Санкции против «Русала»: кому это выгодно

Как попасть в список

Из 12 компаний, которые были включены 6 апреля в санкционный список Казначейства США, 8 имеют непосредственное отношение к Олегу Дерипаске – от торгующейся на Лондонской бирже энергетической компании En+ до автопроизводителя ГАЗ и совхоза Агрохолдинг Кубань.

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Все они включены в специальный список — SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Кроме того, документом предусмотрены возможные вторичные санкции для нерезидентов США за сотрудничество с фигурантами данного списка.

«Это первый случай попадания глобальной публичной компании в черный список. SDN — это плохие парни, которые наркотики перевозят, это Северная Корея, Иран, которые уже считаются изгоями. Чтобы крупнейшая в мире компания с листингом попала в SDN-лист — такого еще не было», - цитирует Reuters юриста международной юридической фирмы, пожелавшего остаться неназванным.

До 5 июня резиденты США должны разорвать все контракты с включенными в список компаниями, а до 7 мая - продать акции, долги и другое имущество.

«Невозможно не задаться вопросом, почему именно Дерипаска столь ярко выделяется в этом санкционном списке, места в котором, как правило, зарезервированы для мексиканских наркобаронов? – задается вопросом колумнист Reuters Энди Хоум.

Ответ очевиден – алюминий.

Война за металл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что введенные США санкции против ряда металлургических компаний являются борьбой за рынок.

«Если брать, например, алюминиевую промышленность и так далее — это же борьба не с конкретным представителем крупного бизнеса. Это борьба за рынки. Это борьба с крупнейшими поставщиками алюминия, цветных металлов, иными представителями металлургической отрасли», — сказал Медведев.

Президент США Дональд Трамп в свое время сравнил импорт стали и алюминия с «нападением» на Америку и в марте подписал скандальный указ о введении импортных тарифов. Тогда вся американская тарифная риторика была направлена на поставки алюминия из Китая в США. Любопытно, что Россия в этом контексте практически не упоминалась, хотя являлась вторым крупнейшим поставщиком алюминия в США уже на протяжении нескольких лет.

Трампу даже предложили ввести драконовские особые тарифы на импорт алюминия из России наряду с некоторыми другими странами, где по мнению американских политиков очевидно «перепроизводство», а также поставщики которых «потенциально ненадежны».

Тогда российский Минпромторг оценивал потенциальные убытки отечественных компаний от американских пошлин «не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию». Звучали также намерения оспаривать решение американской администрации в ВТО совместно с китайскими партнерами. Правда рассмотрение жалобы могло растянуться на годы, в течение которых металлургические компании продолжали бы терпеть убытки.

В итоге Трамп подписал указ о введении 10%-х тарифов на весь привозной алюминий с исключениями для союзников, в первую очередь членов НАФТА Мексики и Канады. В число избранных вошли также Аргентина, Австралия, Бразилия, страны ЕС и Южная Корея.

«Теперь, оборачиваясь назад, совершенно очевидно, что Трампу вовсе не нужно было вводить какие-то особенные меры в отношении импорта алюминия из России: администрация прекрасно знала о том, что в скором времени дверь перед российским алюминием захлопнется – через санкции на «Русал», - пишет колумнист Reuters.

Россия оплатит возрождение американской промышленности

Цель, которую обозначил Трамп при введении импортных тарифов, - увеличить коэффициент использования алюминиевых мощностей в США до 80%. В прошлом году он был на уровне 43,2%.

Вывод с американского рынка 700 тыс. тонн российского алюминия вместе со взлетевшими ценами на металл, являются мощной предпосылкой для перезапуска давным-давно замороженных производств.

За неделю цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли на 12% - максимальный прирост с 1987 года. При этом стоимость за тонну этого металла сейчас у шестилетнего максимума, составляя порядка $2,3 тыс.

Неудивительно, что на фоне проблем «Русала» акции американских конкурентов Alcoa и Cantury Aluminium выросли на 14% и 8% соответственно.

«Если уж это не поможет американской алюминиевой промышленности, то ничего ей не поможет», - пишет колумнист Reuters.

Too big to fail

Алюминиевая империя «Русала» оказалась стратегической и в то же время простой целью для США.

Дело в том, что из 3,7 млн т, произведенных «Русалом» в прошлом году, только 650 тыс. т было реализовано внутри страны, остальное ушло на внешние рынки, свидетельствуют данные Goldman Sachs.

Основная доля поставок приходится на Европу — 42%, в страны Азии холдинг поставляет около 17% продукции, в России и СНГ реализует 24%, в США — около 10%. Таким образом США в 2017, как и в 2016 году, были крупнейшим страной-источником валютной выручки для компании.

В результате санкций Лондонская биржа металлов приостановила работу с алюминием «Русала». Международный трейдер Glencore, владеющий 8,75% «Русала», заявил, что отказывается от конвертации доли в этой компании в расписки в En+, не уточнив своих дальнейших действий. Советы директоров «Русала» и En+ покидают иностранные представители. Рейтинговые агентства Moody's и Fitch отозвали кредитные рейтинги российской алюминиевой компании. Сама компания, на которую приходится 6% мирового производства алюминия, уже предупредила о возможности технического дефолта.

Однако при текущей геополитической обстановке оставить компанию в беде показало бы слабость страны, поэтому Москва уже дала понять, что помощь будет.

Правительство уже прорабатывает конкретные меры поддержки пострадавшим от санкций компаниям. В то же время министр финансов Антон Силуанов пообещал, что власти могут помочь «Русалу» с краткосрочной ликвидностью через «Промсвязьбанк».

«Мы взаимодействуем с компаниями, которые попали под санкции, безусловно, окажем им поддержку, будь то краткосрочная ликвидность или иные меры поддержки», — заверил он.

«Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет «Русал» и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 тысяч работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду», - отметил министр.

Параллельно правительство готовит предложения по ответу на пошлины США на сталь и алюминий. «Ждем предложений компаний», - сказал на Красноярском форуме вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Этот алюминиевый бумеранг пролетел от острова Джерси, где «Русал« зарегистрирован, через предприятия в Ирландии, Швеции до сердца России. Вопрос только в том, на кого будет направлен следующий удар», - резюмирует колумнист Reuters.