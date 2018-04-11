Стратегия Кудрина: 7 несбыточных желаний

Центр стратегических разработок во главе с Алексеем Кудриным наконец-то обнародовал стратегию развития России до 2024 года. Для начала был поставлен диагноз: страна живет хуже, чем могла бы. А все потому, что недостаточно инвестируем «в главное богатство страны – людей». В их здоровье, образование, уровень жизни, творческую инициативу и возможности для самореализации.

Стимулировать творческую инициативу, как основу экономического рывка, Кудрин предлагает по семи направлениям.

Реклама

И чтобы не беднее, чем в Европе

Первое из них называется так: «Важен каждый». Стратегию можно будет считать реализованной, если к 2014 году «ожидаемая продолжительность полноценной жизни россиян вырастет на пять лет». При этом уровень бедности в России снизится до 10% и сравняется с наиболее развитыми странами Европы, мечтают авторы стратегии. «Средний размер пенсии по старости к 2024 году будет в два раза выше прожиточного минимума, пенсии вырастут не меньше, чем на треть в реальном выражении», — обещает Кудрин.

Но он предлагает в обязательном порядке повышать планку выхода на пенсию. За 16 лет пенсионный возраст доложен будет составить 63 года у женщин и 65 лет у мужчин.

А если поработал на 5 лет дольше – «получи пенсию на треть выше».

Россия, как Америка – страна возможностей

Второе направление усилий называется «Страна возможностей». Кудрин исходит из того, что у каждого гражданина должна быть возможность проявлять общественную, гражданскую и предпринимательскую инициативу, «которая будет не наказываться, а поощряться». К 2024 году количество россиян, планирующих открыть свое дело, должно увеличится вдвое. «Бизнес избавится от избыточных проверок со стороны государства за счет двукратного снижения числа контрольных функций», — говорится в документе.

По мнению Кудрина, к 2030 году доля малого и среднего бизнеса должна вырасти вдвое и создавать 40% ВВП страны.

Госсектор в экономике при этом сократится до 25%. В течение первого года работы для нового бизнеса будут действовать налоговые каникулы.

Будет введен трехлетний мораторий на любые законодательные изменения, которые могут осложнить положение бизнеса.

Российские ученые – самые ученые в мире

Третий пункт стратегии обосновывает проведение «Технологической революции». У России не будет шанса войти в число глобальных лидеров, если ее экономика не получит новый двигатель – передовые технологии. Когда российская экономика ответит на вызовы технологической революции, будут созданы новые и интересные рабочие места, а предприятия будут производить востребованные и успешные продукты, которыми будет гордиться вся страна. Ожидаемые результаты этой части стратегии выглядят так: «Российские ученые станут участниками 40% передовых глобальных исследований, связанных с новой промышленной революцией. Производительность труда вырастет на треть».

Но и это не все. Частные российские компании станут активными экспортерами – выручка 75 крупнейших из них составит 250 млрд рублей.

Нефть не должна поколебать ВВП

Жить за счет продажи сырья – ненадежно, попадаешь в зависимость от колебаний цен. По этой причине Кудрин предлагает сосредоточиться на четвертом направлении – удвоить экспорт несырьевой продукции — с $107 млрд до $200 млрд. Экспорт услуг — с $50,5 млрд в 2016 году до $70 млрд в 2024-м. Экспорт продовольствия должен вырасти более чем на 60%. Этот раздел стратегии называется «Ключевые позиции в мировой экономике».

Чиновники как можно дальше от людей

Пятый пункт – «Государство для граждан». Оно должно в конце концов повернуться к гражданам лицом, а не другой частью тела. «Государство должно существовать для своих граждан и быть, в первую очередь, партнером и помощником, которому можно доверять в любой жизненной ситуации», — пишут кудринские эксперты.

Но поскольку никто не верит в быстрое перевоспитание чиновников, то акцент предлагается сделать на равноудалении госслужащих от потребителей услуг. К 2024 году в России появится информационная платформа, благодаря которой большинство госпроцедур будут доступны «в электронной форме без обращения в ведомства и предоставления документов».

Удовлетворенность граждан работой госслужащих должна будет вырасти до 80%.

То есть, будет реализована идея так называемого электронного правительства. Эту идею власти пытаются реализовать с начала 2000-х, потратив на нее десятки миллиардов рублей.

На ковре-самолете и по радуге

Шестой раздел посвящен «Развитию городов и регионов». Эксперты ЦСР исходят из того, что ощущение комфорта на своей малой родине «дает возможность строить жизненную траекторию и усиливает уверенность в завтрашнем дне». В этом разделе содержатся совсем уж фантастические нормы, которые могут быть достигнуты. «Время в пути из пригорода до центра крупного города сократится до одного часа», — говорится в стратегии. Вид транспорта не указан. Но, судя по скорости, подразумевается лимузин с мигалкой или вертолет.

На ключевых транспортных маршрутах будут построены высокоскоростные автомобильные и железные дороги: Москва — Владимир — Саранск — Ульяновск — Самара — Оренбург, Санкт-Петербург — Вологда — Киров — Екатеринбург. «Только так россияне смогут чувствовать, что их дом – это вся страна», — отмечают эксперты.

