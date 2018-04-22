«Поднимайте тарифы»: США объявили украинцам цену на газ

В ходе встречи с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал руководство страны создать антикоррупционный суд и поднять цены на газ, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту», — сказала Науэрт.

Она также сообщила, что встреча прошла 21 апреля на полях встречи «большой семерки» на уровне глав внешнеполитических ведомств в Торонто.

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Необходимо пояснить, что речь идет не о простом повышении тарифов, а о реформе ценообразования.

Международный валютный фонд считает, что надо внедрить автоматическую привязку внутренних цен на газ к ценам, по которым он импортируется.

«Мы считаем, что важно, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были реализованы в 2016 году, и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине в последние годы», — говорил представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

По оценке, которую приводит издание «Страна.Ua», в случае если это условие будет выполнено, цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго вырастут примерно на 30% при текущем уровне цен на импорт.

НАК «Нафтогаз Украины» хотят напрямую заставить продавать газ населению, а цену сделать двухуровневой. По текущему тарифу (6,96 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, около $260) потребители будут платить за газ в рамках некой социальной нормы потребления, а цена за сверхнормативный отбор будет выше на 60-65%.

Тот факт, что на реформе газовых тарифов, а также на создании антикоррупционного суда, настаивает МВФ, признал недавно министр финансов Александр Данилюк. Пока украинский кабмин отложил повышение тарифов до 1 июня.

Фонд увязывает с этим процессом выделение Киеву очередного кредитного транша из программы поддержки в $17,5 млрд. Нацбанк Украины рассчитывает получить в начале третьего квартала $2 млрд.

Без нового транша Украине будет сложно осуществлять даже текущие платежи по внешним займам. По оценке Всемирного банка, стране понадобится для этого $18 млрд в ближайшие два года.

Вероятность дефолта по государственным долгам можно оценить как крайне высокую, полагает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

В настоящее время госдолг страны превысил 80% доходов, это более $77 млрд. $25 млрд из них — долг перед МВФ. Объем международных резервов на 1 апреля составил $18,2 млрд, из которых валюта — $15,6 млрд.

При этом, чистые международные резервы НБУ составляют $6,4 млрд, и получается, возвращать нечем, констатирует аналитик. В прошлом году фонду было перечислено средств больше, чем МВФ перечислил Украине, в этом году, даже если транши возобновятся, отдать придется больше, чем получат.

МВФ ранее подсчитал, что отношение долга Украины к ВВП уже достигает 82%, и в этом году может достичь 90%.

Долги являются главной проблемой экономики, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман, но с международными кредиторами придется продолжать работать.

«На самом деле очень важно, чтобы мы продолжили работу, пока что по временной поддержке из-за границы со стороны наших международных партнеров. Это даст возможность нам удерживать нагрузку долговую на государственные финансы, на публичные финансы, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе уменьшать долг», — заявил Гройсман.

Пока украинские власти продолжают торговаться с МВФ. Они не горят желанием повышать цены на газ и создавать неподконтрольный себе судебный орган. Но противостоять давлению США руководители Украины долго не смогут.