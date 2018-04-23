Рост зарплат: госслужащим подкинут на жизнь

Центробанк обещает работникам бюджетной сферы России рост заработной платы на уровне 13-15% за 2018 год.

«Рост зарплат в госсекторе в среднем за 2018 год по нашим оценкам может составить около 13-15% г/г, а в 2019 году снизиться до уровня индексации по инфляции (4%), если не начнут реализовываться другие программы повышения оплаты труда», - говорится в материалах регулятора.

Такой рост превышает прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. По последней информации Банка России, Годовая инфляция выросла до 2,35% в марте после 2,18% в феврале на фоне ускорения роста цен на плодоовощную продукцию. По итогам марта речь идет о 2,4%.

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Регулятор не исключает, что инфляция будет приближаться к 4% более быстрыми темпами в этом году. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что на конец этого года инфляция может составить от 3% до 4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

В большой степени рост зарплат будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая этого года и выполнения «майских указов» президента.

Майское повышение МРОТ будет вторым за год этот год. С 1 января минимальный уровень зарплат был увеличен до 9 489 рублей в месяц. Затем президент России Владимир Путин поручил перенести увеличение МРОТ до прожиточного минимума с начала 2019-го на 1 мая этого года. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин говорил о том, что рост коснется порядка 3 млн человек.

Они смогут рассчитывать на «минималку», равную прожиточному минимуму за второй квартал 2017 года, - 11 163 рубля.

Ранее на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, Максим Топилин рассказал, что сегодня уже имеется распоряжение федерального правительства о выделении субъектам дополнительно порядка 20 млрд рублей на повышение заработной платы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая. Плюс, сейчас готовится решение о предоставлении регионам еще еще 16,4 млрд рублей на эти нужды.

Депутат Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам инвалидов, ранее уже высказывал мнение, что прожить на сумму, до которой повышен МРОТ, невозможно.

«Учтите, что тут мы говорим об 11 тысячах рублей, с которых необходимо уплатить еще и подоходный налог 13%. Конечно, невозможно на них прожить. Вот 10 тысяч рублей. Как взрослый человек может прожить на эту сумму? Даже один. А еще если семья, жилищно-коммунальные услуги сюда же, проезд, прочие расходы.

Конечно, это тот самый минимум, который позволяет физиологически выживать людям, не умереть с голоду: покупать недорогие макароны, крупы, воду. Я даже уже о мясных и рыбных продуктах не говорю», - заявил он в недавнем интервью «Газете.Ru».

Таким образом, получается, что МРОТ все равно не удастся повысить до прожиточного минимума, так как придется учитывать 13-процентный подоходный налог.

Вопрос целесообразности размера минимального размера зарплат до 20 тысяч рублей поднимался депутатами лично перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым во время его доклада в нижней палате парламента.

По словам Медведева, на «упомянутое увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет».

При этом глава кабмина отметил, что бедность представляет собой наиболее кричащую проблему, но шаги на пути борьбы с этим недугом должны быть комплексными. «Невозможно решать эту проблему только путем увеличения МРОТа, как бы нам этого ни хотелось», - сказал Медведев в Госдуме.

Что касается исполнения «майских указов» по повышению заработной платы, то ранее Топилин отмечал, что в целом показатели достигнуты по всем категориям работников, но есть отклонения по трем регионам по категории «научные сотрудники».

«По подавляющему числу позиций – по врачам, по преподавателям школ, по детским садам, по среднему специальному образованию, по соцработникам, по младшему, среднему медицинскому персоналу, по высшей школе, указы выполнены, – сказал министр на заседании генерального совета ФНПР.

Центробанк фиксирует ускорение роста зарплат не только у бюджетников, но и в частном секторе. Как следует из материалов регулятора, причиной увеличения «может быть снижение количества свободных рук на рынке труда и ужесточение конкуренции за квалифицированные кадры в отдельных отраслях».

«Основной вклад в рост зарплат частного сектора внесла нефтеперерабатывающая отрасль, где заработные платы выросли в 2,2 раза по сравнению с январем 2017 года. Но и без учета нефтепереработки, рост зарплат в частном секторе стал двузначным. В самом большом секторе по численности работников в обработке номинальный темп роста заработных плат составил 12,5%», - приводятся данные в бюллетене ЦБ РФ.

Ранее Банк России прогнозировал увеличение роста номинальных зарплат в России в текущем году выше 10%. «Рост номинальных зарплат может превысить 10% по итогам 2018 года», - следует из материалов.