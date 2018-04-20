Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»

В пятницу «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа и его транзит через территорию республики.

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Напомним, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по арбитражному разбирательству по транзитному контракту, а еще раньше было вынесено решение по поставкам российского газа. «Газпром» по итогам этих двух решений обязан заплатить украинской стороне $2,56 млрд.

«Это решение нарушило баланс интересов ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по контрактам на поставку и на транзит газа», — подчеркивают в российском газовом концерне.

5 марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже и предложил приступить к предусмотренным контрактами переговорам для поиска взаимоприемлемого решения. 4 апреля истек срок переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля — по транзитному контракту (45 дней).

«Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели», — говорится в сообщении российской компании.

«Нафтогаз» ответил «Газпрому», по традиции, в фейсбуке. Тон заявления, опять же по традиции, был ироничный. В украинской компании, похоже, чувствуют себя после победы в Стокгольме хозяевами положения.

«Наш крупнейший должник снова играет в игру «poker face». Отправить документы — недостаточно для «расторжения». Ждем новых встреч в Стокгольме», — заявили в «Нафтогазе». Кроме того, в компании подчеркнули, что контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. «Они действующие и заканчиваются вместе с 2019 годом. Досрочно их действие может быть прекращено лишь по согласию обеих сторон или по решению арбитража», — указывают в «Нафтогазе» и напоминают про необходимость выплаты долга и процентов по нему.

Платить «Газпром» пока не будет, хотя и вынужден отразить эту сумму в своей финансовой отчетности. Он уже подал апелляцию в суд округа Свеа (Швеция) на решение Стокгольмского арбитража: 21 марта было обжаловано решение по поставкам газа, 29 марта — по транзиту «в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения». Теперь поданы иски и на расторжение действующих контрактов.

«Без сомнения, расторжение контрактов — это процедура не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус полтора-два года», — говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Александр Пахомов, управляющий партнер юридической компании «УК Бизнес и право», отмечает, что в соответствии с регламентом Стокгольмского арбитража срок рассмотрения исковых заявлений составляет шесть месяцев с момента их подачи, но он может быть увеличен по решению суда.

«Нельзя исключать развития сценария, согласно которому свое решение о досрочном выходе «Газпрома» из договора будет вынесено уже после того, как сроки действия самого договора истекут, а это случится в конце 2019 года», — считает он.

При этом совсем отказаться от украинского транзита «Газпром» не сможет даже после запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», признал Алексей Миллер.

«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные», — сказал он, добавив, что речь может идти о 10-15 миллиардах кубометров газа в год. Но новый контракт будет заключить очень непросто.

«Газпром готов вести переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию», — подчеркивает глава российского газового концерна.

Впрочем, пространство для маневра у «Газпрома» не очень большое. Союзников в Европе у него фактически нет, давление на Украину оказывать некому.

Улучшить условия по транзиту очень трудно — «Нафтогаз» опирается на поддержку со стороны Еврокомиссии, восточноевропейских стран и США, полагает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Если «Газпром» сможет построить «Северный поток-2» и «Турецкий поток», то он получит дополнительные рычаги давления.

Газопровод по дну Черного моря вовсю строится, скоро завершится сооружение первой нитки. Труба через Балтику еще находится в стадии согласования, но Германия и Финляндия уже дали «добро». Впрочем, Еврокомиссия всячески пытается затянуть строительство, пытаясь повлиять на немцев. Как результат, канцлер Германии Ангела Меркель недавно признала, что «Северный поток-2» — это не чисто коммерческий проект и нельзя оставлять Украину без транзита российского газа.

«Мы обговорили с президентом РФ эту тему, и я сказала ему, что не может быть ситуации, при которой Украина из-за «Северного потока — 2» не будет иметь никакого значения как транзитная страна», — сказала Меркель.

На Украине считают, что запуск проекта лишит страну транзита и соответствующих валютных поступлений в казну.

Так, коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сказал агентству Reuters: «весьма вероятно, что в 2020 году транзит через Украину прекратится, при этом «Газпром» сможет выполнять свои минимальные контрактные обязательства».