240,7 млрд руб. По оценке министра финансов Антона Силуанова, в целом резервы за год могут пополниться более чем на 2 трлн рублей.

Одновременно с пополнением резервов для балансировки доходов и расходов бюджета Минфин продолжит наращивать госдолг. На 1 апреля 2018 года, без учета госгарантий, он составил 7,2 трлн руб. Насколько эффективна такая политика, вопрос открытый.

При этом сама по себе сумма в 200 млрд рублей на рынок вряд ли повлияет и не приведет к значимым движениям рубля, говорят эксперты. Учитывая структурный профицит ликвидности в районе 4 трлн рублей, российские банки легко поглотят этот объем, уверен директор аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.