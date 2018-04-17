Трамп поддержал рубль

Банк России понизил прогноз по официальному курсу доллара до 61,1 рубля на среду, 18 апреля. На вторник, 17 апреля, официальный курс Центробанка составил 62,2 рубля за доллар. Хотя отыгрывать рубль стал еще с вечера понедельника на фоне новостей о намерениях американского президента Дональда Трампа приостановить введение новых санкций против России.

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На фоне санкций национальная валюта на торгах на Московской бирже пробивала 65 рублей за доллар. Во вторник на 13:30 валюта торговалась у отметки в 61,4 рубля.

По мнению финансовых аналитиков, тенденция к укреплению российской валюты по отношению к доллару сохранится. «По итогам вторника тенденция может быть продолжена, а

американская валюта может отступить ниже 61 рубля»,

— прокомментировал ситуацию старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Аналитик напомнил, что рубль, еще в рамках вечерней сессии понедельника смог отыграть часть потерь на новостях о том, что пока новый пакет санкций со стороны США откладывается. В результате, доллар ушел ниже 62 рублей. Российская валюта прибавила по итогам понедельника 89 копеек к доллару, уточнил Александр Купцикевич из компании FxPro.

Официальный курс Центробанка евро на завтра составляет 75,8 рубля. На Московской бирже сегодня евро торгуется на уровне 76 рублей. За неделю на торгах курс пробивал 80 рублей за евро. Сегодня, 17 апреля, он составляет 76,5 рубля за евро. Аналитики прогнозируют, что итогам вторника, евро может находиться в районе 75 рублей.

Объявление о новых санкциях Америки в отношении России ждали в понедельник, 16 апреля. Ограничения должны были стать ответом на предполагаемую химическую атаку в Сирии и могли коснуться компаний, якобы связанных с поставкой в страну технологий по производству химоружия.

«Грядут новые санкции в отношении России. Министр финансов [Стивен] Мнучин объявит их в понедельник... Они будут введены против тех компаний, которые имели дело с оборудованием, связанным с [президентом Башаром] Асадом и применением химоружия», — анонсировала их постпред США при ООН Никки Хейли.

Однако к вечеру 16 апреля стало понятно, что новые санкции придется подождать какое-то время. Сначала представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что «на текущий момент нечего анонсировать», меры только просчитываются и оцениваются. А решение «будет принято в ближайшем будущем».

Позже газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп отказался от плана дополнительных экономических санкций в отношении России. По словам высокопоставленного источника Reuters в администрации президента США,

«Трамп обеспокоен тем, что введение дополнительных санкций сразу после ракетного удара, нанесенного США и их союзниками по силам Асада в минувшие выходные, может помешать его усилиям по заключению соглашений с президентом России Владимиром Путиным о борьбе с исламским экстремизмом, контроле интернет-пространства и других вопросах».

Между тем, в России уже заговорили об ответных санкциях в отношении США. Депутатами Госдумы внесен проект закона об ответных мерах на уже введенные американцами ограничения 6 апреля. В законопроекте, в частности, указан металлургический сектор. Так, гражданам США и американским компаниям может быть запрещен вывоз с территории РФ продукции и оборудования из редкоземельных металлов.

Кроме того, ограничения могут быть наложены на лекарства, кроме тех, аналогии которых «не производятся в РФ и иностранных государствах». Пока окончательного варианта предложений по ответным санкциям нет.

Снижение опасений относительно новых санкций США приведет к тому, что фундаментальные факторы выйдут на первый план, что и поспособствует позитивной динамике рубля.

Курс вряд ли уйдет выше отметки в 61,50 в паре рубль/доллар, полагает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский. «По крайней мере, до заседания Банка России 27 апреля», — уточнил он.

«В среднесрочной перспективе, на наш взгляд доллар может отступить в район 57-59 рублей, евро в район 71-74 рублей», — спрогнозировал Зварич. Но, по словам аналитика, это перспектива месяца-двух и только в случае стабилизации ситуации.

При этом Зварич советует не сбрасывать со счетов увеличенное предложение валюты со стороны экспортеров, продающих в преддверии налогового периода валютную выручку для создания рублевых резервов, которые в конце месяца пойдут на выплату налогов.

По словам аналитика, стоит учитывать и достаточно высокие цены на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent удерживает позиции выше 70 долларов за баррель. На вторник, 17 апреля, рынок открылся значением 71,6 долларов. Максимальное значение за неделю на торгах находилось в районе 73 долларов за баррель.

«В то же время, нужно учитывать, что в котировках нефти заложена весьма существенная премия за риски в связи с возможными перебоями в поставках с Ближнего Востока», — говорит Купцикевич.

По его словам, все-таки вероятность того, что урон, понесенный от недавно введенных санкций в отношении России, пока еще продолжает негативно сказываться на интересе зарубежных инвесторов к России. Аналитик полагает, что это оказывает давление на котировки рубля и делает акции российских компаний менее привлекательными.