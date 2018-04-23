Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»

Компания «Русал» обратилась в OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами) с просьбой исключить компанию из санкционного списка. Заявка рассматривается, говорится в заявлении Минфина. В ведомстве поясняют, что компания попала в санкционный список в связи с Олегом Дерипаской.

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Санкции с «Русала» могут быть сняты, если Олег Дерипаска откажется от контроля над холдингом. «Действия американского правительства не направлены против трудолюбивых людей, зависящих от «Русала» и ее дочерних компаний», - подчеркивают в Минфине США.

«В соответствиями с правилами OFAC, стороны, попавшие под санкции, могут быть исключены (из списка) путем изменения обстоятельств, которые привели к их включению. В случае с «Русалом» за отсутствием иной информации и согласно имеющимся фактам, и обстоятельствам в ходатайствах об исключении [из санкционных списков], США могут смягчить режим санкций, если Олег Дерипаска продаст часть активов и откажется от контроля над «Русалом», - указывается в пояснениях к санкционным документам OFAC.

Дерипаска не является владельцем контрольного пакета в «Русале» — его компания En+ владеет всего 48,13% в компании, но по акционерному соглашению признается контролирующим акционером. Порядка 26,5% владеет консорциум Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, Glencore через Amokenga Holdings владеет 8,75%. Еще порядка 0,25% акций принадлежит менеджменту «Русала». Оставшиеся акции (порядка 13,37%) находятся в свободном обращении.

По мнению экспертов, в текущей ситуации наиболее логичный вариант - переход «Русала» под контроль государства.

«Базовый вариант - это национализация», - полагает директор аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Олег Дерипаска отдаст свой пакет государству, иначе компанию ждет банкротство. Произойдет это, скорее всего, безвозмездно или за символическую плату, полагает эксперт.

Если государство захочет в этом участвовать, то самый логичный вариант для реализации данной задумки - это сделка купли-продажи, рассуждает партнер юридической компании Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Национализация в классическом понимание означает отобрать что-то с выплатой компенсаций, сделка же может быть оформлена и при сумме 1 руб. и 1 доллар, примеры такие есть, в том числе и в российской практике, добавляет он.

Ранее вариант с национализацией компаний, попавших под действие санкций, допустил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В целом как принцип поддержки можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму. Чтобы сохранить производство и трудовой коллектив. В целом (национализация) может рассматриваться, если собственники попали под санкции, предприятие попало под санкции на каком-то этапе работы предприятия, снять давление, которое оказывается на конкретных собственников», - заявил он, выразив мнение, что эта мера должна рассматриваться как временная. На предприятиях холдинга в России работает свыше 60 тысяч человек.

Однако, сам «Русал» с такими предложениями, по словам Силуанова, не обращался. «В части «Русала» мы такие предложения не получали от компании», - сказал министр 20 апреля.

«Сейчас вряд ли найдутся покупатели на такой пакет, но государство может потом приватизировать компанию и искать покупателя. Это будет логично делать после того, как снимут санкции и компания возобновит свою операционную деятельность», - полагает Тремасов.

Главный вопрос - какая доля владения данным активом со стороны Дерипаски устроит США и будет достаточен для снятия санкций, обращает внимание главный аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Если понадобиться полный отказ от актива, то пакет EN+ в Русале составляет 48,1%, что при текущей капитализации составляет порядка 190 млрд рублей.

Однако не исключено, что достаточно будет снижения доли ниже блокирующего пакета, что составляет 25% минус одна акция. В этом случае необходима будет продажа порядка 23,1% акций, а сумма средств, которая потребуется на это по текущей капитализации компании составит порядка 91 млрд рублей.

В последнем случае, не исключено, что на данный пакет найдутся покупатели и государству не придется тратить средства и национализировать компанию. Если же условием станет продажа всего пакета, то тут, при продаже в частные руки, необходим будет консорциум инвесторов – маловероятно, что найдется один инвестор, способный выкупить такой объем, добавляет эксперт. Стоит также учесть высокую долговую нагрузку компании. В Fitch оценивали долг «Русала» на конец 2017 года в $8,7 млрд.

В опубликованных в понедельник материалах американского Минфина есть еще одна позитивная новость для «Русала»: ведомство приняло решение о продлении сроков, которые даны контрагентам «Русала» для прекращения деловых связей и закрытия сделок. Изначально предполагалось, что эмбарго наступит 5 июня. Теперь срок продлен до 23 октября.

На фоне этих новостей акции «Русала», на Московской бирже выросли на 15%. По состоянию на 17:00 мск бумаги холдинга торгуются вблизи отметки 24,04 рубля.

За последние две недели - с момента объявления санкций - акции «Русала» потеряли около трети своей стоимости, бумаги En+ подешевели более чем на половину, а сам Олег Дерипаска лишился, по оценкам Bloomberg Billionaires Index (BBI), более $2 млрд своего состояния. Форс-мажоры по контрактам с компанией ранее объявили Glencore, Rio Tinto и ряд японских трейдеров.

На товарной бирже в Лондоне резко подскочили цены на алюминий, глинозем и бокситы. В СМИ появлялась информация о возможных сокращениях сотрудников ряда алюминиевых заводов «Русала», сами сотрудники выражали беспокойство по поводу своевременной выплаты им зарплаты. Представители правительства неоднократно давали понять, что не бросят предприятия и окажут поддержку холдингу, попавшему под действие санкций.