Наконец, седьмой раздел — «Защита и справедливость» — посвящен проблемам правоохранительной, судебной системам. В экономических преступлениях приоритетом должно стать возмещение ущерба, а не срок за решеткой.

«Один из редких полезных экспертов»

Написать стратегию долгосрочного развития страны Кудрину поручил Владимир Путин. И назначил Кудрина зампредседателя Экономического совета при президенте. Это было два года назад, в апреле 2016 года. Путин назвал тогда бывшего министра финансов «одним из редких полезных экспертов» и отметил, что тот долгое время отказывался работать в административных органах. Кудрин тогда считался независимым экспертом и заверял, что никакую стратегию не собирается писать.

«Это преувеличение. Идет речь просто об экспертной работе в составе совета по экономической политике», — оправдывался Кудрин. Но потом вошел в состав ЦСР, привлек 1700 экспертов из различных институтов, чтобы выполнить госзаказ Кремля.

При этом Кудрин поначалу категорически не хотел говорить, как продвигается работа над стратегией, что он предложит стране. На предложение «Газеты.Ru» поделиться стратегическим видением будущего нашей Родины Кудрин отвечал в том духе, что заказчик стратегии в Кремле и он, исполнитель, не вправе обсуждать это, пока работа не сделана и заказчик ее не получил.

Сначала предполагалась, что кудринская стратегия станет основой или хотя бы частью предвыборной платформы президента. Но не стала.

Более того, Путин поручил бизнесомбудсмену Борису Титову подготовить альтернативную стратегию. И вот за два года Кудрин и эксперты подготовили тезисы. Теперь стратегия Кудрина претендует на то, чтобы стать главным правительственным документом. При любом правительстве. И во главе с каким угодно премьером. Может даже самим Кудриным, которого действующий глава правительства Дмитрий Медведев во время отчета 11 апреля перед Госдумой назвал экс-министра финансов «не оппонентом, а коллегой».

Тем более, наброски первых шагов уже сделаны.

Необходимо, считает Кудрин, существенно наращивать так называемые производительные расходы – образование, здравоохранение и инфраструктуру. К 2024 году расходы госбюджета должны быть перераспределены следующим образом:

на образование — с 3,5% до 4,4% ВВП; на здравоохранение — с 3,1% до 4,0% ВВП; на инфраструктуру — с 2,5% до 3,0% ВВП.

«Налоги на граждан повышать не нужно», — такими словами заканчивается «Стратегия-2024».

Что не так со стратегией

Реакция бизнесомбудсмена и автора конкурирующей стратегии Бориса Титова на тезисы Кудрина оказалась предсказуемой. «Я согласен почти со всем, что там написано. Остается один маленький вопрос — «Как?» Под воздействием послевкусия от наукообразности материалов ЦСР так и хочется добавить «как имплементировать будете»?», — сказал Титов «Газете.Ru».

Он добавил, что не понимает, как вообще комментировать «предложение об улучшении мира, авторы которого пребывают в идеальных, не связанных с реальностью условиях?» По его мнению, реализовать такую стратегию в сегодняшней России невозможно.

Фактически это муляж, который выполнен хорошим художником: выглядит как настоящий, но без содержания, отмечает Сергей Глазьев, академик РАН. «Это вовсе не стратегия, не программа, а набор деклараций, похожий на лозунги к первомайской демонстрации трудящихся и пенсионеров», — говорит Глазьев.

«Невозможно реализовать планы по наращиванию экспорта или увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике, не имея доступа к дешевым деньгам. А увеличение пенсий за счет увеличения пенсионного срока – это инструмент компенсации убывающего трудоспособного населения за счет стареющего, а не грамотной демографической политики и роста доходов населения», — говорит Дмитрий Чистилин, академик РАЕН, доцент кафедры теории и методологии государственного и муниципального управления факультета госуправления МГУ.

Ключевая идея стратегии Кудрина о том, что за счет инвестиций в человеческий капитал Россия может преодолеть экономическую стагнацию также не бесспорна. Один из экспертов, принимавших участие в подготовке стратегии, говорит, что эту идею продвигает Высшая школа экономики.

«Страна вкладывает в образование все больше, больше, больше, а мы почему-то падаем экономически все глубже и глубже», — говорит эксперт.

Аргумент о том, что у инвестиций в человеческий капитал длинный горизонт отдачи также не выдерживает критики. «Что же теперь, сто лет ждать отдачи? С 2008 года вкладываем в образование и здравоохранение, а что толку? Из общегуманитарных соображений, надо, разумеется, инвестировать в человеческий капитал. Но гарантий экономического процветания нет», — говорит эксперт, добавляя, что вся история российская, и позднесоветский период этот тезис опровергают.

Образование, еще в рамках Советского Союза, было одним из лучших. В мире это признают все. «Но только это не помешало нам экономически грохнуться так, что костей собрать не смогли», — говорит эксперт.

При плохих институтах использование человеческого капитала, улучшение качества этого капитала ничего не дает. «Лучшие умы либо уезжают за рубеж, либо сидят где-нибудь в новосибирском академгородке и за 15 тысяч чего-то там творят. Но вообще-то, давайте уж лучше вкладывать в людей, чем в подводные лодки и ракеты», — заключает эксперт.