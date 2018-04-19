Дальше без нас: Германия просит свободы от санкций

Германский бизнес не хочет уходить из РФ и сворачивать сотрудничество с российскими компаниями из-за ужесточающего санкционного режима со стороны США. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, влиятельные политики ФРГ в ходе предстоящих встреч с властями Соединенных Штатов намерены просить о том, чтобы компании ФРГ не пострадали от новых американских санкций в отношении российских предприятий, с которыми они сотрудничают.

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Дело в том, что новые санкции, введенные минфином США 6 апреля против 24 крупных российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний, запрещают деловое сотрудничество с ними не только лицам и организациям США, но также могут распространяться на юридические и физические лица из других стран, которые проводят с ними «существенные операции». Таким образом,

от действий американского регулятора могут пострадать не только напрямую отечественные предприятия, но и их партнеры, в том числе европейские.

Напомним, что под действие новых рестрикций попали предприниматель Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, включая «Русал», En+, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент», и «Ренова» Виктора Вексельберга. В черный список попали также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.

Между тем германские концерны, такие как Siemens, Daimler и Volkswagen, имеют прочные связи с России и строят свой бизнес здесь, в том числе в тесной кооперации с отечественными компаниями, на которые наложены американские санкции.

Так, «Группа ГАЗ» совместно с Volkswagen реализует совместный проект на базе нижегородского завода по сборке автомобилей Volkswagen Jetta, Skoda Octavia и Yeti и недавно запустил с ним производство Skoda Kodiaq. Контрактная сборка указанных моделей ведется на мощностях Горьковского автомобильного завода с 2011 года. На предприятии для этого возвели сборочный и кузовной цеха, модернизировали окрасочный цех и организовали производство компонентов. В июне 2017 года стороны подписали соглашение о продлении контрактного производства до 2025 года.

Кроме того, «Группа ГАЗ» реализует другой проект с концерном Daimler AG по организации производства автомобилей Sprinter.

Ранее генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что компания «внимательно следит» за данным вопросом.

«Мы внимательно следим за этим вопросом. Если это действительно касается санкций в отношении «Группы ГАЗ», нам придется пересмотреть наши деловые отношения, однако мы не ставим под сомнение нашу приверженность российскому рынку», — цитирует его Reuter.

У Siemens в России еще более сложная санкционная история. Компания оказалась в затруднительном положении из-за санкций, связанных с поставкой турбин ее производства в Крым.

Под ограничениями оказался концерн «Силовые машины», с которым у немецкой компании совместное предприятие в РФ по выпуску парогазовых турбин для энергетики. При этом на фоне планов по модернизации объектов тепловой энергетики, которая будет в ближайшее время запущена в РФ, российским генераторам понадобится довольно много новых турбин большой мощности, которые отечественные предприятия не в состоянии произвести самостоятельно. У Siemens же серьезные сложности со сбытом своей продукции на других рынках, так как спрос на большие турбины в ЕС и ряде других стран падает.

По версии WSJ, немецкие компании попросили правительство Ангелы Меркель убедить США смягчить подход и вывести бизнес ФРГ из-под удара Вашингтона. Так, эту тему намерен поднять министр финансов Германии Олаф Шольц в ходе визита в США на этой неделе, а также канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Дональдом Трампом в конце апреля.

Меркель также намерена предупредить Трампа «о возможных экономических последствиях торговой политики США», заявил помощник канцлерин, добавив, что «это будет нелегкая встреча».

По мнению руководителей немецких компаний, ограничительные меры могут навредить долгосрочным совместным проектам России и Германии, а также помешать банкам финансировать новые проекты в РФ. Потери от этого могут стоить промышленности ФРГ «сотни миллионов евро».

Между тем объем торговли между Россией и Германией вырос с €45 млрд в 2016 году до €54,5 млрд ($67,4 млрд) в 2017 году. В последние годы немецкие компании инвестировали в Россию более €20 млрд.

Немецкие бизнесмены уверены, что США не должны распространять санкции на совместные проекты России и Германии, договоренность о которых была заключена до санкционных списков.